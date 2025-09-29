Neue Bergbahnen und Attraktionen für die fünf Gletscher in Tirol

Die fünf Gletscher in Tirol sind mit spannenden Neuheiten in die längste Skisaison der Alpen gestartet, die vom frühen Herbst bis weit ins Frühjahr reicht.
Neues Anfängerland und neues Pistenkreuz
Zu den Neuheiten auf den fünf Tiroler Gletschern gehört das neue Pistenkreuz in Sölden, das eine Verbindung zwischen den Skigebieten Gaislachkogl und Giggijoch herstellt – selbst an stürmischen Tagen, wenn andere Anlagen ausfallen. Zusätzlich werden zwei hochmoderne Achter-Sesselbahnen in Betrieb genommen: „Silberbrünnl“ und „Einzeiger“ sind wichtige Zubringer vom Winter- zum Gletscherskigebiet und ab November in Betrieb.
Auf dem Kaunertaler Gletscher eröffnet direkt beim Gletscherrestaurant der neue Sonnenlift mit einem großzügigen Übungsgelände und einer neuen Rodelbahn. Das Ski-Anfängerland bietet mit Zauberteppich und Anfängerlift alles für den perfekten Einstieg. Zusätzliche Angebote wie Funslope und Tubingbahn sorgen für Spaß und Abwechslung.
An zwei Terminen im März und April 2026 gibt es kostenlose Skikurse für Kinder von drei bis sechs Jahren bei einem Mindestaufenthalt von fünf Nächten in Kauns, Kaunerberg, Fendels oder Feichten. Zudem sind Eltern mit dem neuen Family-Ticket noch flexibler: Gegen eine einmalige Partner-Gebühr von 15 Euro dürfen Mama und Papa eines Kleinkinds abwechselnd dieselbe Skikarte nutzen. Während ein Elternteil beim Kind bleibt, kann der andere Ski fahren.
Besondere Erlebnisse auf den Gletschern
Die fünf Tiroler Gletscher bieten nicht nur beste Bedingungen für Skifahrer, sondern auch viele besondere Erlebnisse abseits der Pisten. So verspricht die faszinierende Eiswelt des „Natur Eis Palasts” auf dem Hintertuxer Gletscher echte Abenteuer – zu Fuß, im Kajak, beim Stand-Up-Paddling oder beim Eisschwimmen.
Der Pitztaler Gletscher als „Dach Tirols” beeindruckt mit zahlreichen Superlativen. Im „Café 3.440” – dem höchstgelegenen Kaffeehaus Österreichs – genießt man nicht nur das höchste Frühstück des Landes, sondern findet dort auch das höchstgelegene Standesamt.
Der Stubaier Gletscher ist wiederum mit seinem Anfängerland, einem Kindergarten und einem Kinderrestaurant sowie breiten und flachen Pisten ein besonders familienfreundliches Skigebiet, währned die Gipfelplattform „Top of Tyrol” und der Snowpark „Stubai Zoo” auf unterschiedliche Art den Atem stocken lassen.
Start in die längste Skisaison der Alpen
In der Hochsaison stehen auf den fünf Tiroler Gletschern mehr als 300 Pistenkilometer auf über 3.000 Metern Höhe zur Verfügung. 75 moderne Seilbahnen und Liftanlagen bringen die Wintersportler bequem auf die Pisten. Die Pisten auf dem Hintertuxer und dem Pitztaler Gletscher sind bereits seit 27. September 2025 geöffnet. Der Kaunertaler Gletscher und der Stubaier Gletscher folgen am 3. bzw. 10. Oktober 2025 und auch Sölden wird mit Anfang Oktober in die neue Saison starten.
White5, Snow Card Tirol und Gletscherpauschalen
Für Ski-Fans, die alle fünf Tiroler Gletscher entdecken wollen, ist der Skipass „White5” der Türöffner für alle Anlagen im Winter- und Gletscherskigebiet Sölden sowie am Kaunertaler, Pitztaler, Stubaier und Hintertuxer Gletscher. Er kostet 640 Euro und ist während der Saison von 1. Oktober 2025 bis 15. Mai 2026 an zehn nicht zusammenhängenden Tagen gültig.
Wem das nicht genügt, der bekommt mit der „Snow Card Tirol” die Eintrittskarte zu mehr als 90 Skigebieten und allen fünf Tiroler Gletschern. Die Karte ist von 1. Oktober 2025 bis 15. Mai 2026 zum Preis gültig und um 1.169 Euro erhältlich. Für eine konkrete Urlaubsplanung inklusive Unterkunftsbuchung lohnt sich zudem ein Blick auf die Gletscherpauschalen. Hier gibt es attraktive Angebote in allen Regionen und unterschiedlichen Hotelkategorien.
Ski-Weltcup, Camps und Christkindlpostamt
Auch in dieser Saison erwarten die Winterurlauber spannende und außergewöhnliche Events. Sportlich wird es beim Auftakt des FIS Ski Weltcups in Sölden am 25. und 26. Oktober 2025 und beim “Wilde Grube Ride” am 18. April 2026 – dem härtesten Riesentorlauf der Welt auf dem Stubaier Gletscher.
Zum Mitmachen und Lernen eigenen sich das „Splitboard Beginner Camp Hintertux” von 21. bis 23. November 2025 mit Materialtests sowie der „Freeride-Tag” und das „Woman’s Freeride Camp” am Kaunertaler Gletscher von 6. bis 8. März 2026. Für die kleinsten Skihasen ist das Christkindlpostamt im „Café 3440” auf dem Pitztaler Gletscher eine große Attraktion. Kinder können ihre Wunschzettel bei einem Helfer des Christkindls persönlich abgeben.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.