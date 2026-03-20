Great Karoo: Safari-Geheimtipp in der Wildnis von Südafrika

Die Great Karoo in Südafrika gilt noch immer als Geheimtipp – weit, ursprünglich und voller natürlicher wie kultureller Schätze. Nur zwei Autostunden von Port Elizabeth entfernt, begeistert die Savannenlandschaft mit einem einzigartigen Gefühl von Freiheit und Ruhe.
Im Zentrum der Region liegt das Samara Karoo Reserve. Das exklusive Big-Five-Safari- und Naturschutzgebiet verspricht Nervenkitzel und Natur pur – mit Safaris, einem Bett unter dem Sternenhimmel oder Geparden-Tracking zu Fuß durch eine uralte Landschaft voller Geschichte.
Noch nie war die Anreise in die Karoo so unkompliziert. Mit den neuen Flugtransfers ab Port Elizabeth bringt Air du Cap bis zu fünf Gäste in nur 45 Minuten direkt in das Samara Karoo Reserve. An Bord eines komfortablen zweimotorigen Flugzeugs beginnt das Safari-Abenteuer somit schnell, entspannt und ohne Umwege – für mehr Zeit in der Wildnis.
Wer mehr über die uralte und jüngere Geschichte der Karoo erfahren möchte, kann einen Aufenthalt auch mit einem faszinierenden Tagesausflug ins nahe gelegene Graaff-Reinet verbinden – der ältesten Stadt der Provinz Eastern Cape, die auch als „Hauptstadt von Gondwana“ bekannt ist.
Dort eröffnete kürzlich das Karoo Origins Fossil Centre – ein neues interaktives Museum, das eine der weltweit bedeutendsten Fundstätten von Fossilien zeigt. Bemerkenswert ist, dass die Region rund um Samara und Graaff-Reinet der einzige Ort auf der Erde ist, wo die Entwicklung früher Reptilien und die Ursprünge der Säugetiere besonders anschaulich und über einen sehr langen Zeitraum dokumentiert werden konnten.
Über die Fossilien hinaus begeistert Graaff-Reinet mit kolonialer Architektur und gleich fünf weiteren bemerkenswerten Museen, die Einblicke in das Erbe der Camdeboo-Region bieten – von der Geschichte früher Siedler und dem viktorianischen Leben bis hin zu regionaler Militärgeschichte, Kunst und Architektur.
Nur 15 Minuten außerhalb der Stadt liegt zudem der Camdeboo-Nationalpark mit dem ikonischen Valley of Desolation – einem Nationaldenkmal mit dramatischen Felsformationen und mehreren Panorama-Aussichtspunkten. Ergänzt wird das Erlebnis durch Einblicke in von Samara unterstützte Community-Projekte wie etwa den Vuyani Safe Haven für schutzbedürftige Kinder.
Die stille Wüstenatmosphäre, endlosen Ebenen und der spektakuläre Nachthimmel machen die Karoo zu einem Hotspot für Entschleunigung und Erholung. Bei Samara erwarten die Gäste zudem eine authentische Gastfreundschaft, geführte Wanderungen und Geparden-Tracking. Besondere Erlebnisse wie das „Star Bed” unter dem weiten Himmel der Karoo verstärken die tiefe Verbindung zum Ort.
Zur Wahl stehen dabei drei luxuriöse Unterkunftsvarianten: Die Karoo Lodge bietet authentischen Charme in einem historischen Farmhaus mit zehn Suiten, im Plains Camp warten vier Zelte für ein einzigartiges Safari-Abenteuer und mit The Manor steht eine exklusive Villa für Familien oder Gruppen bereit, die Platz für bis zu acht Gäste bereithält.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.