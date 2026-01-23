Baja California: Das sind die sechs Top-Strände von Los Cabos

Los Ca­bos im nord­me­xi­ka­ni­schen Bun­des­staat Baja Ca­li­for­nia ist ein wah­res Pa­ra­dies für Strand­lieb­ha­ber. Mit ei­ner be­ein­dru­cken­den Viel­falt bie­tet die De­sti­na­tion für je­den Rei­se­typ die per­fekte Lo­ca­tion – von ver­steck­ten Ju­we­len bis zu leb­haf­ten Hot­spots. Wir prä­sen­tie­ren Ih­nen die sechs Top-Strände von Los Ca­bos.

Playa Los Arbolitos

Los Ca­bos (c) Los Ca­bos Tou­rism Board

Die Playa Los Ar­boli­tos liegt an der Ost­küste – nur fünf Ki­lo­me­ter vom UNESCO-Welt­na­tur­erbe Cabo Pulmo ent­fernt – und gilt als das ver­steckte Ju­wel in Los Ca­bos. Ab­ge­schie­den und ru­hig, bie­tet die­ser Strand kris­tall­kla­res Was­ser und eine atem­be­rau­bende Un­ter­was­ser­welt, die die Her­zen von Schnorch­lern hö­her­schla­gen lässt. Für Ur­lau­ber, die die Na­tur schät­zen und ei­nen Rück­zugs­ort zum Ba­den su­chen, ist der Ar­bolito Beach die per­fekte Wahl.

Playa Palmilla

Los Ca­bos (c) Los Ca­bos Tou­rism Board

Der wei­che, gol­dene Sand und das ru­hige Was­ser ma­chen die Playa Pal­milla per­fekt für ei­nen ent­spann­ten Tag in der Sonne. Aus­ge­zeich­net mit der Blauen Flagge, bie­tet der Strand süd­lich von San José del Cabo ideale Be­din­gun­gen zum Schwim­men und ist des­halb bei Fa­mi­lien und Son­nen­an­be­tern sehr be­liebt. 1956 er­öff­nete hier das erste Lu­xus­ho­tel von Los Ca­bos, das seit­dem viele pro­mi­nente Gäste an­zieht.

Playa Costa Azul

Los Ca­bos (c) Los Ca­bos Tou­rism Board

Surf­be­geis­terte aus der gan­zen Welt kom­men im viel­fäl­ti­gen und welt­of­fe­nen Los Ca­bos zu­sam­men. An der Playa Costa Azul nahe San José del Cabo fin­den sich so­wohl An­fän­ger als für er­fah­rene Sur­fer ein, da sich die ab­wechs­lungs­rei­chen Wel­len für ver­schie­dene Ni­veaus emp­feh­len. Die Win­ter­mo­nate eig­nen sich be­son­ders gut zum Pad­deln.

Playa del Amor

Los Ca­bos (c) Los Ca­bos Tou­rism Board

Be­kannt als „Playa del Amor” oder „Lover’s Beach”, ist diese win­zige, ab­ge­le­gene Sand­flä­che wahr­schein­lich der be­lieb­teste und zu­gleich er­ha­benste un­ter den Ba­de­strän­den in Los Ca­bos. Ein­ge­bet­tet zwi­schen zwei mar­kan­ten, zer­klüf­te­ten Gra­nit­fel­sen am Wahr­zei­chen „El Arco”, ist der Strand eine der be­gehr­tes­ten At­trak­tio­nen in Cabo San Lu­cas – und er ist auch be­quem mit dem Was­sertaxi vom Med­ano Beach auf der an­de­ren Seite der Bucht oder mit dem Stand-up Paddle oder Ka­jak über das ru­hige, tür­kis­far­bene Was­ser er­reich­bar.

Playa Chileno

Chi­leno Beach (c) Los Ca­bos Tou­rism Board

Ent­lang des so­ge­nann­ten „Tou­ris­ten­kor­ri­dors” zwi­schen den bei­den Städ­ten Cabo San Lu­cas und San José del Cabo eig­net sich die Playa Chi­leno be­son­ders für Fa­mi­lien. Kin­der und Er­wach­sene kön­nen hier schwim­men und schnor­cheln, wäh­rend sie die ent­spannte At­mo­sphäre ge­nie­ßen. Der mit ei­ner Blauen Flagge aus­ge­zeich­nete Strand bie­tet nicht nur glas­kla­res, ru­hi­ges Was­ser, son­dern auch Life­guards für die Si­cher­heit der Ba­de­gäste so­wie viel Kom­fort dank Ein­rich­tun­gen wie Toi­let­ten, Du­schen und Park­plät­zen.

Punta de Lobos

Los Ca­bos (c) Los Ca­bos Tou­rism Board

Steile Klip­pen, be­ein­dru­ckende Fels­for­ma­tio­nen, Fi­scher­boote und eine See­lö­wen­ko­lo­nie: Der Strand „Punta de Lo­bos” in To­dos San­tos über­zeugt mit ei­ner spek­ta­ku­lä­ren Land­schaft. Den Na­men hat er ei­ner Ko­lo­nie von See­lö­wen zu ver­dan­ken, die sich in der Ge­gend an­sie­del­ten. Zwar lädt der Strand nicht zum Ba­den ein, da­für umso mehr zu Wan­de­run­gen bei Son­nen­auf­gän­gen und Son­nen­un­ter­gän­gen an den im­po­san­ten Klip­pen der Pa­zi­fik­küste.

