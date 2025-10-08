Sunshine Azure: Neues Boutiquehotel am Strand von Sansibar

Wer von tür­kis­blauem Was­ser, wei­ßen Sand­strän­den und ent­spann­ten Ta­gen un­ter Pal­men träumt, fin­det im neuen Suns­hine Azure der Suns­hine Group auf der In­sel San­si­bar sein klei­nes Pa­ra­dies.

Das Bou­ti­que­ho­tel liegt di­rekt am traum­haf­ten Strand von Ma­te­mwe im Nord­os­ten von San­si­bar und eig­nets sich per­fekt für ro­man­ti­sche Aus­zei­ten, Flit­ter­wo­chen, Fa­mi­lien oder ein­fach nur zum Ab­schal­ten. Mit nur 16 Zim­mern, zwei Pools und ei­nem pri­va­ten Sand­strand bie­tet es ex­klu­sive Wohl­fühl­at­mo­sphäre mit atem­be­rau­ben­dem Blick auf den In­di­schen Ozean.

Suns­hine Azure /​ Beach (c) Suns­hine Group Zan­zi­bar

Das „Ocean View Re­stau­rant” ver­wöhnt mit ei­ner krea­ti­ven Mi­schung aus Swa­hili-Kü­che und in­ter­na­tio­na­len Ge­rich­ten, die mit fri­schen, lo­kal be­zo­ge­nen Zu­ta­ten zu­be­rei­tet wer­den. An der Ho­tel­bar mit Blick auf das Meer ge­nie­ßen die Gäste feinste Si­gna­ture-Cock­tails, fri­sche Säfte, Bio-Kaf­fee und Tee. Mit der Tauch­ba­sis „Dive Point Zan­zi­bar”, die eben­falls zur Suns­hine Group ge­hört, wer­den Tauch- und Schnor­chel­ak­ti­vi­tä­ten fle­xi­bel und pro­fes­sio­nell or­ga­ni­siert.

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.