Mit lokalen Experten in die schönsten Eishöhlen von Island

Arc­tic Ad­ven­tures heißt die Rei­sen­den zum Start der Sai­son 2025/​26 in den Eis­höh­len von Is­land will­kom­men. Von Ok­to­ber bis April kön­nen sie un­ter der Lei­tung von er­fah­re­nen lo­ka­len Ex­per­ten na­tür­lich ent­stan­dene Höh­len und ge­wun­dene Glet­scher­tun­nel in ver­schie­de­nen Re­gio­nen der In­sel er­kun­den.

Is­land hat mehr zu bie­ten, als man auf den ers­ten Blick sieht. Wenn man eine Eis­höhle be­tritt, wird die Welt still – nur un­ter­bro­chen vom Knir­schen der Stie­fel auf dem Eis. Blaues Licht scheint durch die Kris­tall­wände, die manch­mal mit schwar­zer Asche durch­zo­gen sind. Stille Zeu­gen ver­gan­ge­ner Vul­kan­aus­brü­che.

Blue Ice Cave (c) Arc­tic Ad­ven­tures

Die meis­ten Eis­höh­len ver­än­dern sich da­bei in je­dem Win­ter. Sie bil­den sich in den kal­ten Mo­na­ten und schmel­zen im Früh­jahr. Jede Sai­son of­fen­bart da­her neue For­ma­tio­nen, so­dass kein Be­such dem an­de­ren gleicht. Dar­über hin­aus gibt aber auch ei­nige ganz­jäh­rige Glet­scher­er­leb­nisse.

„Un­ser Team freut sich dar­auf, Gäste in die­sen sich stän­dig ver­än­dern­den Na­tur­wun­dern will­kom­men zu hei­ßen. In Zu­sam­men­ar­beit mit der Na­tur­schutz­be­hörde Is­lands fin­den von Ok­to­ber bis April Tou­ren zu den Eis­höh­len des Vat­na­jö­kull statt, aber die Gäste kön­nen die Glet­scher Is­lands auch das ganze Jahr über auf dem Sól­hei­ma­jö­kull, Lang­jö­kull oder Mýrd­als­jö­kull er­kun­den.“ Amy Eliza­beth O’Rourke, Pro­dukt­ma­na­ge­rin bei Arc­tic Ad­ven­tures

Die besten Eishöhlen der Saison

Crys­tal Ice Cave (c) Arc­tic Ad­ven­tures

Eishöhlenerkundung mit Arctic Adventures

Into the Gla­cier (c) Arc­tic Ad­ven­tures

Die meis­ten Tou­ren sind für Fa­mi­lien mit Kin­dern ab sechs oder acht Jah­ren ge­eig­net. Er­fah­rene Glet­scher­füh­rer lei­ten da­bei jede Tour und stel­len auch die ge­samte Si­cher­heits­aus­rüs­tung be­reit – von Hel­men bis zu Steig­ei­sen. Auf­re­gende Fahr­ten mit dem Su­per-Jeep oder Glet­scher-Lkw brin­gen die Gäste zu den ab­ge­le­ge­nen Ein­gän­gen der Eis­höh­len, wäh­rend kleine Grup­pen für ein per­sön­li­che­res und in­ten­si­ve­res Er­leb­nis sor­gen.

Die Tou­ren rei­chen von Halb­ta­ges­aus­flü­gen bis hin zu Kombi-Pa­ke­ten, bei de­nen die Er­kun­dung der Eis­höh­len mit Nord­licht­be­ob­ach­tun­gen, Schnee­mo­bil­fahr­ten, Glet­scher­wan­de­run­gen und an­de­ren Ak­ti­vi­tä­ten kom­bi­niert wird. Die Gäste kön­nen sich aber auch für mehr­tä­gige Tou­ren ent­schei­den und se­hen dann his­to­ri­sche Na­tio­nal­parks, hoch auf­ra­gende Was­ser­fälle, mäch­tige heiße Quel­len und schwarze Sand­strände.

www.adventures.is

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.