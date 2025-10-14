Drei Star-Köche für die Restaurants der Centara Hotels in Bangkok

Die Centara Hotels in Bangkok setzen neue Maßstäbe in der Top-Gastronomie der thailändischen Hauptstadt. Drei Spitzenköche – geprägt von Sterneküchen in Spanien, Italien und China – übernehmen die kulinarische Regie und bringen frischen Wind in die renommierten Restaurants der Gruppe.
Mit ihrer individuellen Handschrift verleihen die drei Star-Chefs den Klassikern der thailändischen Küche Schärfe, Ausdruck und Charakter – ob hoch über den Wolken, umgeben von üppigen tropischen Gärten oder in einer riesigen Kakaoschote.
Ab sofort leitet das Trio insgesamt zehn Restaurants an zwei Hotel-Standorten, wobei die kulinarische Vielfalt von französischem Surf & Turf über die spanische Feuerküche und kantonesische Bankette bis zur königlich-thailändischen Küche und Rooftop-Erlebnissen mit Schokolade und Cognac reicht.
Chef Borja Terry Borrego bringt frische Energie ins „Uno Mas” im Centara Grand at CentralWorld. Der gebürtige Spanier, der unter anderem in den Sterne-Restaurants „Hide” in London und „StreetXO” in Madrid gelernt hat, verleiht der Feuerküche im 54. Stock eine unverkennbare iberische Note mit temperamentvoller Energie und der Präzision eines Signature-Dining-Erlebnisses.
Nur zwei Stockwerke höher bringt Luca Russo eine italienisch-elegante Klarheit ins „Red Sky” – einem der ikonischen Rooftop-Restaurants in Bangkok. In einer Menü-Komposition aus dry-aged Fleisch, fangfrischen Meeresfrüchten und kuratierter Weinbegleitung treffen mediterrane Zutaten auf französische Technik – serviert vor einem 360-Grad-Panorama über den Dächern der Stadt. Zu den Signature-Gerichten zählen „Beef Rossini” und Hummer-Risotto, die die römischen Wurzeln des Spitzenkochs widerspiegeln.
Nur wenige Schritte vom „Red Sky” entfernt entführt das „Cocoa XO” als Bangkoks einzige Rooftop-Bar für Schokolade und Cognac gleichzeitig in eine Welt sinnlicher Genüsse. Versteckt in einer skulpturalen Kakaoschote im 57. Stock des Centara Grand at CentralWorld bringt die jüngste Kooperation mit Domori – einem der renommiertesten Chocolatiers Italiens – neue Geschmäcker auf die Karte, die Single-Origin-Schokoladen mit 75 und 100 Prozent Kakaoanteil mit XO-Cognacs verbinden.
Am anderen Ende der Stadt – im Centara Grand at Central Plaza Ladprao – beginnt wiederum für das „Dynasty” ein neues Kapitel unter der Leitung von Jacky Tse Chi Wai. Der gebürtige Bangkoker, der in Hongkong gelernt hat und kürzlich zum Gewinner des „Iron Chef Thailand 2025” gekrönt wurde, kombiniert die alte Schule mit neuer Souveränität – sei es in seiner charakteristischen „XO-Sauce” oder in kunstvoll komponierten Bankettspeisen. Zu den aktuellen Highlights zählt sein neu aufgelegtes Dim-Sum-Tasting-Menü. Dezenter Service und elegante Privaträume unterstützen die Philosophie, die Können über Spektakel stellt.
Im „Suan Bua” – dem traditionsreichsten Thai-Restaurant der Gruppe – weht ein ebenso feinsinniger Geist. Dort verschmelzen traditionelle Rezepte und regionale Spezialitäten mit einem modernen, gesundheitsorientierten Ansatz. Neben der À‑la-carte-Auswahl bietet das Buffet eine kulinarische Reise durch Thailands Philosophie „Essen als Medizin“.
Heilende Kräuter, entzündungshemmende Brühen und nährstoffreiche Zutaten prägen die Speisekarten. In enger Zusammenarbeit mit lokalen Ernährungsexperten setzt die Küche auch auf bioaktive Pflanzenstoffe wie schwarzen Galingale oder Kurkuma die Zutaten, die Immunsystem, Balance und Verdauung unterstützen und dabei jahrhundertealte Weisheiten würdigen.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.