Frisch renoviert: Niyama Private Islands Maldives glänzt wie neu

Nach der um­fang­reichs­ten Re­no­vie­rung seit der Er­öff­nung des Fünf-Sterne-Re­sorts im Jahr 2012 prä­sen­tiert sich das Ni­yama Pri­vate Is­lands Mal­di­ves im Dhaalu Atoll der Ma­le­di­ven ab so­fort noch lu­xu­riö­ser als zu­vor.

Die Vil­len wur­den um­ge­baut, mo­der­ni­siert und ver­grö­ßert. Zu­dem er­hielt das Re­stau­rant „Nest“ in den Baum­wip­feln ein Face­lift und of­fe­riert sei­nen Gäs­ten nun ein neues Tepp­an­yaki-Menü, wäh­rend im Beach Club „Dune“ bei läs­si­ger At­mo­sphäre eine er­wei­terte Spei­se­karte mit Snacks und leich­ten Ge­rich­ten lockt.

Zwei Inseln – durch einen Steg verbunden

Helle Far­ben, neue Mö­bel, ein fri­sches De­sign und mo­dernste tech­ni­sche De­tails zeich­nen die Ein­rich­tung der neu ge­stal­te­ten Vil­len aus. So lie­fern High­tech-Ge­räte bei­spiels­weise Es­presso, Pop­corn und En­ter­tain­ment auf Knopf­druck. Raum­hohe Glas­tü­ren öff­nen sich di­rekt zur Ter­rasse am Strand oder zum pri­va­ten Son­nen­deck über dem Meer. Von den Über­was­ser­vil­len ha­ben Neu­gie­rige so­gar die Mög­lich­keit, Riff­haie und Mee­res­schild­krö­ten zu be­ob­ach­ten, die in der La­gune zu Hause sind.

Das Ni­yama Pri­vate Is­lands Mal­di­ves er­streckt sich mit sei­nen 134 Vil­len und Pa­vil­lons über die bei­den In­seln „Chill“ und „Play“, die durch ei­nen Steg mit­ein­an­der ver­bun­den sind. Da­mit sind Ak­ti­vi­tä­ten und Er­ho­lung räum­lich ge­trennt, las­sen sich aber pro­blem­los mit­ein­an­der kom­bi­nie­ren. Zehn Re­stau­rants und Bars sor­gen für ku­li­na­ri­sche Ab­wechs­lung – von der asia­ti­schen Kü­che aus Ja­pan, Thai­land, China und In­do­ne­sien im „Nest“ bis zu Spei­sen aus Afrika und La­tein­ame­rika im „Tri­bal“.

Nikkei-Küche im Unterwasser-Restaurant

Im Un­ter­was­ser-Re­stau­rant „Sub­six“ kom­men die Gäste seit Kur­zem in den Ge­nuss ei­nes neuen Nik­kei-Me­nüs. In sechs Me­tern Tiefe ge­le­gen, ist es die erste Lo­ca­tion welt­weit, die eine pe­rua­nisch-ja­pa­ni­sche Fu­si­ons­kü­che un­ter Was­ser ser­viert. Der Gour­met-Tem­pel ist zwar nur zum Lunch ge­öff­net, auf Wunsch wer­den hier aber auch ein Cham­pa­gner-Früh­stück oder ein ex­klu­si­ves Din­ner ar­ran­giert. Für ein au­ßer­ge­wöhn­li­ches Abend­essen bie­tet sich zu­dem das Re­stau­rant „Edge“ an, das ei­nen hal­ben Ki­lo­me­ter vor der Küste liegt und nur mit dem Boot er­reich­bar ist.

Zu den Neue­run­gen im Rah­men der Re­no­vie­rung ge­hört auch eine grö­ßere Spiel­aus­wahl im Kids Club, der die jün­ge­ren Gäste mit ei­nem Was­ser­park, ei­ner Klet­ter­wand, Rut­schen, Tram­po­li­nen und Aus­flü­gen un­ter­hält. Das neue Ma­rine Cen­ter bie­tet In­ter­es­sier­ten un­ter der An­lei­tung der ört­li­chen Mee­res­bio­lo­gen prak­ti­sche Na­tur­schutz­ak­ti­vi­tä­ten, mit de­nen sie ei­nen der schöns­ten Orte der Welt mit­ge­stal­ten und er­hal­ten kön­nen. Wer Ruhe sucht, fin­det diese wie­derum im haus­ei­ge­nen „Drift Spa“.

Deluxe-Beach-Pool-Villa ab 1.020 Euro

Bei Sur­fern punk­tet das Ni­yama ganz­jäh­rig mit groß­ar­ti­gen Wel­len, die di­rekt vor der Tür des Re­sorts bre­chen. Der in­ter­na­tio­nale Flug­ha­fen Vel­ana ist rund 40 Mi­nu­ten mit dem Was­ser­flug­zeug ent­fernt. Die Ra­ten für eine der neuen De­luxe-Beach-Pool-Vil­len be­gin­nen bei 1.020 Euro pro Nacht in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen (plus 30 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren). Eine De­luxe-Over-Wa­ter-Villa ist ab 1.065 Euro pro Nacht buch­bar.

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.