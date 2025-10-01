RIU Plaza Toronto: Erstes RIU Hotel in Kanada ist offiziell eröffnet

Mit der Eröffnung des ersten Hotels in Kanada hat RIU Hotels & Resorts einen neuen Meilenstein in seiner internationalen Expansion gesetzt. Das Riu Plaza Toronto ist ein neu erbautes Vier-Sterne-Hotel mit 352 Zimmer und liegt im Herzen der Skyline im pulsierenden Entertainment District – einem der dynamischsten Viertel der Metropole.
Das Projekt umfasst zwei Zwillingstürme mit jeweils 49 Stockwerken. Das RIU Plaza Toronto belegt dabei 23 Etagen in einem der Türme, während der Rest für Wohnzwecke genutzt wird. Die Fassade kombiniert zwei verschiedene Stile und Materialien: Der Backsteinsockel greift die historische Bausubstanz der benachbarten Häuser aus dem 18. Jahrhundert auf, während die gläserne Oberstruktur einen klaren, modernen Kontrast setzt.
Im Erdgeschoss befinden sich die Hauptlobby und die Lobbybar, in der die Gäste tagsüber Getränke und Snacks in einer hellen und einladenden Atmosphäre genießen können. Ein weiteres Highlight im gastronomischen Angebot ist das Restaurant im zweiten Stock, in dem morgens das im Zimmerpreis inkludierte RIU Plaza Frühstücksbuffet wartet.
Die Gemeinschaftsbereiche des neuen Stadthotels zeichnen sich durch ein zeitgemäßes und innovatives Design aus, das dem charakteristischen Stil der urbanen RIU-Linie treu bleibt. Helle und dunkle Töne dominieren die Rezeption. Dazu korrespondieren matte Chromoberflächen und beige Farben. Elegante Sessel und Sitzzonen sorgen für individuelle Rückzugsmöglichkeiten.
Zu den Annehmlichkeiten des Riu Plaza Toronto gehört ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, das rund um die Uhr geöffnet ist. Für Geschäftsreisende steht ein Konferenzraum mit Platz für bis zu 40 Personen zur Verfügung – ideal für Meetings oder Firmenkunden in Toronto.
Vor allem aber zeichnet sich das Hotel durch seine Lage in der Widmer Street 30 aus – mitten im Herzen von Kanadas größter Stadt und in einem der bedeutendsten wirtschaftlichen, kulturellen und finanziellen Zentren des Landes. Nur wenige Schritte entfernt liegen bekannte Sehenswürdigkeiten wie das Princess of Wales Theatre, der David Pecaut Square, das Rogers Centre Stadion und der ikonische CN Tower.
Im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsengagement von RIU und der „Strategie Proudly Committed” setzt das Hotel auf modernste Energieeffizienzmaßnahmen – darunter Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen und so die Treibhausgasemissionen reduzieren. Zusätzlich sind Wassersparmaßnahmen und Abfallreduzierungsprogramme implementiert.
Das Riu Plaza Toronto ist das zwölfte Hotel in der urbanen Linie der Hotelkette und reiht sich ein neben den Standorten in Panama, Guadalajara in Mexiko, Madrid, Miami, Chicago, San Francisco, New York, Berlin, London und Dublin. RIU expandiert aber bereits weiter in den größten Städten der Welt und baut derzeit das dritte Hotel in New York.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.