Matemwe Attitude: Neues Resort mit 74 Villen auf der Insel Sansibar

Wo die wei­ßen Se­gel der Dhows vor der Küste von San­si­bar trei­ben und der Blick bis zur le­gen­dä­ren In­sel Mn­emba reicht, er­öff­net im No­vem­ber 2025 das Ma­te­mwe At­ti­tude als ers­ter Stand­ort der At­ti­tude Ho­tels au­ßer­halb von Mau­ri­tius.

74 groß­zü­gige Vil­len mit ei­ge­nem Pool oder als Swim-Up lie­gen ein­ge­bet­tet in un­be­rührte Na­tur an ei­nem der schöns­ten Küs­ten­ab­schnitte von San­si­bar.

Matemwe Attitude auf einen Blick

Lo­kale Er­leb­nisse als Mar­ken­zei­chen: Wie in den At­ti­tude Ho­tels auf Mau­ri­tius kön­nen die Gäste jen­seits tou­ris­ti­scher Kli­schees in die Le­bens­welt der Ein­hei­mi­schen ein­tau­chen. Dazu zäh­len Ak­ti­vi­tä­ten wie Swa­hili-Koch­kurse, Be­su­che von Ge­würz­far­mern, Aus­flüge in Fi­scher­dör­fer und Fahr­ten mit tra­di­tio­nel­len Dhows, die tiefe Ein­bli­cke in den All­tag und die Kul­tur der In­sel­be­woh­ner er­lau­ben.

Ku­li­na­ri­sche Viel­falt: Zwei Re­stau­rants und drei Bars ser­vie­ren eine lo­kale Kü­che mit ein­hei­mi­schen Pro­duk­ten, fri­schem Fisch und na­tür­lich der ge­sam­ten Viel­falt an Ge­wür­zen der „Spice Is­land”. Bei Koch­kur­sen mit den Kü­chen­chefs des Re­sorts kön­nen die Gäste selbst Hand an­le­gen und die Ge­heim­nisse der Swa­hili-Kü­che ent­de­cken.

Well­be­ing und Acht­sam­keit: Für Er­ho­lung rundum sor­gen Yoga am Strand, Spa-Be­hand­lun­gen mit na­tür­li­chen lo­ka­len Zu­ta­ten, groß­zü­gige Vil­len mit ei­ge­nem Pool oder als Swim-Up so­wie Rück­zugs­orte für Me­di­ta­tion und Ent­schleu­ni­gung.

Pio­nier in Nach­hal­tig­keit: Be­reits zur Er­öff­nung stam­men 50 Pro­zent der En­er­gie aus So­lar­strom. Bis 2028 sol­len es 80 Pro­zent wer­den. Plas­tik­freie Kon­zepte, na­tür­li­che Kos­me­tik und lo­kale Lie­fer­ket­ten sind auch auf San­si­bar be­reits Stan­dard.

At­ti­tude Foun­da­tion: Ein Teil der Ein­nah­men fließt in Bil­dungs- und Kul­tur­pro­jekte vor Ort – un­ter an­de­rem zur Be­wah­rung des Swa­hili-Er­bes.

B Corp-Zer­ti­fi­zie­rung: At­ti­tude ist die erste Ho­tel­gruppe auf Mau­ri­tius, die die­ses an­spruchs­volle in­ter­na­tio­nale Sie­gel trägt – ein Ga­rant für so­ziale und öko­lo­gi­sche Ver­ant­wor­tung, der auch im Ma­te­mwe At­ti­tude weg­wei­send ist.

Aktivitäten und Ausflüge

Ma­te­mwe At­ti­tude /​ Pool (c) At­ti­tu­de­Ho­tels

Das Ma­te­mwe At­ti­tude ist nicht nur ein Rück­zugs­ort, son­dern auch idea­ler Aus­gangs­punkt für Ent­de­ckun­gen auf San­si­bar. Di­rekt vor dem Ho­tel la­den bunte Ko­ral­len­riffe und das vor­ge­la­gerte Mn­emba-Atoll zum Schnor­cheln und Tau­chen ein. Wer es tra­di­tio­nel­ler mag, kann mit ei­ner Dhow – den ty­pi­schen Se­gel­boo­ten der Re­gion – zum Son­nen­un­ter­gang oder für ei­nen Ta­ges­aus­flug hin­aus aufs Meer fah­ren.

An Land war­ten Be­geg­nun­gen mit der lo­ka­len Kul­tur. Be­su­che in Fi­scher­dör­fern, Spa­zier­gänge durch Ge­würz­plan­ta­gen oder Ver­kos­tun­gen von frisch ge­rös­te­tem Kaf­fee und aro­ma­ti­schem Tee ma­chen die be­rühmte „Spice Is­land” mit al­len Sin­nen er­leb­bar. Er­gänzt wird das Pro­gramm durch Koch­kurse mit den Kü­chen­chefs, die Ein­bli­cke in die Viel­falt der Swa­hili-Kü­che ge­ben.

Ein neues Kapitel für Attitude

Ma­te­mwe At­ti­tude /​ Lounge Bar (c) At­ti­tu­de­Ho­tels

Mit dem Ma­te­mwe At­ti­tude be­ginnt eine be­hut­same in­ter­na­tio­nale Ex­pan­sion der At­ti­tude Ho­tels in De­sti­na­tio­nen, die In­sel­kul­tur, na­tür­li­che Viel­falt und Gast­freund­schaft ver­ei­nen – so wie auf Mau­ri­tius. San­si­bar ist da­für der erste, be­wusst ge­wählte Schritt.

„Als ich San­si­bar zum ers­ten Mal be­suchte, spürte ich so­fort eine Ver­traut­heit – die­selbe Gast­freund­schaft, die­selbe enge Ver­bin­dung zwi­schen Na­tur und Kul­tur wie auf Mau­ri­tius. Mit dem Ma­te­mwe At­ti­tude er­fül­len wir un­se­ren Traum, die At­ti­tude-Phi­lo­so­phie in ein neues Pa­ra­dies zu tra­gen: ein Ho­tel, das nicht nur Er­ho­lung bie­tet, son­dern auch Gu­tes tut – für die Gäste, für die Men­schen vor Ort und für die Um­welt.“ Vin­cent Desvaux de Ma­ri­gny, CEO At­ti­tude Ho­tels

