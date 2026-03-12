Malta International Fireworks Festival: Grandiose Kunst am Himmel

Vom 18. bis 30. April 2026 fei­ert das Malta In­ter­na­tio­nal Fire­works Fes­ti­val sein 25-jäh­ri­ges Ju­bi­läum – und da­mit ein Vier­tel­jahr­hun­dert fas­zi­nie­ren­der Him­mels­in­sze­nie­run­gen über dem Grand Har­bour von Val­letta und Na­dur auf Gozo.

Rund 40 Feu­er­werk­teams aus Malta und dem Aus­land wer­den er­neut eine der be­lieb­tes­ten kul­tu­rel­len Tra­di­tio­nen des In­sel­staa­tes ze­le­brie­ren. An sie­ben Aben­den ver­zie­ren lo­kale Meis­ter und in­ter­na­tio­nale Künst­ler die Nacht über den his­to­ri­schen Wahr­zei­chen des Lan­des mit Licht- und Farb­krea­tio­nen. Be­glei­tet wird das Spek­ta­kel von Mu­sik und ei­nem freund­schaft­li­chen Wett­be­werb zwi­schen den Dör­fern, der einst von den Mal­te­ser Rit­tern ins Le­ben ge­ru­fen wurde.

Val­letta /​ Malta (c) pix­a­bay

Das in­ter­na­tio­nale Feu­er­werks­fes­ti­val gilt als Hö­he­punkt im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der von Malta und Gozo und ist tief mit der Ge­schichte des In­sel­staa­tes ver­wur­zelt. In ei­ner Reihe ef­fekt­vol­ler Shows fei­ern die Mal­te­ser ihre jahr­hun­der­te­alte Feu­er­werks­tra­di­tion, die bis ins 16. Jahr­hun­dert zu­rück­reicht, als fest­li­che und re­li­giöse An­lässe mit auf­wen­di­gen py­ro­tech­ni­schen Dar­bie­tun­gen be­glei­te­tet wur­den.

Aus die­ser Tra­di­tion ent­wi­ckelte sich eine ei­gen­stän­dige Hand­werks­kunst, die bis heute von lo­ka­len Feu­er­werks­fa­bri­ken und Ver­ei­nen mit gro­ßer Hin­gabe ge­pflegt wird. Das Fes­ti­val bringt diese ge­wach­sene Kul­tur in zeit­ge­mä­ßer Form zur in­ter­na­tio­na­len Gel­tung. Ne­ben dem Wett­be­werb er­le­ben die Be­su­cher eine Viel­zahl tra­di­tio­nel­ler mal­te­si­scher Feu­er­werks­ar­ten und da­mit die be­ein­dru­ckende Viel­falt des na­tio­na­len py­ro­tech­ni­schen Er­bes.

Birgu by Candle Light /​ Malta (c) viewingmalta.com

Er­öff­net wird die Fest­wo­che am 18. April 2026 in Na­dur mit nicht-kom­pe­ti­ti­ven Dar­bie­tun­gen so­wie ei­ner Ab­schluss­show der Vor­jah­res­sie­ger Għa­qda Pi­ro­te­knika 10 ta’ Aw­wissu aus Birgu. Die Wett­be­werbs­abende fin­den am 20. und 25. April in Val­letta statt. Das große Fi­nale am 30. April im Grand Har­bour bil­det den glanz­vol­len Ab­schluss des Ju­bi­lä­ums.

„Wir fei­ern Hand­werks­kunst, Hin­gabe und Tra­di­tion. Die­ses jähr­li­che Groß­ereig­nis ist tief in un­se­ren Ge­mein­den ver­wur­zelt und bie­tet zu­gleich eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Platt­form, um das Ta­lent un­se­rer Py­ro­tech­nik im Rah­men ei­nes hoch­wer­ti­gen Kul­tur­tou­ris­mus­er­leb­nis­ses in­ter­na­tio­nal zu prä­sen­tie­ren.“ Ian Borg, stell­ver­tre­ten­der Pre­mier­mi­nis­ter und Mi­nis­ter für aus­wär­tige An­ge­le­gen­hei­ten und Tou­ris­mus

Im Mit­tel­punkt des dies­jäh­ri­gen Pro­gramms steht der py­ro­mu­si­ka­li­sche Wett­be­werb, an dem acht Teams teil­neh­men – zwei mehr als 2025. Be­glei­tet wer­den die Ver­an­stal­tun­gen von tra­di­tio­nel­len Mu­sik­ka­pel­len, die die au­then­ti­sche mal­te­si­sche Festa-At­mo­sphäre er­leb­bar ma­chen und die enge Ver­bin­dung von Mu­sik, Ge­mein­schaft und Feu­er­werk un­ter­strei­chen.

