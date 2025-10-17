Millionenschweres Upgrade für das Avani+ Barbarons Seychelles

Nach einem millionenschweren Upgrade hat das Avani Barbarons Seychelles als „Avani+ Barbarons Seychelles“ seine Wiedereröffnung gefeiert. Eingebettet in tropische Gärten direkt am Strand, präsentiert sich das Hideaway an der Westküste von Mahé nun in einem frischen Look und mit neu gestalteten Zimmern und Suiten sowie einem verbesserten Gastronomie- und Wellnessangebot.
Als das Avani Barbarons Seychelles nach der Übernahme des ehemaligen Le Meridien Barbarons im Jahr 2015 an den Start ging, war es eines der ersten Resorts der damals noch jungen Marke „Avani“. Die Modernisierung wurde erstmals 2021 angekündigt und sollte eigentlich 2023 abgeschlossen sein. Zwei Jahre später ist es jetzt tatsächlich so weit und das Avani+ Barbarons Seychelles ist erstmals so gut ausgestattet, dass es sich zu den besseren Adressen auf den Seychellen zählen darf.
Neue Zimmer und neue Kulinarik
Mit der Modernisierung erfolgte auch eine Erweiterung: Statt 124 verfügt das Resort künftig über 192 komplett neue oder frisch renovierte Zimmer und Suiten, zu denen unter anderem die neue Kategorie „Pool Access Room“ mit Zugang zum vergrößerten Lagunenpool und vier Pool-Suiten am Strand gehören.
Das kulinarische Konzept hat ebenfalls einen Relaunch erfahren. Im Restaurant „Pti-Bazar“ werden kreolische, afrikanische, asiatische, indische und mediterrane Speisen serviert, im „Somewhere“ sind Grill-Spezialitäten und im „Seyumai“ steht hansgerolltes Sushi mit einer Seychellen-Note auf der Karte.
Schnorcheln, Natur und Kochkurse
Die „Zil Bar“ und die „Lagon Bar“ bieten Getränke und Snacks am Pool, während die „Barons Bar“ gesunde Gerichte und kreative Cocktails kombiniert. Für Anfang 2026 ist schließlich noch die Eröffnung der „Nowhere Bar“ mit Rum und Hängematten unter den Palmen und der Champagner- und Tapas-Lounge „Upper Deck“ mit Blick auf den Sonnenuntergang über der Barbarons Bay geplant.
Abseits des Strandes verspricht das Avani Spa wohltuende Entspannung. Alternativ können die Gäste im ruhigen und kristallklaren Meer schnorcheln oder die umliegenden Naturschutzgebiete mit ihrer üppigen tropischen Flora und Fauna erkunden. Wer das kreolische Erbe der Seychellen erkunden möchte, kann an begleiteten Markttouren oder interaktiven Kochkursen im Insel-Stil teilnehmen.
Zimmer mit Frühstück ab 252 Euro
Das Avani+ Barbarons Seychelles ist rund 30 Minuten vom internationalen Flughafen entfernt. Mit dem aktuellen Special zur Eröffnung beginnen die Raten für das günstigste Zimmer mit Balkon und Gartenblick bei 252 bis 320 Euro pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstück für zwei Personen, Steuern und Gebühren – gültig für Aufenthalte bis 31. März 2026. Ein Pool Access Room ist ab 522 Euro und eine Pool-Suite am Strand ab 1.187 Euro buchbar.
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.