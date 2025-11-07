Fünf Sandals Resorts auf Jamaika begrüßen im Dezember wieder Gäste

Sandals Resorts International hat bekanntgegeben, dass seine Resorts in Ocho Rios und Negril auf Jamaika ab Dezember 2025 wieder geöffnet sein werden. Diese Entscheidung folge auf eine umfassende Begutachtung aller acht Resorts des Unternehmens auf der Insel nach den Zerstörungen durch den Hurrikan „Melissa”, heißt es.
Nach den Aufräumarbeiten und dem Abschluss sämtlicher Landschaftsarbeiten und Reparaturen an den jeweiligen Standorten öffnen demnach das Sandals Dunn’s River, das Sandals Royal Plantation, das Sandals Ochi Beach Resort, das Sandals Negril und das Beaches Negril am 6. Dezember 2025 wieder ihre Türen und stehen den Gästen mit dem vollständigen Angebot an Einrichtungen und Annehmlichkeiten zur Verfügung.
Die drei weiteren Resorts des Unternehmens auf Jamaika – das Sandals Montego Bay, das Sandals Royal Caribbean und das Sandals South Coast - folgen hingegen einem längerfristigen Modernisierungs- und Verbesserungsplan und werden voraussichtlich erst am 30. Mai 2026 wieder eröffnen.
Dem Vernehmen nach wäre sogar ein früherer Re-Start der fünf Sandals Resorts möglich gewesen. Damit die Wiederaufbauarbeiten abgeschlossen werden können und die Mitarbeiter genügend Zeit haben, ihre Familien und Gemeinden zu unterstützen, wurde das Datum der Wiedereröffnung aber auf den 6. Dezember festgelegt.
Adam Stewart, Executive Chairman von Sandals Resorts International, betont ausdrücklich, wie wichtig die Rückkehr der Besucher für die Erholung des Landes ist: „Unsere Gäste können sicher sein, dass sie Jamaika am besten helfen, indem sie die Insel, die sie lieben, besuchen und wiederkommen. Und wenn ich eines mit Gewissheit sagen kann, dann dass wir bei Sandals immer stärker, besser und entschlossener als je zuvor zurückkehren.”
Stewart wurde kürzlich vom Tourismusminister Jamaikas, Edmund Bartlett, in die nationale „Hurricane Melissa Recovery Task Force“ berufen und ist außerdem als Sondergesandter für Tourismusinvestitionen tätig. Die 2009 gegründete Sandals Foundation koordiniert die Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Gemeinden vor Ort. Jede Spende fließt zu 100 Prozent direkt in Hilfs- und Wiederaufbauprogramme.
Autorin: Elisabeth Kapral
