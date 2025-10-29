Matemwe Attitude: Neues Resort mit 74 Villen auf der Insel Sansibar

Wo die weißen Segel der Dhows vor der Küste von Sansibar treiben und der Blick bis zur legendären Insel Mnemba reicht, eröffnet im November 2025 das Matemwe Attitude als erster Standort der Attitude Hotels außerhalb von Mauritius.
74 großzügige Villen mit eigenem Pool oder als Swim-Up liegen eingebettet in unberührte Natur an einem der schönsten Küstenabschnitte von Sansibar.
Matemwe Attitude auf einen Blick
Lokale Erlebnisse als Markenzeichen: Wie in den Attitude Hotels auf Mauritius können die Gäste jenseits touristischer Klischees in die Lebenswelt der Einheimischen eintauchen. Dazu zählen Aktivitäten wie Swahili-Kochkurse, Besuche von Gewürzfarmern, Ausflüge in Fischerdörfer und Fahrten mit traditionellen Dhows, die tiefe Einblicke in den Alltag und die Kultur der Inselbewohner erlauben.
Kulinarische Vielfalt: Zwei Restaurants und drei Bars servieren eine lokale Küche mit einheimischen Produkten, frischem Fisch und natürlich der gesamten Vielfalt an Gewürzen der „Spice Island”. Bei Kochkursen mit den Küchenchefs des Resorts können die Gäste selbst Hand anlegen und die Geheimnisse der Swahili-Küche entdecken.
Wellbeing und Achtsamkeit: Für Erholung rundum sorgen Yoga am Strand, Spa-Behandlungen mit natürlichen lokalen Zutaten, großzügige Villen mit eigenem Pool oder als Swim-Up sowie Rückzugsorte für Meditation und Entschleunigung.
Pionier in Nachhaltigkeit: Bereits zur Eröffnung stammen 50 Prozent der Energie aus Solarstrom. Bis 2028 sollen es 80 Prozent werden. Plastikfreie Konzepte, natürliche Kosmetik und lokale Lieferketten sind auch auf Sansibar bereits Standard.
Attitude Foundation: Ein Teil der Einnahmen fließt in Bildungs- und Kulturprojekte vor Ort – unter anderem zur Bewahrung des Swahili-Erbes.
B Corp-Zertifizierung: Attitude ist die erste Hotelgruppe auf Mauritius, die dieses anspruchsvolle internationale Siegel trägt – ein Garant für soziale und ökologische Verantwortung, der auch im Matemwe Attitude wegweisend ist.
Aktivitäten und Ausflüge
Das Matemwe Attitude ist nicht nur ein Rückzugsort, sondern auch idealer Ausgangspunkt für Entdeckungen auf Sansibar. Direkt vor dem Hotel laden bunte Korallenriffe und das vorgelagerte Mnemba-Atoll zum Schnorcheln und Tauchen ein. Wer es traditioneller mag, kann mit einer Dhow – den typischen Segelbooten der Region – zum Sonnenuntergang oder für einen Tagesausflug hinaus aufs Meer fahren.
An Land warten Begegnungen mit der lokalen Kultur. Besuche in Fischerdörfern, Spaziergänge durch Gewürzplantagen oder Verkostungen von frisch geröstetem Kaffee und aromatischem Tee machen die berühmte „Spice Island” mit allen Sinnen erlebbar. Ergänzt wird das Programm durch Kochkurse mit den Küchenchefs, die Einblicke in die Vielfalt der Swahili-Küche geben.
Ein neues Kapitel für Attitude
Mit dem Matemwe Attitude beginnt eine behutsame internationale Expansion der Attitude Hotels in Destinationen, die Inselkultur, natürliche Vielfalt und Gastfreundschaft vereinen – so wie auf Mauritius. Sansibar ist dafür der erste, bewusst gewählte Schritt.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.