Val­letta (c) Jo­na­than Borg

Die Viel­falt des na­tio­na­len py­ro­tech­ni­schen Er­bes Mal­tas zeigt sich be­son­ders in ih­ren tra­di­tio­nel­len For­men, die sich seit der Zeit des Mal­te­ser­or­dens ent­wi­ckelt und ver­fei­nert ha­ben. Jede die­ser Feu­er­werks­ar­ten folgt ei­ge­nen ge­stal­te­ri­schen und tech­ni­schen Prin­zi­pien und ist fest in der lo­ka­len Festa-Kul­tur ver­an­kert:

Be­raq – wört­lich „Blitze“ – zäh­len zu den akus­tisch-vi­su­el­len Ef­fek­ten und sind für ihre grel­len Licht­im­pulse be­kannt, die in schnel­ler Folge den Him­mel er­hel­len. Sie sym­bo­li­sie­ren Kraft und Dy­na­mik und sind häu­fig Auf­takt oder dra­ma­tur­gi­scher Hö­he­punkt ei­ner Show.

– wört­lich „Blitze“ – zäh­len zu den akus­tisch-vi­su­el­len Ef­fek­ten und sind für ihre grel­len Licht­im­pulse be­kannt, die in schnel­ler Folge den Him­mel er­hel­len. Sie sym­bo­li­sie­ren Kraft und Dy­na­mik und sind häu­fig Auf­takt oder dra­ma­tur­gi­scher Hö­he­punkt ei­ner Show. Mur­tali Tal-Kulur sind farb­in­ten­sive Hö­hen­feu­er­werke, bei de­nen prä­zise ab­ge­stimmte Farb­bom­ben kunst­volle Mus­ter an den Nacht­him­mel zeich­nen. Die Qua­li­tät zeigt sich in Farb­bril­lanz, Sym­me­trie und Ti­ming – Aus­druck höchs­ter hand­werk­li­cher Prä­zi­sion.

sind farb­in­ten­sive Hö­hen­feu­er­werke, bei de­nen prä­zise ab­ge­stimmte Farb­bom­ben kunst­volle Mus­ter an den Nacht­him­mel zeich­nen. Die Qua­li­tät zeigt sich in Farb­bril­lanz, Sym­me­trie und Ti­ming – Aus­druck höchs­ter hand­werk­li­cher Prä­zi­sion. Sfe­j­jer sind ele­gante, stern­för­mig aus­brei­tende Licht­ef­fekte mit be­son­ders fei­ner Struk­tur. Sie wir­ken fi­li­gran und wer­den oft ein­ge­setzt, um har­mo­ni­sche Über­gänge in­ner­halb ei­ner Cho­reo­gra­fie zu schaf­fen.

sind ele­gante, stern­för­mig aus­brei­tende Licht­ef­fekte mit be­son­ders fei­ner Struk­tur. Sie wir­ken fi­li­gran und wer­den oft ein­ge­setzt, um har­mo­ni­sche Über­gänge in­ner­halb ei­ner Cho­reo­gra­fie zu schaf­fen. Bla­len - wört­lich „Bälle“ – be­schrei­ben runde, vo­lu­mi­nöse Ex­plo­sio­nen mit klar de­fi­nier­ter Form. Sie ste­hen für klas­si­sche Äs­the­tik und spie­geln die tra­di­tio­nelle Kunst des ex­ak­ten La­dungs- und Schnitt­de­signs wi­der.

Val­letta /​ Malta (c) pix­a­bay

Ge­mein­sam ver­deut­li­chen diese For­men ge­leb­tes Kul­tur­erbe am Nacht­him­mel, eine Ver­bin­dung aus tech­ni­scher Meis­ter­schaft, ge­ne­ra­ti­ons­über­lie­fer­tem Wis­sen und künst­le­ri­schem An­spruch, heute ge­pflegt un­ter mo­derns­ten Si­cher­heits­stan­dards und mit gro­ßem Re­spekt. Das Malta In­ter­na­tio­nal Fire­works Fes­ti­val ist da­mit nicht nur ein kul­tu­rel­les High­light, son­dern ein ein­drucks­vol­les Be­kennt­nis zu Tra­di­tion, Qua­li­tät und Ver­ant­wor­tung.

www.malta.reise /​ www.visitmalta.com /​ www.visitgozo.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.