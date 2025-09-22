Amadria Park eröffnet neue Wellness-Destination in Opatija

Mit der Er­öff­nung des 3.700 Qua­drat­me­ter gro­ßen Vita Ma­ris Well­ness & Spa set­zen das frisch re­no­vierte Am­a­dria Park Grand Ho­tel und das be­nach­barte Ho­tel Royal neue Maß­stäbe in Opa­tija in der kroa­ti­schen Re­gion Kvar­ner. In­spi­riert von der Kraft des Mee­res, wer­den hier mo­dernste Well­ness­kon­zepte mit den na­tür­li­chen Heil­wir­kun­gen der Adria ver­eint.

Am­a­dria Park (c) Am­a­dria Park

Das Spa ist in ver­schie­dene Er­leb­nis­wel­ten ge­glie­dert. Die „Spa & Re­lax Zone” – ein ex­klu­si­ver Rück­zugs­ort nur für Er­wach­sene – wurde für die ganz­heit­li­che Re­ge­ne­ra­tion von Kör­per und Geist ge­stal­tet. Sie um­fasst fin­ni­sche, tür­ki­sche und Bio-Sau­nen so­wie ei­nen Hi­ma­laya-Salz­raum mit In­fra­rot­licht, der für seine po­si­ti­ven Ef­fekte auf die Atem­wege und bei All­er­gien ge­schätzt wird.

Ein Kalt­was­ser-Tauch­be­cken un­ter­stützt die Mus­kel­re­ge­ne­ra­tion, wäh­rend spe­zi­elle Auf­guss­ze­re­mo­nien mit äthe­ri­schen Ölen das Wohl­be­fin­den zu­sätz­lich stei­gern. Für Tie­fen­ent­span­nung sor­gen An­wen­dun­gen mit der auf Mee­res­al­gen ba­sie­ren­den fran­zö­si­schen Pre­mi­um­kos­me­tik Al­go­therm und die in­no­va­tive Biop­tron-Licht­the­ra­pie, die Haut­re­ge­ne­ra­tion und Stress­ab­bau un­ter­stützt.

Am­a­dria Park (c) Am­a­dria Park

Ein be­son­de­res High­light ist der In­fi­nity-Pool mit Pan­ora­ma­blick über die Kvar­ner Bucht, der durch eine VIP-Zone nur für Er­wach­sene mit Ja­cuzzi, Sauna mit Meer­blick und per­sön­li­cher Be­treu­ung durch ei­nen The­ra­peu­ten er­gänzt wird. Für das leib­li­che Wohl ste­hen die Vi­tal Bar mit Vit­amin-Cock­tails, kol­la­gen­för­dern­den Drinks und leich­ten Gour­met-Snacks so­wie eine „Mindful­ness Cor­ner“ für Me­di­ta­tion und Ent­span­nung zur Ver­fü­gung.

Im Pool­be­reich kön­nen die Gäste den In­door-Pool mit groß­zü­gi­gem Ent­span­nungs­be­reich ge­nie­ßen, wäh­rend die Fit­ness- und Yoga-Zone mit mo­derns­ten Ge­rä­ten, ver­schie­de­nen Kur­sen und ei­nem Ac­tive Ba­lance-Pro­gramm für Vi­ta­li­tät sorgt.

Am­a­dria Park (c) Am­a­dria Park

Par­al­lel dazu wurde das Am­a­dria Park Grand Ho­tel nach ei­ner um­fas­sen­den Re­no­vie­rung zu neuem Le­ben er­weckt und prä­sen­tiert sich nun mit 209 Zim­mern und Sui­ten, ei­nem ele­gan­ten In­te­ri­eur so­wie ku­li­na­ri­schen Hö­he­punk­ten im Re­stau­rant „Me­di­ter­ra­neo” und in der Lobby Bar mit Ter­rasse di­rekt am Meer.

Auch das be­nach­barte Ho­tel Royal er­gänzt das Er­leb­nis mit ele­gan­ten Zim­mern, dem Re­stau­rant „Sym­pho­nie” und dem „Caffe Mahler”. Ge­mein­sam mit dem Vita Ma­ris Spa ent­steht so ein ein­zig­ar­ti­ges Zu­sam­men­spiel aus Ent­span­nung, Ge­nuss und stil­vol­lem Küs­ten­flair.

Am­a­dria Park (c) Am­a­dria Park

Das neue Spa ist ab so­fort im Rah­men des Ar­ran­ge­ments „Vita Ma­ris Mo­ments“ buch­bar. In­klu­diert sind ein Früh­stücks- und Abend­buf­fet so­wie der Zu­gang zum groß­zü­gi­gen Spa- & Re­lax-Be­reich mit fin­ni­scher, tür­ki­scher und Bio-Sauna, ei­nem Tauch­be­cken, ei­nem In­fi­nity-Out­door-Pool, ei­nem In­door-Pool und ei­nem mo­der­nen Fit­ness- und Yoga-Be­reich mit dem Grup­pen­pro­gramm „Ac­tive Ba­lance”. Bei Auf­ent­hal­ten ab drei Näch­ten wird ein zu­sätz­li­cher Preis­vor­teil von zehn Pro­zent ge­währt.

www.amadriapark.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.