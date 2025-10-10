Mandarin Oriental Bangkok feiert sein 150-jähriges Jubiläum

Das Man­da­rin Ori­en­tal Bang­kok kün­digt die Feier sei­nes 150-jäh­ri­gen Ju­bi­lä­ums an. Un­ter dem Leit­ge­dan­ken „Un­fol­ding Le­ga­cies” prä­sen­tiert das erste Lu­xus­ho­tel Thai­lands ein 18-mo­na­ti­ges Pro­gramm, das die Ge­schichte des Hau­ses ehrt und zu­gleich in die Zu­kunft blickt.

Seit sei­ner Er­öff­nung im Jahr 1876 hat das Man­da­rin Ori­en­tal Bang­kok im­mer wie­der neue Maß­stäbe in der Lu­xus­ho­tel­le­rie ge­setzt. Als ers­tes Haus Thai­lands führte es elek­tri­sches Licht ein, er­öff­nete das erste Spa am Fluss­ufer und zählte zu den Pio­nie­ren des per­sön­li­chen But­ler-Ser­vice.

Diese In­no­va­tio­nen prä­gen bis heute sei­nen Rang als eine der gro­ßen Iko­nen Asi­ens und als Sym­bol kul­ti­vier­ter Gast­freund­schaft. Bes­ter Be­weis: Erst kürz­lich wurde das Man­da­rin Ori­en­tal Bang­kok von „The Daily Telegraph„als „World’s Best Ho­tel“ aus­ge­zeich­net, im „Mi­che­lin Guide” mit drei Schlüs­seln prä­miert und in „La Liste 2025” als ei­nes der bes­ten Ho­tels der Welt ge­nannt.

Von No­vem­ber 2025 bis März 2027 wird ein sorg­fäl­tig ku­ra­tier­tes Pro­gramm mit ei­ner Viel­zahl an be­son­de­ren Er­leb­nis­sen ge­bo­ten, das von der Ge­schichte des Hau­ses in­spi­riert und von den Grund­wer­ten der Marke ge­lei­tet wird. Im Kern ver­steht sich „Un­fol­ding Le­ga­cies” da­bei als Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Lauf der Zeit, Wür­di­gung der Grün­der, Feier der Ge­gen­wart und In­spi­ra­tion für jene, die die Zu­kunft ge­stal­ten wer­den.

Ein globales Jubiläum beginnt in Bangkok

Die Fei­er­lich­kei­ten er­öff­nen am 22. No­vem­ber 2025 mit ei­nem Ope­ning Lun­cheon und ei­nem Gala-Din­ner am Abend. Der Lunch wird von Ih­rer Kö­nig­li­chen Ho­heit Prin­zes­sin Maha Chakri Si­rind­horn als Eh­ren­gast be­glei­tet, wäh­rend das Gala-Din­ner in ei­nem be­son­de­ren Über­ra­schungs­auf­tritt gip­feln wird.

„Mit dem Man­da­rin Ori­en­tal Bang­kok be­gann eine Hälfte un­se­rer Ge­schichte – ge­mein­sam mit The Man­da­rin in Hong­kong. Beide Häu­ser leg­ten den Grund­stein für eine Marke, die asia­ti­sches Erbe und glo­bale Raf­fi­nesse ver­eint. Un­fol­ding Le­ga­cies ist zu­gleich Hom­mage und Zu­kunfts­ver­spre­chen. Je­des De­tail die­ser Feier spie­gelt die Ele­ganz der Ver­gan­gen­heit und die Vi­sion von mor­gen.“ An­thony Ty­ler, Ge­ne­ral Ma­na­ger und Area Vice Pre­si­dent Ope­ra­ti­ons

Der au­ßer­ge­wöhn­li­che Abend wird vom re­nom­mier­ten „Club des Chefs des Chefs” ge­stal­tet, der die per­sön­li­chen Kö­che füh­ren­der Staats­ober­häup­ter ver­eint. Ser­viert wer­den neu in­ter­pre­tierte Staats­ge­richte und tra­di­ti­ons­rei­che Re­zepte, die einst Prä­si­den­ten, Mon­ar­chen und Wür­den­trä­gern vor­be­hal­ten wa­ren – be­glei­tet von thai­län­di­scher Per­for­mance­kunst und or­ches­tra­ler Mu­sik.

The Aut­hors Lounge (c) Man­da­rin Ori­en­tal Bang­kok

In­ter­es­sierte kön­nen sich an das Ju­bi­lä­ums­team des Ho­tels wen­den, um eine der streng li­mi­tier­ten und kos­ten­pflich­ti­gen Ein­la­dun­gen zu er­hal­ten. Ein Tisch für neun Gäste und ei­nen Koch ist zu ei­nem Preis von 288.000 THB netto – also rund 7.650 Euro – er­hält­lich, wo­bei aber nur noch we­nige Plätze zur Ver­fü­gung ste­hen.

