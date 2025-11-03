Fünf Sterne in Poreč: Valamar eröffnet das Jadran Heritage Hotel

Kroa­ti­ens füh­rende Ho­tel­gruppe Va­la­mar er­öff­net An­fang De­zem­ber 2025 das ex­klu­sive Ja­dran He­ri­tage Ho­tel, Va­la­mar Coll­ec­tion im Her­zen der Alt­stadt von Po­reč in Is­trien. Das neue Fünf-Sterne-Bou­ti­que­ho­tel liegt di­rekt an der Ufer­pro­me­nade und bie­tet mit nur zwölf in­di­vi­du­ell ge­stal­te­ten Zim­mern und Sui­ten ein be­son­ders per­sön­li­ches Er­leb­nis.

In­spi­riert von den An­fangs­jah­ren des Tou­ris­mus in der Re­gion, ver­bin­det das edle Do­mi­zil ei­nen ele­gan­ten Stil und kunst­vol­len De­tails mit Ele­men­ten der 1920er-Jahre. Auch ku­li­na­risch glänzt das Haus mit Ex­klu­si­vi­tät: Das Re­stau­rant „JAZ by Ana Roš” – ent­stan­den in Zu­sam­men­ar­beit mit der ge­fei­er­ten Drei-Sterne-Kö­chin aus Slo­we­nien – zählt zu den neuen High­lights in Is­trien. Hier trifft eine krea­tive, sai­so­nale Kü­che auf die ent­spannte At­mo­sphäre ei­nes mo­der­nen Shared-Di­ning-Kon­zepts.

Ja­dran He­ri­tage Ho­tel (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel /​ Su­pe­rior Room (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel /​ Re­stau­rant (c) Va­la­mar Ja­dran He­ri­tage Ho­tel /​ Ter­rasse (c) Va­la­mar

Im Über­nach­tungs­preis ent­hal­ten ist das „Si­gna­ture JAZ-Früh­stück”. Op­tio­nal kön­nen die Ho­tel­gäste dazu die „Gour­met Ex­pe­ri­ence” bu­chen und er­hal­ten dann ein täg­li­ches Gut­ha­ben von 50 Euro pro Per­son, das im „JAZ” so­wie in wei­te­ren re­nom­mier­ten Re­stau­rants ein­ge­löst wer­den kann – dar­un­ter im „Mi­ra­mare by Fratelli Ce­rea”, im „Harry’s Pic­colo Po­reč”, im „Spinna­ker”, im „Fogo by Be­kal” und im „Beach Re­stau­rant & Club”.

Kos­ten­lose Trans­fers so­wie die Nut­zung von Spa, Pools und Strän­den in den Va­la­mar-Re­sorts auf der In­sel Sveti Ni­kola und ins Pi­cal Re­sort, das im März 2026 mit dem ers­ten ESPA Spa Kroa­ti­ens neu er­öff­net, sind für die Gäste in­klu­sive. Eine Über­nach­tung mit Si­gna­ture-Früh­stück im Ja­dran He­ri­tage Ho­tel kos­tet ab 230 Euro für zwei Per­so­nen und ab 300 Euro mit Gour­met-Ex­pe­ri­ence-Gut­ha­ben.

Ur­sprüng­lich 1913 er­baut, in­ter­pre­tiert das Ja­dran He­ri­tage Ho­tel, Va­la­mar Coll­ec­tion das Le­bens­ge­fühl der „Gol­de­nen Zwan­zi­ger” neu. Mit kräf­ti­gen Far­ben, hand­ver­le­se­nen Kunst­wer­ken und au­then­ti­schem Re­tro-Flair er­zählt je­des Zim­mer seine ei­gene Ge­schichte. Für höchs­ten Kom­fort sor­gen lu­xu­riöse King­size-Bet­ten, ein in­di­vi­du­el­les Kis­sen- und Duft­menü, smarte Tech­no­lo­gie und er­le­sene is­tri­sche Weine in der Mi­ni­bar. Das Ho­tel ist ganz­jäh­rig ge­öff­net.

www.valamar.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.