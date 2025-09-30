Vier Sterne Superior: Hotel Die Post am Ortler erfindet sich neu

Nach zwei Jah­ren Pla­nungs­zeit und zwölf Mo­na­ten Bau­zeit star­tet das Vier-Sterne-Su­pe­rior-Ho­tel Die Post am Ort­ler in Süd­ti­rol ab Mitte De­zem­ber in die Win­ter­sai­son. 73 Zim­mer und Sui­ten, die Re­zep­tion, das Re­stau­rant und der Well­ness­be­reich er­strah­len in ei­nem neuen De­sign, wäh­rend der his­to­ri­sche Teil des Hau­ses be­stehen blieb.

Das Lu­xus­ho­tel liegt im Berg­dorf Sul­den in­mit­ten des Na­tio­nal­parks Stilfs­er­joch und hat „Kö­nig Ort­ler” mit sei­nen 3.905 Me­tern Höhe bleibt stets im Blick – ob es nun von der „Ort­ler Sky Suite” mit Sauna und Whirl­pool ist, vom Na­tur­ba­de­teich oder dem Pan­ora­ma­gar­ten samt Out­door-Pool.

„Da war die kühne Vor­stel­lung, die in un­se­ren Köp­fen Ge­stalt an­nahm und uns nicht mehr los­ließ. Mit Mut, har­ter Ar­beit und En­thu­si­as­mus ha­ben wir un­ser Ho­tel neu er­fun­den.“ Ho­te­lier An­dreas Wallnöfer

Design und Südtiroler Bodenständigkeit

Ho­tel Die Post am Ort­ler /​ Ju­ni­or­suite Ver­tain (c) Ar­chi­tek­ten Ar­chi­fak­tur

Eine klare Ar­chi­tek­tur mit Na­tur­ma­te­ria­lien, groß­zü­gi­gen Glas­flä­chen, war­mer Holz­struk­tur und re­gio­na­lem Na­tur­stein schafft Räume, die den Süd­ti­rol-Spi­rit prä­gen. Ab Mitte De­zem­ber bie­tet die neue Post ins­ge­samt 73 Zim­mer und Sui­ten – da­von 20 neue Lu­xus­sui­ten. Pri­vate Whirl­pools oder eine Sauna am Bal­kon sind da­bei das i‑Tüpfelchen für ab­so­lute Pri­vat­sphäre.

„Mit dem Um­bau wol­len wir ei­nen Ort schaf­fen, wo Lu­xus auf Leich­tig­keit trifft und In­no­va­tion auf Tra­di­tion. Wir ha­ben das Gute be­wahrt und das Be­stehende zum Bes­se­ren ver­än­dert.“ Ho­te­lie­rin Ve­rena Wallnöfer

Wellness, Garten und Naturbadeteich

Ho­tel Die Post am Ort­ler /​ Spa3 In­nen­pool (c) Ar­chi­tek­ten Ar­chi­fak­tur

Das neue „Ort­les Spa³” mit sechs Sau­nen und ei­nem groß­zü­gi­gen In­door- und Out­door-Pool öff­net Räume für Stille, Wärme und Weit­blick auf ins­ge­samt 4 .200 Qua­drat­me­tern. Ein­zig­ar­tig ist der Pan­ora­ma­gar­ten mit ei­nem Na­tur­ba­de­teich und Loun­ge­lie­gen di­rekt über dem glas­kla­ren Was­ser als kleine In­seln für Tag­träume.

Wäh­rend die Er­wach­se­nen den Adults-only-Be­reich ge­nie­ßen, fin­den die Kin­der im Family.SPA den nö­ti­gen Raum, um Spaß zu ha­ben. Im In­door-Pool und auf der Breit­was­ser­rut­sche to­ben sich die Fa­mi­lien ge­mein­sam aus. Feine Spe­zia­li­tä­ten und Drinks gibt es im ge­müt­li­chen „Spa.Bistro”. Für kleine Gäste steht der be­treute „Kinder.Club” und für grö­ßere der „Gaming.Room” be­reit. An­wen­dun­gen mit fei­nen Es­sen­zen von Dr. Jo­seph und Rhea Cos­me­tics be­glei­ten den Rück­zug in den ei­ge­nen Rhyth­mus.

Verwöhnpension mit Gipfelblick

Ho­te­liers An­dreas und Ve­rena Wallnöfer (c) Ho­tel Die Post am Ort­ler

Das Früh­stück sorgt mit Süd­ti­ro­ler Köst­lich­kei­ten für den per­fek­ten Start in den Mor­gen. Mit­tags war­tet ein leich­tes Buf­fet und nach­mit­tags la­den süße und herz­hafte Ge­nüsse zum Na­schen. Abends fei­ern Ge­nuss­men­schen beim Fünf– bis Sie­ben-Gänge-Menü die Ver­bin­dung von bo­den­stän­di­ger Her­kunft und ku­li­na­ri­scher Fi­nesse. Im Win­ter kann man am Ka­min ent­span­nen, im Som­mer den Son­nen­un­ter­gang auf der Pan­ora­ma­ter­rasse ge­nie­ßen. Ob mit Tee und Buch in der Bi­blio­thek oder mit ei­nem Glas Whisky an der Bar: Haupt­sa­che „good vi­bes only”.

December Re-Start

Sul­den gilt als ei­nes der schnee­si­chers­ten Ski­ge­biete Süd­ti­rols. 44 Ki­lo­me­ter Pis­ten zwi­schen 1.900 und 3.250 Me­tern See­höhe mit lan­gen Ab­fahr­ten und ma­jes­tä­ti­scher Berg­ku­lisse ma­chen die Re­gion zum Pa­ra­dies für Ski­fah­rer, Snow­boar­der, Freeri­der und Al­ter­na­tiv-Sport­ler. Die Win­ter­sai­son dau­ert hier so­gar bis An­fang Mai und für Fa­mi­lien gibt es Ski­kurse und kin­der­freund­li­che Pis­ten. Auch der Ex­trem­berg­stei­ger Rein­hold Mess­ner hat den 380-See­len-Ort ent­deckt und be­treibt hier ei­nes sei­ner „Mess­ner Moun­tain Mu­seen”.

Ar­ran­ge­ment „Berg.Weihnacht”: 4 Näch­ti­gun­gen mit Post.Verwöhnpension, ei­nem 50 Euro Well­ness­gut­schein (ein­lös­bar im Ort­les Spa³ für Be­hand­lun­gen oder im Spa.Bistro), ei­ner ge­nuss­vol­len Über­ra­schung und al­len wei­te­ren Post.Inklusivleistungen sind zwi­schen dem 20. und 27. De­zem­ber 2025 ab 980 Euro pro Per­son im Dop­pel­zim­mer buch­bar (auf Wunsch auch mit bis zu sie­ben Näch­ti­gun­gen).

www.hotelpost.it

