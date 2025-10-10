Mandarin Oriental Bangkok feiert sein 150-jähriges Jubiläum

Das Mandarin Oriental Bangkok kündigt die Feier seines 150-jährigen Jubiläums an. Unter dem Leitgedanken „Unfolding Legacies” präsentiert das erste Luxushotel Thailands ein 18-monatiges Programm, das die Geschichte des Hauses ehrt und zugleich in die Zukunft blickt.
Seit seiner Eröffnung im Jahr 1876 hat das Mandarin Oriental Bangkok immer wieder neue Maßstäbe in der Luxushotellerie gesetzt. Als erstes Haus Thailands führte es elektrisches Licht ein, eröffnete das erste Spa am Flussufer und zählte zu den Pionieren des persönlichen Butler-Service.
Diese Innovationen prägen bis heute seinen Rang als eine der großen Ikonen Asiens und als Symbol kultivierter Gastfreundschaft. Bester Beweis: Erst kürzlich wurde das Mandarin Oriental Bangkok von „The Daily Telegraph„als „World’s Best Hotel“ ausgezeichnet, im „Michelin Guide” mit drei Schlüsseln prämiert und in „La Liste 2025” als eines der besten Hotels der Welt genannt.
Von November 2025 bis März 2027 wird ein sorgfältig kuratiertes Programm mit einer Vielzahl an besonderen Erlebnissen geboten, das von der Geschichte des Hauses inspiriert und von den Grundwerten der Marke geleitet wird. Im Kern versteht sich „Unfolding Legacies” dabei als Auseinandersetzung mit dem Lauf der Zeit, Würdigung der Gründer, Feier der Gegenwart und Inspiration für jene, die die Zukunft gestalten werden.
Ein globales Jubiläum beginnt in Bangkok
Die Feierlichkeiten eröffnen am 22. November 2025 mit einem Opening Luncheon und einem Gala-Dinner am Abend. Der Lunch wird von Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn als Ehrengast begleitet, während das Gala-Dinner in einem besonderen Überraschungsauftritt gipfeln wird.
Der außergewöhnliche Abend wird vom renommierten „Club des Chefs des Chefs” gestaltet, der die persönlichen Köche führender Staatsoberhäupter vereint. Serviert werden neu interpretierte Staatsgerichte und traditionsreiche Rezepte, die einst Präsidenten, Monarchen und Würdenträgern vorbehalten waren – begleitet von thailändischer Performancekunst und orchestraler Musik.
Interessierte können sich an das Jubiläumsteam des Hotels wenden, um eine der streng limitierten und kostenpflichtigen Einladungen zu erhalten. Ein Tisch für neun Gäste und einen Koch ist zu einem Preis von 288.000 THB netto – also rund 7.650 Euro – erhältlich, wobei aber nur noch wenige Plätze zur Verfügung stehen.
Die Nettoerlöse aus Luncheon und Gala Dinner fließen an die von Ihrer Königlichen Hoheit gegründete Ratchasuda Foundation, die sich für die Bildung und Stärkung von Menschen mit Behinderungen einsetzt. Zusätzlich werden eigens für das Jubiläum geschaffene Stücke renommierter Luxusmarken, Werke thailändischer Künstler und exklusive Erlebnisse aus dem globalen Portfolio von Mandarin Oriental versteigert.
Six Chapters of Celebration
Im Zentrum des Jubiläums steht „Celebration Chapters” – eine erzählerische Reise, die sich über 18 Monate in sechs Themen entfaltet:
- Legacy: Unveiling Our Origins. Würdigung der Anfänge, Menschen, Traditionen und Meilensteine, die Thailands erstes Hotel geprägt haben.
- People: Voices of Influence. Feier der Kollegen, Reisenden, Partner und Visionäre, die die Geschichte des Hauses über Generationen hinweg begleitet haben.
- Service: Tales of Excellence. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung einer exzellenten Gastfreundschaft und die Geschichten hinter Mandarin Orientals legendärem Service.
- Culture: Journeys of Discovery. Erforschung der kulturellen Verbindungen des Hauses zu Thailand und der Welt durch Kunst, Musik, Literatur und Austausch.
- Craft: Shaping New Traditions. Präsentation der Meisterschaft in Kulinarik, Design und Ritual, die die Tradition bewahrt und zugleich neu interpretiert.
- Innovation: Spirit of Innovation. Blick in die Zukunft mit Design, Technologie und visionärem Denken, die das Vermächtnis für die nächsten 150 Jahre sichern sollen.
Jedes Kapitel wird durch thematische Erlebnisse lebendig, die Kulinarik, Wellness, Rituale und Kooperationen als Ausdrucksformen der Marke umfassen und neue Perspektiven eröffnen. Das Mandarin Oriental Bangkok lädt dabei die Menschen in Thailand und die Fans der Marke weltweit ein, Teil dieses außergewöhnlichen Jubiläums zu werden.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.