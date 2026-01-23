Baja California: Das sind die sechs Top-Strände von Los Cabos

Los Cabos im nordmexikanischen Bundesstaat Baja California ist ein wahres Paradies für Strandliebhaber. Mit einer beeindruckenden Vielfalt bietet die Destination für jeden Reisetyp die perfekte Location – von versteckten Juwelen bis zu lebhaften Hotspots. Wir präsentieren Ihnen die sechs Top-Strände von Los Cabos.
Playa Los Arbolitos
Die Playa Los Arbolitos liegt an der Ostküste – nur fünf Kilometer vom UNESCO-Weltnaturerbe Cabo Pulmo entfernt – und gilt als das versteckte Juwel in Los Cabos. Abgeschieden und ruhig, bietet dieser Strand kristallklares Wasser und eine atemberaubende Unterwasserwelt, die die Herzen von Schnorchlern höherschlagen lässt. Für Urlauber, die die Natur schätzen und einen Rückzugsort zum Baden suchen, ist der Arbolito Beach die perfekte Wahl.
Playa Palmilla
Der weiche, goldene Sand und das ruhige Wasser machen die Playa Palmilla perfekt für einen entspannten Tag in der Sonne. Ausgezeichnet mit der Blauen Flagge, bietet der Strand südlich von San José del Cabo ideale Bedingungen zum Schwimmen und ist deshalb bei Familien und Sonnenanbetern sehr beliebt. 1956 eröffnete hier das erste Luxushotel von Los Cabos, das seitdem viele prominente Gäste anzieht.
Playa Costa Azul
Surfbegeisterte aus der ganzen Welt kommen im vielfältigen und weltoffenen Los Cabos zusammen. An der Playa Costa Azul nahe San José del Cabo finden sich sowohl Anfänger als für erfahrene Surfer ein, da sich die abwechslungsreichen Wellen für verschiedene Niveaus empfehlen. Die Wintermonate eignen sich besonders gut zum Paddeln.
Playa del Amor
Bekannt als „Playa del Amor” oder „Lover’s Beach”, ist diese winzige, abgelegene Sandfläche wahrscheinlich der beliebteste und zugleich erhabenste unter den Badestränden in Los Cabos. Eingebettet zwischen zwei markanten, zerklüfteten Granitfelsen am Wahrzeichen „El Arco”, ist der Strand eine der begehrtesten Attraktionen in Cabo San Lucas – und er ist auch bequem mit dem Wassertaxi vom Medano Beach auf der anderen Seite der Bucht oder mit dem Stand-up Paddle oder Kajak über das ruhige, türkisfarbene Wasser erreichbar.
Playa Chileno
Entlang des sogenannten „Touristenkorridors” zwischen den beiden Städten Cabo San Lucas und San José del Cabo eignet sich die Playa Chileno besonders für Familien. Kinder und Erwachsene können hier schwimmen und schnorcheln, während sie die entspannte Atmosphäre genießen. Der mit einer Blauen Flagge ausgezeichnete Strand bietet nicht nur glasklares, ruhiges Wasser, sondern auch Lifeguards für die Sicherheit der Badegäste sowie viel Komfort dank Einrichtungen wie Toiletten, Duschen und Parkplätzen.
Punta de Lobos
Steile Klippen, beeindruckende Felsformationen, Fischerboote und eine Seelöwenkolonie: Der Strand „Punta de Lobos” in Todos Santos überzeugt mit einer spektakulären Landschaft. Den Namen hat er einer Kolonie von Seelöwen zu verdanken, die sich in der Gegend ansiedelten. Zwar lädt der Strand nicht zum Baden ein, dafür umso mehr zu Wanderungen bei Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen an den imposanten Klippen der Pazifikküste.
