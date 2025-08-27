Fünf neue Tourismusprojekte in der kanadischen Provinz Alberta

Fünf her­aus­ra­gende Tou­ris­mus­pro­jekte zei­gen die Krea­ti­vi­tät, die kul­tu­relle Viel­falt und die In­no­va­ti­ons­kraft, die den Er­folg der ka­na­di­schen Pro­vinz Al­berta als Rei­se­ziel vor­an­trei­ben.

Al­berta er­lebt der­zeit ei­nen bei­spiel­lo­sen Auf­schwung im Tou­ris­mus. Die Ein­nah­men über­stei­gen das na­tio­nale Wachs­tum um ein Viel­fa­ches, Be­su­cher­zah­len und Aus­ga­ben er­rei­chen Re­kord­werte und eine Welle span­nen­der neuer Ent­wick­lun­gen kün­digt sich in der ge­sam­ten Pro­vinz an.

Rural Rivers im Sturgeon County

Rural Ri­vers /​ Ca­b­ins (c) Rural Ri­vers

Das Out­door-Un­ter­neh­men Rural Ri­vers hat sich auf Kanu- und Ka­jak­tou­ren ent­lang des Stur­geon Ri­ver spe­zia­li­siert. Im ver­gan­ge­nen Win­ter wurde das An­ge­bot um so­ge­nannte „Moon­Bike-Tou­ren” er­wei­tert, bei de­nen sich die Gäste mit elek­tri­schen Schnee­mo­bi­len der neuen Ge­ne­ra­tion, die leicht, leise und um­welt­freund­lich sind, ent­lang des Flus­ses be­ge­ben kön­nen.

Im Rah­men ih­res Aben­teu­er­auf­ent­hal­tes im Ge­biet zwi­schen dem Stur­geon Ri­ver und dem North Sas­kat­che­wan Ri­ver sol­len den Gäs­ten ab Herbst 2025 auch ganz­jäh­rig nutz­bare, be­heizte Off-Grid-Ca­b­ins zur Ver­fü­gung ste­hen. Da­mit wird ein be­deu­ten­der Bei­trag zum Wachs­tum in­di­ge­ner Tou­ris­mus­an­ge­bote ge­leis­tet, denn Rural Ri­vers wird vom Volk der Mé­tis ge­führt.

Zuwachs auf dem Alberta Ale Trail

Tra­vois Ale Works in Me­di­cine Hat (c) Tra­vel Al­berta /​ Erik McRit­chie

Der „Al­berta Ale Trail” ist eine In­itia­tive, die Be­su­cher auf ge­nuss­volle Ent­de­ckungs­rei­sen durch die Pro­vinz Al­berta mit­nimmt – im­mer ent­lang sorg­fäl­tig ku­ra­tier­ter Rou­ten, die lo­kale Braue­reien mit land­schaft­li­chen High­lights, ku­li­na­ri­schen Er­leb­nis­sen und au­then­ti­schen Be­geg­nun­gen ver­bin­den.

Eine neue of­fi­zi­elle Route des Pro­jekts lädt nun dazu ein, den Sü­den der Pro­vinz zu er­kun­den – ent­lang des High­way 3 von Crows­nest Pass bis Le­th­bridge. In sechs Ta­gen er­le­ben die Rei­sen­den his­to­ri­sche Prä­rie-Re­gio­nen, be­ein­dru­ckende Na­tur­ku­lis­sen und le­ben­dige Hand­werks­kul­tur. Zwi­schen Stopps in Braue­reien war­tet eine re­gio­nale Kü­che, die Tra­di­tion und Mo­derne ver­bin­det, aber auch Aben­teuer und Ge­nuss kom­men nicht zu kurz.

Saddle Hill Ranch Cabins

(c) Saddle Hill Ranch Ca­b­ins

Die­ses in­no­va­tive Pro­jekt ver­wan­delt alte Ge­trei­de­si­los in ein­zig­ar­tige Ranch-Un­ter­künfte mit spek­ta­ku­lä­rem Aus­blick. Die fa­mi­li­en­ge­führte Saddle Hill Ranch liegt di­rekt am Castle Ri­ver im Sü­den Al­ber­tas nahe dem Wa­ter­ton Lakes Na­tio­nal Park. Die Gäste ha­ben pri­va­ten Zu­gang zum Fluss vor ei­ner Na­tur­ku­lisse, in der meist nicht mehr als das Rau­schen des Was­sers zu hö­ren ist.

Das Fa­mi­li­en­un­ter­neh­men en­ga­giert sich mit gro­ßer Lei­den­schaft für die lo­kale Ge­mein­schaft. Dazu ge­hört auch die Un­ter­stüt­zung ta­len­tier­ter Künst­ler aus der Re­gion. In je­der der ge­müt­li­chen Hüt­ten fin­den die Gäste da­her sorg­fäl­tig aus­ge­wählte Kunst­werke, die das krea­tive Schaf­fen in Süd­al­berta wi­der­spie­geln.

Granary Road als Ganzjahresdestination

Gran­ary Road /​ Farmer’s Mar­ket (c) Tra­vel Al­berta

Die be­liebte Fa­mi­lien- und Ge­nuss­des­ti­na­tion Gran­ary Road nahe Cal­gary ist be­kannt als Bau­ern­hof-Aben­teuer und Lern­park mit Out­door- und In­door-Er­leb­nis­sen, ei­nem Strei­chel­zoo, Fahr­rad-Golf, ei­nem Markt mit lo­ka­len Pro­duk­ten so­wie Spiel- und Lern­sta­tio­nen zu The­men wie Land­wirt­schaft, In­sek­ten und Öko­sys­te­men.

Nun lädt das neu er­öff­nete „Dis­co­very Cen­ter” mit mehr als 30 in­ter­ak­ti­ven Agrar-Er­leb­nis­sta­tio­nen ein, die land­wirt­schaft­li­chen Wur­zeln Al­ber­tas haut­nah zu ent­de­cken. Beim im­mersi­ven In­door-Land­wirt­schafts­er­leb­nis war­ten VR-Trak­to­ren, Milch­si­mu­la­to­ren, Tun­nel, Tram­po­line und ein funk­tio­nie­ren­der Farm-Bot dar­auf, ent­deckt zu wer­den.

Everwild – Nordic Spa von Canmore

Mit dem Ever­wild er­öff­net Can­more im Herbst sein ers­tes von der Na­tur in­spi­rier­tes Nor­dic Spa. Auf über 4.000 Qua­drat­me­tern ent­steht ein ex­klu­si­ves Out­door-Well­ness­er­leb­nis aus ein­hei­mi­schen Ma­te­ria­lien mit Re­stau­rant und traum­haf­ter Berg­ku­lisse. Der ganz­heit­li­che Well­ness­an­satz soll zur Ent­span­nung, Re­vi­ta­li­sie­rung und Aus­ge­gli­chen­heit bei­tra­gen und eine tie­fere Ver­bin­dung zur Na­tur för­dern. Das Spa wird von Base­camp Re­sorts be­trie­ben – in di­rek­ter An­bin­dung an das MTN House Ho­tel.

www.travelalberta.com

Autorin: Elisabeth Kapral Als Ju­ris­tin hat Eli­sa­beth ge­lernt, ex­akt zu for­mu­lie­ren. Das kommt ihr jetzt zu­gute, wenn sie für travel4news schreibt. Wor­über sie schreibt, weiß sie da­bei ganz ge­nau, denn sie hat be­reits 108 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – und viele von ih­nen auch mehr­fach.