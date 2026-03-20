Great Karoo: Safari-Geheimtipp in der Wildnis von Südafrika

Die Great Ka­roo in Süd­afrika gilt noch im­mer als Ge­heim­tipp – weit, ur­sprüng­lich und vol­ler na­tür­li­cher wie kul­tu­rel­ler Schätze. Nur zwei Au­to­stun­den von Port Eliza­beth ent­fernt, be­geis­tert die Sa­van­nen­land­schaft mit ei­nem ein­zig­ar­ti­gen Ge­fühl von Frei­heit und Ruhe.

Im Zen­trum der Re­gion liegt das Sa­mara Ka­roo Re­serve. Das ex­klu­sive Big-Five-Sa­fari- und Na­tur­schutz­ge­biet ver­spricht Ner­ven­kit­zel und Na­tur pur – mit Sa­fa­ris, ei­nem Bett un­ter dem Ster­nen­him­mel oder Ge­par­den-Track­ing zu Fuß durch eine ur­alte Land­schaft vol­ler Ge­schichte.

Ge­par­den in der Gro­ßen Ka­roo (c) Sa­mara

Noch nie war die An­reise in die Ka­roo so un­kom­pli­ziert. Mit den neuen Flug­trans­fers ab Port Eliza­beth bringt Air du Cap bis zu fünf Gäste in nur 45 Mi­nu­ten di­rekt in das Sa­mara Ka­roo Re­serve. An Bord ei­nes kom­for­ta­blen zwei­mo­to­ri­gen Flug­zeugs be­ginnt das Sa­fari-Aben­teuer so­mit schnell, ent­spannt und ohne Um­wege – für mehr Zeit in der Wild­nis.

Wer mehr über die ur­alte und jün­gere Ge­schichte der Ka­roo er­fah­ren möchte, kann ei­nen Auf­ent­halt auch mit ei­nem fas­zi­nie­ren­den Ta­ges­aus­flug ins nahe ge­le­gene Graaff-Rei­net ver­bin­den – der äl­tes­ten Stadt der Pro­vinz Eas­tern Cape, die auch als „Haupt­stadt von Gond­wana“ be­kannt ist.

Dort er­öff­nete kürz­lich das Ka­roo Ori­g­ins Fos­sil Centre – ein neues in­ter­ak­ti­ves Mu­seum, das eine der welt­weit be­deu­tends­ten Fund­stät­ten von Fos­si­lien zeigt. Be­mer­kens­wert ist, dass die Re­gion rund um Sa­mara und Graaff-Rei­net der ein­zige Ort auf der Erde ist, wo die Ent­wick­lung frü­her Rep­ti­lien und die Ur­sprünge der Säu­ge­tiere be­son­ders an­schau­lich und über ei­nen sehr lan­gen Zeit­raum do­ku­men­tiert wer­den konn­ten.

Bush Walk /​ Sa­mara Ka­roo (c) Black Bean Pro­duc­tions Sacha Spe­cker

Über die Fos­si­lien hin­aus be­geis­tert Graaff-Rei­net mit ko­lo­nia­ler Ar­chi­tek­tur und gleich fünf wei­te­ren be­mer­kens­wer­ten Mu­seen, die Ein­bli­cke in das Erbe der Cam­de­boo-Re­gion bie­ten – von der Ge­schichte frü­her Sied­ler und dem vik­to­ria­ni­schen Le­ben bis hin zu re­gio­na­ler Mi­li­tär­ge­schichte, Kunst und Ar­chi­tek­tur.

Nur 15 Mi­nu­ten au­ßer­halb der Stadt liegt zu­dem der Cam­de­boo-Na­tio­nal­park mit dem iko­ni­schen Val­ley of De­so­la­tion – ei­nem Na­tio­nal­denk­mal mit dra­ma­ti­schen Fels­for­ma­tio­nen und meh­re­ren Pan­orama-Aus­sichts­punk­ten. Er­gänzt wird das Er­leb­nis durch Ein­bli­cke in von Sa­mara un­ter­stützte Com­mu­nity-Pro­jekte wie etwa den Vu­yani Safe Ha­ven für schutz­be­dürf­tige Kin­der.

Sa­mara /​ Ka­roo Plains Camp (c) Sa­mara /​ Maike McN­eill

Die stille Wüs­ten­at­mo­sphäre, end­lo­sen Ebe­nen und der spek­ta­ku­läre Nacht­him­mel ma­chen die Ka­roo zu ei­nem Hot­spot für Ent­schleu­ni­gung und Er­ho­lung. Bei Sa­mara er­war­ten die Gäste zu­dem eine au­then­ti­sche Gast­freund­schaft, ge­führte Wan­de­run­gen und Ge­par­den-Track­ing. Be­son­dere Er­leb­nisse wie das „Star Bed” un­ter dem wei­ten Him­mel der Ka­roo ver­stär­ken die tiefe Ver­bin­dung zum Ort.

Zur Wahl ste­hen da­bei drei lu­xu­riöse Un­ter­kunfts­va­ri­an­ten: Die Ka­roo Lodge bie­tet au­then­ti­schen Charme in ei­nem his­to­ri­schen Farm­haus mit zehn Sui­ten, im Plains Camp war­ten vier Zelte für ein ein­zig­ar­ti­ges Sa­fari-Aben­teuer und mit The Manor steht eine ex­klu­sive Villa für Fa­mi­lien oder Grup­pen be­reit, die Platz für bis zu acht Gäste be­reit­hält.

www.samara.co.za

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.