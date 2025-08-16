„Niagara Takes Flight“: Kanada erhält neue Weltklasse-Attraktion

Die Nia­gara Parks Com­mis­sion – seit 1885 Hü­te­rin ei­nes der be­deu­tends­ten Na­tur­schätze in Ka­nada – er­öff­net am 29. Au­gust 2025 mit dem „Nia­gara Ta­kes Flight“eine neue Welt­klasse-At­trak­tion im Ta­ble Rock Centre – nur we­nige Schritte vom Rand der Hor­se­shoe Falls ent­fernt.

Das hoch­mo­derne Fly­ing Theatre ist das erste sei­ner Art in On­ta­rio und bie­tet den Gäs­ten ein im­mersi­ves Flug­er­leb­nis über die be­ein­dru­ckends­ten Land­schaf­ten und Wahr­zei­chen der Nia­gara-Re­gion.

Nia­gara Ta­kes Flight (c) Nia­gara Parks Com­mis­sion

Mit ei­ner 17 Me­ter brei­ten, halb­ku­gel­för­mi­gen Lein­wand und frei­schwe­ben­den Gon­del­sit­zen er­le­ben die Be­su­cher ein spek­ta­ku­lä­res 360-Grad-Flug­er­leb­nis, das durch Wind‑, Ne­bel- und Duft-Ef­fekte noch rea­lis­ti­scher wird. Die vir­tu­elle Reise führt über eine 56 Ki­lo­me­ter lange Stre­cke von der Nia­gara Parks Power Sta­tion über den Nia­gara Whirl­pool, das Land­scape of Na­ti­ons Me­mo­rial und Old Fort Erie bis zu den to­sen­den Was­ser­mas­sen der Hor­se­shoe Falls.

„Die­ses Film­pro­jekt zeigt nicht nur 56 Ki­lo­me­ter Park­land­schaft, son­dern soll auch hel­fen, die Geo­lo­gie und die jahr­hun­der­te­alte mensch­li­che Ge­schichte von Nia­gara bes­ser zu ver­ste­hen.“ Rick Roth­schild, Re­gis­seur und Krea­tiv­di­rek­tor

Mo­dernste Droh­nen­tech­no­lo­gie lie­fert da­bei atem­be­rau­bende Auf­nah­men aus bis­her un­zu­gäng­li­chen Per­spek­ti­ven. Die In­sze­nie­rung der Na­tur­wun­der ist aber nicht nur vi­su­ell spek­ta­ku­lär, son­dern auch in­halt­lich tief­grün­dig. Be­reits in den mul­ti­me­dia­len Pre-Show-Be­rei­chen tau­chen die Gäste in die geo­lo­gi­sche Ent­ste­hung der Re­gion und die Kul­tur der in­di­ge­nen Völ­ker ein. Der Flug selbst zeigt Nia­gara in all sei­nen Fa­cet­ten – vom leb­haf­ten Queen Vic­to­ria Park an ei­nem Som­mer­tag bis zur fun­keln­den Ku­lisse des „Win­ter Fes­ti­val of Lights”.

Nia­gara Ta­kes Flight /​ Ein­gang (c) Nia­gara Parks Com­mis­sion

Die In­ves­ti­tion in Höhe von 25 Mil­lio­nen Ka­na­di­schen Dol­lar mar­kiert den er­folg­rei­chen Ab­schluss der mehr­jäh­ri­gen Neu­ge­stal­tung des Ta­ble Rock Centre – dem tou­ris­ti­schen Herz­stück von Nia­gara. Die Ent­wick­lung wurde nach ei­nem Aus­schrei­bungs­ver­fah­ren an Bro­gent Tech­no­lo­gies ver­ge­ben – ei­nen welt­weit füh­ren­den An­bie­ter von Fly­ing Thea­tres mit Pro­jek­ten in Van­cou­ver, Chi­cago, New York und Las Ve­gas.

Der Bau­be­ginn er­folgte im Sep­tem­ber 2024. Bis Jän­ner 2025 wur­den an zahl­rei­chen Stand­or­ten ent­lang des Nia­gara Ri­ver Cor­ri­dor auf­wän­dige Film­auf­nah­men mit Droh­nen­tech­no­lo­gie rea­li­siert – dar­un­ter an der Nia­gara Parks Power Sta­tion, am Whirl­pool, dem Land­scape of Na­ti­ons Me­mo­rial, Old Fort Erie und den Hor­se­shoe Falls. Hun­derte Kom­par­sen wa­ren an den Dreh­ar­bei­ten be­tei­ligt, um den Auf­nah­men ent­spre­chende Au­then­ti­zi­tät und Le­ben­dig­keit zu ver­lei­hen.

Nia­gara Ta­kes Flight /​ An­ces­tor Room (c) Nia­gara Parks Com­mis­sion

Die the­ma­ti­sche Ge­stal­tung stammt vom ka­na­di­schen Stu­dio FORREC in To­ronto, das un­ter an­de­rem für die preis­ge­krönte Neu­ge­stal­tung der Nia­gara Parks Power Sta­tion ver­ant­wort­lich ist. Die Um­set­zung der Pre-Show-Be­rei­che über­nahm Great Lakes Scenic Stu­dios aus Bur­ling­ton, wäh­rend der Bau un­ter der Lei­tung von Me­rit Con­trac­tors Nia­gara mit zahl­rei­chen Un­ter­neh­men aus On­ta­rio er­folgte.

