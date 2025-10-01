RIU Plaza Toronto: Erstes RIU Hotel in Kanada ist offiziell eröffnet

Mit der Er­öff­nung des ers­ten Ho­tels in Ka­nada hat RIU Ho­tels & Re­sorts ei­nen neuen Mei­len­stein in sei­ner in­ter­na­tio­na­len Ex­pan­sion ge­setzt. Das Riu Plaza To­ronto ist ein neu er­bau­tes Vier-Sterne-Ho­tel mit 352 Zim­mer und liegt im Her­zen der Sky­line im pul­sie­ren­den En­ter­tain­ment Dis­trict – ei­nem der dy­na­mischs­ten Vier­tel der Me­tro­pole.

Das Pro­jekt um­fasst zwei Zwil­lings­türme mit je­weils 49 Stock­wer­ken. Das RIU Plaza To­ronto be­legt da­bei 23 Eta­gen in ei­nem der Türme, wäh­rend der Rest für Wohn­zwe­cke ge­nutzt wird. Die Fas­sade kom­bi­niert zwei ver­schie­dene Stile und Ma­te­ria­lien: Der Back­stein­so­ckel greift die his­to­ri­sche Bau­sub­stanz der be­nach­bar­ten Häu­ser aus dem 18. Jahr­hun­dert auf, wäh­rend die glä­serne Ober­struk­tur ei­nen kla­ren, mo­der­nen Kon­trast setzt.

Im Erd­ge­schoss be­fin­den sich die Haupt­lobby und die Lob­by­bar, in der die Gäste tags­über Ge­tränke und Snacks in ei­ner hel­len und ein­la­den­den At­mo­sphäre ge­nie­ßen kön­nen. Ein wei­te­res High­light im gas­tro­no­mi­schen An­ge­bot ist das Re­stau­rant im zwei­ten Stock, in dem mor­gens das im Zim­mer­preis in­klu­dierte RIU Plaza Früh­stücks­buf­fet war­tet.

Die Ge­mein­schafts­be­rei­che des neuen Stadt­ho­tels zeich­nen sich durch ein zeit­ge­mä­ßes und in­no­va­ti­ves De­sign aus, das dem cha­rak­te­ris­ti­schen Stil der ur­ba­nen RIU-Li­nie treu bleibt. Helle und dunkle Töne do­mi­nie­ren die Re­zep­tion. Dazu kor­re­spon­die­ren matte Chrom­ober­flä­chen und beige Far­ben. Ele­gante Ses­sel und Sitz­zo­nen sor­gen für in­di­vi­du­elle Rück­zugs­mög­lich­kei­ten.

Zu den An­nehm­lich­kei­ten des Riu Plaza To­ronto ge­hört ein voll aus­ge­stat­te­tes Fit­ness­stu­dio, das rund um die Uhr ge­öff­net ist. Für Ge­schäfts­rei­sende steht ein Kon­fe­renz­raum mit Platz für bis zu 40 Per­so­nen zur Ver­fü­gung – ideal für Mee­tings oder Fir­men­kun­den in To­ronto.

Vor al­lem aber zeich­net sich das Ho­tel durch seine Lage in der Wid­mer Street 30 aus – mit­ten im Her­zen von Ka­na­das größ­ter Stadt und in ei­nem der be­deu­tends­ten wirt­schaft­li­chen, kul­tu­rel­len und fi­nan­zi­el­len Zen­tren des Lan­des. Nur we­nige Schritte ent­fernt lie­gen be­kannte Se­hens­wür­dig­kei­ten wie das Prin­cess of Wales Theatre, der Da­vid Pecaut Square, das Ro­gers Centre Sta­dion und der iko­ni­sche CN Tower.

Im Ein­klang mit dem Nach­hal­tig­keits­en­ga­ge­ment von RIU und der „Stra­te­gie Proudly Com­mit­ted” setzt das Ho­tel auf mo­dernste En­er­gie­ef­fi­zi­enz­maß­nah­men – dar­un­ter Kraft-Wärme-Kopp­lungs­an­la­gen, die gleich­zei­tig Strom und Wärme er­zeu­gen und so die Treib­haus­gas­emis­sio­nen re­du­zie­ren. Zu­sätz­lich sind Was­ser­spar­maß­nah­men und Ab­fall­re­du­zie­rungs­pro­gramme im­ple­men­tiert.

Das Riu Plaza To­ronto ist das zwölfte Ho­tel in der ur­ba­nen Li­nie der Ho­tel­kette und reiht sich ein ne­ben den Stand­or­ten in Pa­nama, Gua­d­a­la­jara in Me­xiko, Ma­drid, Mi­ami, Chi­cago, San Fran­cisco, New York, Ber­lin, Lon­don und Dub­lin. RIU ex­pan­diert aber be­reits wei­ter in den größ­ten Städ­ten der Welt und baut der­zeit das dritte Ho­tel in New York.

