Neue Poolvillen direkt am Strand im Anantara Kihavah Maldives

Das 2011 er­öff­nete An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves im UNESCO-Bio­sphä­ren­re­ser­vat des Baa-Atolls hat seine Beach Pool Vil­las kom­plett neu ge­stal­tet und setzt da­mit ein­mal mehr Maß­stäbe für Bar­fuß-Lu­xus auf den Ma­le­di­ven.

Ein­ge­bet­tet in üp­pi­ges Grün und nur we­nige Schritte von der kris­tall­kla­ren La­gune ent­fernt, bie­ten die Strand­vil­len nun­mehr in­nen und au­ßen eine kom­bi­nierte Wohn­flä­che von 258 Qua­drat­me­tern, wäh­rend das neue De­sign ma­le­di­vi­schen Charme mit mo­der­ner Ele­ganz ver­bin­det – ab­so­lute Pri­vat­sphäre in­klu­sive.

Unterwasser-Restaurant und Überwasser-Spa

An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves (c) Mi­nor Ho­tels

Große Glas­tü­ren las­sen viel Ta­ges­licht in die Vil­len, die mit hand­ge­fer­tig­ten Holz­ober­flä­chen und stil­vol­len Kunst­wer­ken eine At­mo­sphäre kul­ti­vier­ter Ruhe schaf­fen. Eine ver­grö­ßerte Au­ßen-Sala am pri­va­ten Pool lädt zum Ent­span­nen ein – ob beim Son­nen­un­ter­gang oder bei ei­nem Abend­essen un­ter dem Ster­nen­him­mel. Wahre Re­fu­gien sind die Ba­de­zim­mer. In ei­nem Gar­ten­hof war­ten eine Re­gen­du­sche, eine Ba­de­wanne un­ter freiem Him­mel und eine ge­räu­mige Sofa-Lounge.

Ins­ge­samt be­steht das An­ant­ara Ki­ha­vah Mal­di­ves aus 79 Vil­len mit ei­ge­nem Pool – ent­we­der di­rekt über dem Was­ser oder am Strand. Zu den High­lights zäh­len ein Un­ter­was­ser-Re­stau­rant, ein Über­was­ser-Spa und das leis­tungs­stärkste Ob­ser­va­to­rium der Ma­le­di­ven zur Be­ob­ach­tung des Ster­nen­him­mels. Schnor­cheln mit Man­tas und Ka­rett­schild­krö­ten und ein Din­ner auf ei­ner ein­sa­men Sand­bank sind nur zwei von vie­len ein­zig­ar­ti­gen Er­leb­nis­sen.

Beach Pool Villa ab 996 Euro pro Nacht

Vom Flug­ha­fen in Malé ist das Re­sort mit dem Was­ser­flug­zeug in 35 Mi­nu­ten er­reich­bar. Bei ei­nem Auf­ent­halt von sie­ben Ta­gen be­gin­nen die Preise für eine der neu ge­stal­te­ten Beach Pool Vil­las in­klu­sive Früh­stück und Abend­essen für zwei Per­so­nen je nach Sai­son bei 996 bis 1.299 Euro pro Nacht. Eine Over­wa­ter Pool Villa ist zu den glei­chen Kon­di­tio­nen ab 1.133 bis 1.560 Euro buch­bar. Dazu kom­men noch rund 30 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren.

www.anantara.com/de/kihavah-maldives

Autor: Wolfgang Tropf Wolf­gang ist seit 26 Jah­ren als Rei­se­jour­na­list tä­tig. In die­ser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO ver­tre­te­nen Län­der be­sucht – die meis­ten da­von mehr­fach. Wor­über er hier auf travel4news schreibt, kennt er da­her fast im­mer aus ei­ge­nen Er­fah­run­gen.