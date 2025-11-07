Fünf Sandals Resorts auf Jamaika begrüßen im Dezember wieder Gäste

San­dals Re­sorts In­ter­na­tio­nal hat be­kannt­ge­ge­ben, dass seine Re­sorts in Ocho Rios und Ne­gril auf Ja­maika ab De­zem­ber 2025 wie­der ge­öff­net sein wer­den. Diese Ent­schei­dung folge auf eine um­fas­sende Be­gut­ach­tung al­ler acht Re­sorts des Un­ter­neh­mens auf der In­sel nach den Zer­stö­run­gen durch den Hur­ri­kan „Me­lissa”, heißt es.

Nach den Auf­räum­ar­bei­ten und dem Ab­schluss sämt­li­cher Land­schafts­ar­bei­ten und Re­pa­ra­tu­ren an den je­wei­li­gen Stand­or­ten öff­nen dem­nach das San­dals Dunn’s Ri­ver, das San­dals Royal Plan­ta­tion, das San­dals Ochi Beach Re­sort, das San­dals Ne­gril und das Be­a­ches Ne­gril am 6. De­zem­ber 2025 wie­der ihre Tü­ren und ste­hen den Gäs­ten mit dem voll­stän­di­gen An­ge­bot an Ein­rich­tun­gen und An­nehm­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung.

San­dals Dunns Ri­ver (c) San­dals Re­sorts

Die drei wei­te­ren Re­sorts des Un­ter­neh­mens auf Ja­maika – das San­dals Mon­tego Bay, das San­dals Royal Ca­rib­bean und das San­dals South Co­ast - fol­gen hin­ge­gen ei­nem län­ger­fris­ti­gen Mo­der­ni­sie­rungs- und Ver­bes­se­rungs­plan und wer­den vor­aus­sicht­lich erst am 30. Mai 2026 wie­der er­öff­nen.

„Ja­maika ist eine große und viel­fäl­tige In­sel – und jede Re­gion hat den Sturm an­ders er­lebt. In Ocho Rios wur­den un­sere Re­sorts von den schwers­ten Aus­wir­kun­gen weit­ge­hend ver­schont. Wir ha­ben je­des Re­sort sorg­fäl­tig über­prüft: Sämt­li­che Sys­teme und Ein­rich­tun­gen wer­den voll funk­ti­ons­fä­hig sein, so­dass wir un­sere Gäste wie­der mit gu­tem Ge­fühl be­grü­ßen kön­nen.“ Adam Ste­wart, Exe­cu­tive Chair­man von San­dals Re­sorts In­ter­na­tio­nal

Dem Ver­neh­men nach wäre so­gar ein frü­he­rer Re-Start der fünf San­dals Re­sorts mög­lich ge­we­sen. Da­mit die Wie­der­auf­bau­ar­bei­ten ab­ge­schlos­sen wer­den kön­nen und die Mit­ar­bei­ter ge­nü­gend Zeit ha­ben, ihre Fa­mi­lien und Ge­mein­den zu un­ter­stüt­zen, wurde das Da­tum der Wie­der­eröff­nung aber auf den 6. De­zem­ber fest­ge­legt.

San­dals Ochi Beach Re­sort (c) San­dals Re­sorts

Adam Ste­wart, Exe­cu­tive Chair­man von San­dals Re­sorts In­ter­na­tio­nal, be­tont aus­drück­lich, wie wich­tig die Rück­kehr der Be­su­cher für die Er­ho­lung des Lan­des ist: „Un­sere Gäste kön­nen si­cher sein, dass sie Ja­maika am bes­ten hel­fen, in­dem sie die In­sel, die sie lie­ben, be­su­chen und wie­der­kom­men. Und wenn ich ei­nes mit Ge­wiss­heit sa­gen kann, dann dass wir bei San­dals im­mer stär­ker, bes­ser und ent­schlos­se­ner als je zu­vor zu­rück­keh­ren.”

Ste­wart wurde kürz­lich vom Tou­ris­mus­mi­nis­ter Ja­mai­kas, Ed­mund Bart­lett, in die na­tio­nale „Hur­ri­cane Me­lissa Re­co­very Task Force“ be­ru­fen und ist au­ßer­dem als Son­der­ge­sand­ter für Tou­ris­mus­in­ves­ti­tio­nen tä­tig. Die 2009 ge­grün­dete San­dals Foun­da­tion ko­or­di­niert die Hilfs­maß­nah­men für die be­trof­fe­nen Ge­mein­den vor Ort. Jede Spende fließt zu 100 Pro­zent di­rekt in Hilfs- und Wie­der­auf­bau­pro­gramme.

