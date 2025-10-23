Frisch renoviert: Niyama Private Islands Maldives glänzt wie neu

Nach der umfangreichsten Renovierung seit der Eröffnung des Fünf-Sterne-Resorts im Jahr 2012 präsentiert sich das Niyama Private Islands Maldives im Dhaalu Atoll der Malediven ab sofort noch luxuriöser als zuvor.
Die Villen wurden umgebaut, modernisiert und vergrößert. Zudem erhielt das Restaurant „Nest“ in den Baumwipfeln ein Facelift und offeriert seinen Gästen nun ein neues Teppanyaki-Menü, während im Beach Club „Dune“ bei lässiger Atmosphäre eine erweiterte Speisekarte mit Snacks und leichten Gerichten lockt.
Zwei Inseln – durch einen Steg verbunden
Helle Farben, neue Möbel, ein frisches Design und modernste technische Details zeichnen die Einrichtung der neu gestalteten Villen aus. So liefern Hightech-Geräte beispielsweise Espresso, Popcorn und Entertainment auf Knopfdruck. Raumhohe Glastüren öffnen sich direkt zur Terrasse am Strand oder zum privaten Sonnendeck über dem Meer. Von den Überwasservillen haben Neugierige sogar die Möglichkeit, Riffhaie und Meeresschildkröten zu beobachten, die in der Lagune zu Hause sind.
Das Niyama Private Islands Maldives erstreckt sich mit seinen 134 Villen und Pavillons über die beiden Inseln „Chill“ und „Play“, die durch einen Steg miteinander verbunden sind. Damit sind Aktivitäten und Erholung räumlich getrennt, lassen sich aber problemlos miteinander kombinieren. Zehn Restaurants und Bars sorgen für kulinarische Abwechslung – von der asiatischen Küche aus Japan, Thailand, China und Indonesien im „Nest“ bis zu Speisen aus Afrika und Lateinamerika im „Tribal“.
Nikkei-Küche im Unterwasser-Restaurant
Im Unterwasser-Restaurant „Subsix“ kommen die Gäste seit Kurzem in den Genuss eines neuen Nikkei-Menüs. In sechs Metern Tiefe gelegen, ist es die erste Location weltweit, die eine peruanisch-japanische Fusionsküche unter Wasser serviert. Der Gourmet-Tempel ist zwar nur zum Lunch geöffnet, auf Wunsch werden hier aber auch ein Champagner-Frühstück oder ein exklusives Dinner arrangiert. Für ein außergewöhnliches Abendessen bietet sich zudem das Restaurant „Edge“ an, das einen halben Kilometer vor der Küste liegt und nur mit dem Boot erreichbar ist.
Zu den Neuerungen im Rahmen der Renovierung gehört auch eine größere Spielauswahl im Kids Club, der die jüngeren Gäste mit einem Wasserpark, einer Kletterwand, Rutschen, Trampolinen und Ausflügen unterhält. Das neue Marine Center bietet Interessierten unter der Anleitung der örtlichen Meeresbiologen praktische Naturschutzaktivitäten, mit denen sie einen der schönsten Orte der Welt mitgestalten und erhalten können. Wer Ruhe sucht, findet diese wiederum im hauseigenen „Drift Spa“.
Deluxe-Beach-Pool-Villa ab 1.020 Euro
Bei Surfern punktet das Niyama ganzjährig mit großartigen Wellen, die direkt vor der Tür des Resorts brechen. Der internationale Flughafen Velana ist rund 40 Minuten mit dem Wasserflugzeug entfernt. Die Raten für eine der neuen Deluxe-Beach-Pool-Villen beginnen bei 1.020 Euro pro Nacht inklusive Frühstück für zwei Personen (plus 30 Prozent Steuern und Gebühren). Eine Deluxe-Over-Water-Villa ist ab 1.065 Euro pro Nacht buchbar.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.