British Airways fliegt täglich von London-Heathrow nach Guernsey

Das Com­mit­tee for Eco­no­mic De­ve­lo­p­ment von Guern­sey hat eine Ver­ein­ba­rung mit Bri­tish Air­ways un­ter­zeich­net, um ab dem 19. April 2026 eine Di­rekt­ver­bin­dung zwi­schen Guern­sey und Lon­don-Heath­row ein­zu­rich­ten.

Bri­tish Air­ways wird so­mit ab April die ein­zige Di­rekt­ver­bin­dung zwi­schen Lon­don-Heath­row und Guern­sey mit ei­ner Kom­bi­na­tion aus Air­bus A319 und Air­bus A320neo durch­füh­ren. Die ganz­jäh­ri­gen Flüge wer­den täg­li­chen vom Ter­mi­nal 5 des Air­ports ab­he­ben und ma­chen da­mit auch Guern­sey-Rei­sen aus Deutsch­land, Ös­ter­reich und der Schweiz ein­fa­cher und be­que­mer. Bu­chun­gen sind ab so­fort mög­lich.

Guern­sey (c) Sa­muel Su­lai­man via Un­s­plash

„Ich bin sehr dank­bar für die enorme Ar­beit, die in die Ent­wick­lung die­ser Part­ner­schaft mit Bri­tish Air­ways ge­flos­sen ist. In­dem wir ei­nen neuen An­bie­ter auf die In­sel ho­len, wol­len wir den Flug­markt zum Nut­zen al­ler In­sel­be­woh­ner und Be­su­cher an­kur­beln“, er­klärt die Guern­sey-Ab­ge­ord­nete Lee Van Kat­wyk, die im Com­mit­tee for Eco­no­mic De­ve­lo­p­ment für den Tou­ris­mus zu­stän­dig ist.

Auch Neil Cher­n­off, Chief Plan­ning and Stra­tegy Of­fi­cer von Bri­tish Air­ways freut sich, dass das Heath­row-Kurz­stre­cken­netz mit Guern­sey auf fast 100 Ziele aus­ge­baut wer­den kann: „Als ein­zige Di­rekt­ver­bin­dung zwi­schen Heath­row und der Ka­nal­in­sel bie­tet die Stre­cke zeit­lich güns­tig ge­le­gene Ver­bin­dun­gen zu mehr als 20 eu­ro­päi­schen Zie­len und da­mit eine grö­ßere Aus­wahl und Fle­xi­bi­li­tät für Ur­lau­ber und Ge­schäfts­rei­sende glei­cher­ma­ßen”.

Flug­plan:

BA 1344 /​ Lon­don – Guern­sey /​ 11:55 – 12:55 Uhr /​ täg­lich

BA 1345 /​ Guern­sey – Lon­don /​ 13:50 – 14:55 Uhr /​ täg­lich

www.visitguernsey.com

