„George & Marie“: Spitzenkoch Hubert Wallner expandiert in Klagenfurt

Am 15. Sep­tem­ber 2025 star­tet mit „Ge­orge & Ma­rie“ das jüngste Pro­jekt von Hu­bert Wall­ner in der neuen Zen­trale der Kärnt­ner Spar­kasse in Kla­gen­furt. Das Gas­tro-Duo be­steht aus dem stil­vol­len Lunch-Café „Ge­orge“ im Erd­ge­schoß und der Sky-Bar „Ma­rie“ über den Dä­chern der Lan­des­haupt­stadt.

In der Zen­trale der Kärnt­ner Spar­kasse, die nach der Ge­ne­ral­sa­nie­rung wie­der er­öff­net, wer­den zu­künf­tig nicht nur die Mit­ar­bei­ter, son­dern auch die Kla­gen­fur­ter um viele Ge­nuss­mo­mente be­rei­chert. Denn Hu­bert Wall­ner ver­spricht eine mo­derne Kü­che, eine lo­ckere Stim­mung und „Preise, die Lust auf Wie­der­kom­men ma­chen” – ob zum Busi­ness Lunch oder zu Af­ter­work-Drinks bei Lounge-Mu­sik mit Aus­blick.

„George” lädt zu Frühstück, Brunch und Lunch

Im „Ge­orge” soll es laut Hu­bert Wall­ner nicht nur viel­fäl­tige Früh­stücks­va­ri­an­ten ge­ben, son­dern auch ein wech­seln­des Ta­ges­ge­richt, Pasta-Va­ri­an­ten, Bowls, Ra­men, Sand­wi­ches, Ku­chen und Tor­ten – al­les auch als Take-Away.

„Ich möchte eine stim­mungs­rei­che, krea­tive Bis­tro-Kü­che in ei­ner lo­cke­ren, ge­müt­li­chen At­mo­sphäre zum Wohl­füh­len an­bie­ten.“ Spit­zen­koch Hu­bert Wall­ner

Marie lädt zum After-Work-Drink

In der ent­spann­ten At­mo­sphäre der Sky-Bar „Ma­rie” wer­den Drinks in­klu­sive Weit­blick über die Stadt kre­denzt. Leist­bare Cock­tails, krea­tive Ei­gen­krea­tio­nen, sanfte Lounge-Mu­sik, DJ-Li­nes und die be­son­dere Lo­ca­tion in ele­gan­tem De­sign sol­len die Ro­of­top-Bar zur ers­ten Adresse für Sun­dow­ner ma­chen.

Als In­spi­ra­tion für die Na­mens­ge­bung dien­ten „Ge­orge” – das On­line-Ban­king der Erste Group – und „Ma­rie” als um­gangs­sprach­li­ches Syn­onym für Geld. Von aus­ge­wähl­ten Wein­ver­kos­tun­gen über mehr­mals wö­chent­lich vom Sterne-Koch zu­be­rei­tete Ge­richte bis zu ku­li­na­ri­schen Events sol­len „Ge­orge & Ma­rie“ be­son­dere Mo­mente für Ge­nuss­men­schen und Aus­geh­freu­dige schaf­fen.