Die Net­to­er­löse aus Lun­cheon und Gala Din­ner flie­ßen an die von Ih­rer Kö­nig­li­chen Ho­heit ge­grün­dete Rat­cha­suda Foun­da­tion, die sich für die Bil­dung und Stär­kung von Men­schen mit Be­hin­de­run­gen ein­setzt. Zu­sätz­lich wer­den ei­gens für das Ju­bi­läum ge­schaf­fene Stü­cke re­nom­mier­ter Lu­xus­mar­ken, Werke thai­län­di­scher Künst­ler und ex­klu­sive Er­leb­nisse aus dem glo­ba­len Port­fo­lio von Man­da­rin Ori­en­tal ver­stei­gert.

Six Chapters of Celebration

Rooms and Sui­tes (c) Man­da­rin Ori­en­tal Bang­kok

Im Zen­trum des Ju­bi­lä­ums steht „Ce­le­bra­tion Chap­ters” – eine er­zäh­le­ri­sche Reise, die sich über 18 Mo­nate in sechs The­men ent­fal­tet:

Le­gacy: Un­vei­ling Our Ori­g­ins. Wür­di­gung der An­fänge, Men­schen, Tra­di­tio­nen und Mei­len­steine, die Thai­lands ers­tes Ho­tel ge­prägt ha­ben.

Wür­di­gung der An­fänge, Men­schen, Tra­di­tio­nen und Mei­len­steine, die Thai­lands ers­tes Ho­tel ge­prägt ha­ben. Peo­ple: Voices of In­fluence. Feier der Kol­le­gen, Rei­sen­den, Part­ner und Vi­sio­näre, die die Ge­schichte des Hau­ses über Ge­ne­ra­tio­nen hin­weg be­glei­tet ha­ben.

Feier der Kol­le­gen, Rei­sen­den, Part­ner und Vi­sio­näre, die die Ge­schichte des Hau­ses über Ge­ne­ra­tio­nen hin­weg be­glei­tet ha­ben. Ser­vice: Ta­les of Ex­cel­lence. Im Mit­tel­punkt ste­hen die Ent­wick­lung ei­ner ex­zel­len­ten Gast­freund­schaft und die Ge­schich­ten hin­ter Man­da­rin Ori­en­tals le­gen­dä­rem Ser­vice.

Im Mit­tel­punkt ste­hen die Ent­wick­lung ei­ner ex­zel­len­ten Gast­freund­schaft und die Ge­schich­ten hin­ter Man­da­rin Ori­en­tals le­gen­dä­rem Ser­vice. Cul­ture: Jour­neys of Dis­co­very. Er­for­schung der kul­tu­rel­len Ver­bin­dun­gen des Hau­ses zu Thai­land und der Welt durch Kunst, Mu­sik, Li­te­ra­tur und Aus­tausch.

Er­for­schung der kul­tu­rel­len Ver­bin­dun­gen des Hau­ses zu Thai­land und der Welt durch Kunst, Mu­sik, Li­te­ra­tur und Aus­tausch. Craft: Sha­ping New Tra­di­ti­ons. Prä­sen­ta­tion der Meis­ter­schaft in Ku­li­na­rik, De­sign und Ri­tual, die die Tra­di­tion be­wahrt und zu­gleich neu in­ter­pre­tiert.

Prä­sen­ta­tion der Meis­ter­schaft in Ku­li­na­rik, De­sign und Ri­tual, die die Tra­di­tion be­wahrt und zu­gleich neu in­ter­pre­tiert. In­no­va­tion: Spi­rit of In­no­va­tion. Blick in die Zu­kunft mit De­sign, Tech­no­lo­gie und vi­sio­nä­rem Den­ken, die das Ver­mächt­nis für die nächs­ten 150 Jahre si­chern sol­len.

Sala Rim Naam (c) Man­da­rin Ori­en­tal Bang­kok

Je­des Ka­pi­tel wird durch the­ma­ti­sche Er­leb­nisse le­ben­dig, die Ku­li­na­rik, Well­ness, Ri­tuale und Ko­ope­ra­tio­nen als Aus­drucks­for­men der Marke um­fas­sen und neue Per­spek­ti­ven er­öff­nen. Das Man­da­rin Ori­en­tal Bang­kok lädt da­bei die Men­schen in Thai­land und die Fans der Marke welt­weit ein, Teil die­ses au­ßer­ge­wöhn­li­chen Ju­bi­lä­ums zu wer­den.

