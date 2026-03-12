Malta International Fireworks Festival: Grandiose Kunst am Himmel

Vom 18. bis 30. April 2026 feiert das Malta International Fireworks Festival sein 25-jähriges Jubiläum – und damit ein Vierteljahrhundert faszinierender Himmelsinszenierungen über dem Grand Harbour von Valletta und Nadur auf Gozo.
Rund 40 Feuerwerkteams aus Malta und dem Ausland werden erneut eine der beliebtesten kulturellen Traditionen des Inselstaates zelebrieren. An sieben Abenden verzieren lokale Meister und internationale Künstler die Nacht über den historischen Wahrzeichen des Landes mit Licht- und Farbkreationen. Begleitet wird das Spektakel von Musik und einem freundschaftlichen Wettbewerb zwischen den Dörfern, der einst von den Malteser Rittern ins Leben gerufen wurde.
Das internationale Feuerwerksfestival gilt als Höhepunkt im Veranstaltungskalender von Malta und Gozo und ist tief mit der Geschichte des Inselstaates verwurzelt. In einer Reihe effektvoller Shows feiern die Malteser ihre jahrhundertealte Feuerwerkstradition, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, als festliche und religiöse Anlässe mit aufwendigen pyrotechnischen Darbietungen begleitetet wurden.
Aus dieser Tradition entwickelte sich eine eigenständige Handwerkskunst, die bis heute von lokalen Feuerwerksfabriken und Vereinen mit großer Hingabe gepflegt wird. Das Festival bringt diese gewachsene Kultur in zeitgemäßer Form zur internationalen Geltung. Neben dem Wettbewerb erleben die Besucher eine Vielzahl traditioneller maltesischer Feuerwerksarten und damit die beeindruckende Vielfalt des nationalen pyrotechnischen Erbes.
Eröffnet wird die Festwoche am 18. April 2026 in Nadur mit nicht-kompetitiven Darbietungen sowie einer Abschlussshow der Vorjahressieger Għaqda Piroteknika 10 ta’ Awwissu aus Birgu. Die Wettbewerbsabende finden am 20. und 25. April in Valletta statt. Das große Finale am 30. April im Grand Harbour bildet den glanzvollen Abschluss des Jubiläums.
Im Mittelpunkt des diesjährigen Programms steht der pyromusikalische Wettbewerb, an dem acht Teams teilnehmen – zwei mehr als 2025. Begleitet werden die Veranstaltungen von traditionellen Musikkapellen, die die authentische maltesische Festa-Atmosphäre erlebbar machen und die enge Verbindung von Musik, Gemeinschaft und Feuerwerk unterstreichen.
Die Vielfalt des nationalen pyrotechnischen Erbes Maltas zeigt sich besonders in ihren traditionellen Formen, die sich seit der Zeit des Malteserordens entwickelt und verfeinert haben. Jede dieser Feuerwerksarten folgt eigenen gestalterischen und technischen Prinzipien und ist fest in der lokalen Festa-Kultur verankert:
- Beraq – wörtlich „Blitze“ – zählen zu den akustisch-visuellen Effekten und sind für ihre grellen Lichtimpulse bekannt, die in schneller Folge den Himmel erhellen. Sie symbolisieren Kraft und Dynamik und sind häufig Auftakt oder dramaturgischer Höhepunkt einer Show.
- Murtali Tal-Kulur sind farbintensive Höhenfeuerwerke, bei denen präzise abgestimmte Farbbomben kunstvolle Muster an den Nachthimmel zeichnen. Die Qualität zeigt sich in Farbbrillanz, Symmetrie und Timing – Ausdruck höchster handwerklicher Präzision.
- Sfejjer sind elegante, sternförmig ausbreitende Lichteffekte mit besonders feiner Struktur. Sie wirken filigran und werden oft eingesetzt, um harmonische Übergänge innerhalb einer Choreografie zu schaffen.
- Blalen - wörtlich „Bälle“ – beschreiben runde, voluminöse Explosionen mit klar definierter Form. Sie stehen für klassische Ästhetik und spiegeln die traditionelle Kunst des exakten Ladungs- und Schnittdesigns wider.
Gemeinsam verdeutlichen diese Formen gelebtes Kulturerbe am Nachthimmel, eine Verbindung aus technischer Meisterschaft, generationsüberliefertem Wissen und künstlerischem Anspruch, heute gepflegt unter modernsten Sicherheitsstandards und mit großem Respekt. Das Malta International Fireworks Festival ist damit nicht nur ein kulturelles Highlight, sondern ein eindrucksvolles Bekenntnis zu Tradition, Qualität und Verantwortung.
www.malta.reise / www.visitmalta.com / www.visitgozo.com
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.