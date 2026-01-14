British Airways fliegt täglich von London-Heathrow nach Guernsey

Das Committee for Economic Development von Guernsey hat eine Vereinbarung mit British Airways unterzeichnet, um ab dem 19. April 2026 eine Direktverbindung zwischen Guernsey und London-Heathrow einzurichten.
British Airways wird somit ab April die einzige Direktverbindung zwischen London-Heathrow und Guernsey mit einer Kombination aus Airbus A319 und Airbus A320neo durchführen. Die ganzjährigen Flüge werden täglichen vom Terminal 5 des Airports abheben und machen damit auch Guernsey-Reisen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einfacher und bequemer. Buchungen sind ab sofort möglich.
„Ich bin sehr dankbar für die enorme Arbeit, die in die Entwicklung dieser Partnerschaft mit British Airways geflossen ist. Indem wir einen neuen Anbieter auf die Insel holen, wollen wir den Flugmarkt zum Nutzen aller Inselbewohner und Besucher ankurbeln“, erklärt die Guernsey-Abgeordnete Lee Van Katwyk, die im Committee for Economic Development für den Tourismus zuständig ist.
Auch Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer von British Airways freut sich, dass das Heathrow-Kurzstreckennetz mit Guernsey auf fast 100 Ziele ausgebaut werden kann: „Als einzige Direktverbindung zwischen Heathrow und der Kanalinsel bietet die Strecke zeitlich günstig gelegene Verbindungen zu mehr als 20 europäischen Zielen und damit eine größere Auswahl und Flexibilität für Urlauber und Geschäftsreisende gleichermaßen”.
Flugplan:
BA 1344 / London – Guernsey / 11:55 – 12:55 Uhr / täglich
BA 1345 / Guernsey – London / 13:50 – 14:55 Uhr / täglich
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.