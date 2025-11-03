Fünf Sterne in Poreč: Valamar eröffnet das Jadran Heritage Hotel

Kroatiens führende Hotelgruppe Valamar eröffnet Anfang Dezember 2025 das exklusive Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection im Herzen der Altstadt von Poreč in Istrien. Das neue Fünf-Sterne-Boutiquehotel liegt direkt an der Uferpromenade und bietet mit nur zwölf individuell gestalteten Zimmern und Suiten ein besonders persönliches Erlebnis.
Inspiriert von den Anfangsjahren des Tourismus in der Region, verbindet das edle Domizil einen eleganten Stil und kunstvollen Details mit Elementen der 1920er-Jahre. Auch kulinarisch glänzt das Haus mit Exklusivität: Das Restaurant „JAZ by Ana Roš” – entstanden in Zusammenarbeit mit der gefeierten Drei-Sterne-Köchin aus Slowenien – zählt zu den neuen Highlights in Istrien. Hier trifft eine kreative, saisonale Küche auf die entspannte Atmosphäre eines modernen Shared-Dining-Konzepts.
Im Übernachtungspreis enthalten ist das „Signature JAZ-Frühstück”. Optional können die Hotelgäste dazu die „Gourmet Experience” buchen und erhalten dann ein tägliches Guthaben von 50 Euro pro Person, das im „JAZ” sowie in weiteren renommierten Restaurants eingelöst werden kann – darunter im „Miramare by Fratelli Cerea”, im „Harry’s Piccolo Poreč”, im „Spinnaker”, im „Fogo by Bekal” und im „Beach Restaurant & Club”.
Kostenlose Transfers sowie die Nutzung von Spa, Pools und Stränden in den Valamar-Resorts auf der Insel Sveti Nikola und ins Pical Resort, das im März 2026 mit dem ersten ESPA Spa Kroatiens neu eröffnet, sind für die Gäste inklusive. Eine Übernachtung mit Signature-Frühstück im Jadran Heritage Hotel kostet ab 230 Euro für zwei Personen und ab 300 Euro mit Gourmet-Experience-Guthaben.
Ursprünglich 1913 erbaut, interpretiert das Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection das Lebensgefühl der „Goldenen Zwanziger” neu. Mit kräftigen Farben, handverlesenen Kunstwerken und authentischem Retro-Flair erzählt jedes Zimmer seine eigene Geschichte. Für höchsten Komfort sorgen luxuriöse Kingsize-Betten, ein individuelles Kissen- und Duftmenü, smarte Technologie und erlesene istrische Weine in der Minibar. Das Hotel ist ganzjährig geöffnet.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.