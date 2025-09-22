Amadria Park eröffnet neue Wellness-Destination in Opatija

Mit der Eröffnung des 3.700 Quadratmeter großen Vita Maris Wellness & Spa setzen das frisch renovierte Amadria Park Grand Hotel und das benachbarte Hotel Royal neue Maßstäbe in Opatija in der kroatischen Region Kvarner. Inspiriert von der Kraft des Meeres, werden hier modernste Wellnesskonzepte mit den natürlichen Heilwirkungen der Adria vereint.
Das Spa ist in verschiedene Erlebniswelten gegliedert. Die „Spa & Relax Zone” – ein exklusiver Rückzugsort nur für Erwachsene – wurde für die ganzheitliche Regeneration von Körper und Geist gestaltet. Sie umfasst finnische, türkische und Bio-Saunen sowie einen Himalaya-Salzraum mit Infrarotlicht, der für seine positiven Effekte auf die Atemwege und bei Allergien geschätzt wird.
Ein Kaltwasser-Tauchbecken unterstützt die Muskelregeneration, während spezielle Aufgusszeremonien mit ätherischen Ölen das Wohlbefinden zusätzlich steigern. Für Tiefenentspannung sorgen Anwendungen mit der auf Meeresalgen basierenden französischen Premiumkosmetik Algotherm und die innovative Bioptron-Lichttherapie, die Hautregeneration und Stressabbau unterstützt.
Ein besonderes Highlight ist der Infinity-Pool mit Panoramablick über die Kvarner Bucht, der durch eine VIP-Zone nur für Erwachsene mit Jacuzzi, Sauna mit Meerblick und persönlicher Betreuung durch einen Therapeuten ergänzt wird. Für das leibliche Wohl stehen die Vital Bar mit Vitamin-Cocktails, kollagenfördernden Drinks und leichten Gourmet-Snacks sowie eine „Mindfulness Corner“ für Meditation und Entspannung zur Verfügung.
Im Poolbereich können die Gäste den Indoor-Pool mit großzügigem Entspannungsbereich genießen, während die Fitness- und Yoga-Zone mit modernsten Geräten, verschiedenen Kursen und einem Active Balance-Programm für Vitalität sorgt.
Parallel dazu wurde das Amadria Park Grand Hotel nach einer umfassenden Renovierung zu neuem Leben erweckt und präsentiert sich nun mit 209 Zimmern und Suiten, einem eleganten Interieur sowie kulinarischen Höhepunkten im Restaurant „Mediterraneo” und in der Lobby Bar mit Terrasse direkt am Meer.
Auch das benachbarte Hotel Royal ergänzt das Erlebnis mit eleganten Zimmern, dem Restaurant „Symphonie” und dem „Caffe Mahler”. Gemeinsam mit dem Vita Maris Spa entsteht so ein einzigartiges Zusammenspiel aus Entspannung, Genuss und stilvollem Küstenflair.
Das neue Spa ist ab sofort im Rahmen des Arrangements „Vita Maris Moments“ buchbar. Inkludiert sind ein Frühstücks- und Abendbuffet sowie der Zugang zum großzügigen Spa- & Relax-Bereich mit finnischer, türkischer und Bio-Sauna, einem Tauchbecken, einem Infinity-Outdoor-Pool, einem Indoor-Pool und einem modernen Fitness- und Yoga-Bereich mit dem Gruppenprogramm „Active Balance”. Bei Aufenthalten ab drei Nächten wird ein zusätzlicher Preisvorteil von zehn Prozent gewährt.
Autorin: Elisabeth Kapral
Als Juristin hat Elisabeth gelernt, exakt zu formulieren. Das kommt ihr jetzt zugute, wenn sie für travel4news schreibt. Worüber sie schreibt, weiß sie dabei ganz genau, denn sie hat bereits 108 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – und viele von ihnen auch mehrfach.