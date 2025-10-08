Sunshine Azure: Neues Boutiquehotel am Strand von Sansibar

Wer von türkisblauem Wasser, weißen Sandstränden und entspannten Tagen unter Palmen träumt, findet im neuen Sunshine Azure der Sunshine Group auf der Insel Sansibar sein kleines Paradies.
Das Boutiquehotel liegt direkt am traumhaften Strand von Matemwe im Nordosten von Sansibar und eignets sich perfekt für romantische Auszeiten, Flitterwochen, Familien oder einfach nur zum Abschalten. Mit nur 16 Zimmern, zwei Pools und einem privaten Sandstrand bietet es exklusive Wohlfühlatmosphäre mit atemberaubendem Blick auf den Indischen Ozean.
Das „Ocean View Restaurant” verwöhnt mit einer kreativen Mischung aus Swahili-Küche und internationalen Gerichten, die mit frischen, lokal bezogenen Zutaten zubereitet werden. An der Hotelbar mit Blick auf das Meer genießen die Gäste feinste Signature-Cocktails, frische Säfte, Bio-Kaffee und Tee. Mit der Tauchbasis „Dive Point Zanzibar”, die ebenfalls zur Sunshine Group gehört, werden Tauch- und Schnorchelaktivitäten flexibel und professionell organisiert.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.