Drei Star-Köche für die Restaurants der Centara Hotels in Bangkok

Die Cen­tara Ho­tels in Bang­kok set­zen neue Maß­stäbe in der Top-Gas­tro­no­mie der thai­län­di­schen Haupt­stadt. Drei Spit­zen­kö­che – ge­prägt von Ster­ne­kü­chen in Spa­nien, Ita­lien und China – über­neh­men die ku­li­na­ri­sche Re­gie und brin­gen fri­schen Wind in die re­nom­mier­ten Re­stau­rants der Gruppe.

Mit ih­rer in­di­vi­du­el­len Hand­schrift ver­lei­hen die drei Star-Chefs den Klas­si­kern der thai­län­di­schen Kü­che Schärfe, Aus­druck und Cha­rak­ter – ob hoch über den Wol­ken, um­ge­ben von üp­pi­gen tro­pi­schen Gär­ten oder in ei­ner rie­si­gen Ka­kao­schote.

Borja Terry Bor­rego (c) Cen­tara Ho­tels & Re­sorts

Ab so­fort lei­tet das Trio ins­ge­samt zehn Re­stau­rants an zwei Ho­tel-Stand­or­ten, wo­bei die ku­li­na­ri­sche Viel­falt von fran­zö­si­schem Surf & Turf über die spa­ni­sche Feu­er­kü­che und kan­to­ne­si­sche Ban­kette bis zur kö­nig­lich-thai­län­di­schen Kü­che und Ro­of­top-Er­leb­nis­sen mit Scho­ko­lade und Co­gnac reicht.

Chef Borja Terry Bor­rego bringt fri­sche En­er­gie ins „Uno Mas” im Cen­tara Grand at Cen­tral­World. Der ge­bür­tige Spa­nier, der un­ter an­de­rem in den Sterne-Re­stau­rants „Hide” in Lon­don und „StreetXO” in Ma­drid ge­lernt hat, ver­leiht der Feu­er­kü­che im 54. Stock eine un­ver­kenn­bare ibe­ri­sche Note mit tem­pe­ra­ment­vol­ler En­er­gie und der Prä­zi­sion ei­nes Si­gna­ture-Di­ning-Er­leb­nis­ses.

Luca Russo (c) Cen­tara Ho­tels & Re­sorts

Nur zwei Stock­werke hö­her bringt Luca Russo eine ita­lie­nisch-ele­gante Klar­heit ins „Red Sky” – ei­nem der iko­ni­schen Ro­of­top-Re­stau­rants in Bang­kok. In ei­ner Menü-Kom­po­si­tion aus dry-aged Fleisch, fang­fri­schen Mee­res­früch­ten und ku­ra­tier­ter Wein­be­glei­tung tref­fen me­di­ter­rane Zu­ta­ten auf fran­zö­si­sche Tech­nik – ser­viert vor ei­nem 360-Grad-Pan­orama über den Dä­chern der Stadt. Zu den Si­gna­ture-Ge­rich­ten zäh­len „Beef Ros­sini” und Hum­mer-Ri­sotto, die die rö­mi­schen Wur­zeln des Spit­zen­kochs wi­der­spie­geln.

Nur we­nige Schritte vom „Red Sky” ent­fernt ent­führt das „Co­coa XO” als Bang­koks ein­zige Ro­of­top-Bar für Scho­ko­lade und Co­gnac gleich­zei­tig in eine Welt sinn­li­cher Ge­nüsse. Ver­steckt in ei­ner skulp­tu­ra­len Ka­kao­schote im 57. Stock des Cen­tara Grand at Cen­tral­World bringt die jüngste Ko­ope­ra­tion mit Dom­ori – ei­nem der re­nom­mier­tes­ten Cho­co­la­tiers Ita­li­ens – neue Ge­schmä­cker auf die Karte, die Sin­gle-Ori­gin-Scho­ko­la­den mit 75 und 100 Pro­zent Ka­kao­an­teil mit XO-Co­gnacs ver­bin­den.

Ja­cky Tse Chi Wai (c) Cen­tara Ho­tels & Re­sorts

Am an­de­ren Ende der Stadt – im Cen­tara Grand at Cen­tral Plaza Lad­prao – be­ginnt wie­derum für das „Dy­nasty” ein neues Ka­pi­tel un­ter der Lei­tung von Ja­cky Tse Chi Wai. Der ge­bür­tige Bang­ko­ker, der in Hong­kong ge­lernt hat und kürz­lich zum Ge­win­ner des „Iron Chef Thai­land 2025” ge­krönt wurde, kom­bi­niert die alte Schule mit neuer Sou­ve­rä­ni­tät – sei es in sei­ner cha­rak­te­ris­ti­schen „XO-Sauce” oder in kunst­voll kom­po­nier­ten Ban­kett­spei­sen. Zu den ak­tu­el­len High­lights zählt sein neu auf­ge­leg­tes Dim-Sum-Tasting-Menü. De­zen­ter Ser­vice und ele­gante Pri­vat­räume un­ter­stüt­zen die Phi­lo­so­phie, die Kön­nen über Spek­ta­kel stellt.

Im „Suan Bua” – dem tra­di­ti­ons­reichs­ten Thai-Re­stau­rant der Gruppe – weht ein ebenso fein­sin­ni­ger Geist. Dort ver­schmel­zen tra­di­tio­nelle Re­zepte und re­gio­nale Spe­zia­li­tä­ten mit ei­nem mo­der­nen, ge­sund­heits­ori­en­tier­ten An­satz. Ne­ben der À‑la-carte-Aus­wahl bie­tet das Buf­fet eine ku­li­na­ri­sche Reise durch Thai­lands Phi­lo­so­phie „Es­sen als Me­di­zin“.

Hei­lende Kräu­ter, ent­zün­dungs­hem­mende Brü­hen und nähr­stoff­rei­che Zu­ta­ten prä­gen die Spei­se­kar­ten. In en­ger Zu­sam­men­ar­beit mit lo­ka­len Er­näh­rungs­exper­ten setzt die Kü­che auch auf bio­ak­tive Pflan­zen­stoffe wie schwar­zen Ga­lin­gale oder Kur­kuma die Zu­ta­ten, die Im­mun­sys­tem, Ba­lance und Ver­dau­ung un­ter­stüt­zen und da­bei jahr­hun­der­te­alte Weis­hei­ten wür­di­gen.

www.centarahotelsresorts.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.