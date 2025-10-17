Millionenschweres Upgrade für das Avani+ Barbarons Seychelles

Nach ei­nem mil­lio­nen­schwe­ren Up­grade hat das Avani Bar­ba­rons Sey­chel­les als „Avani+ Bar­ba­rons Sey­chel­les“ seine Wie­der­eröff­nung ge­fei­ert. Ein­ge­bet­tet in tro­pi­sche Gär­ten di­rekt am Strand, prä­sen­tiert sich das Hidea­way an der West­küste von Mahé nun in ei­nem fri­schen Look und mit neu ge­stal­te­ten Zim­mern und Sui­ten so­wie ei­nem ver­bes­ser­ten Gas­tro­no­mie- und Well­ness­an­ge­bot.

Als das Avani Bar­ba­rons Sey­chel­les nach der Über­nahme des ehe­ma­li­gen Le Me­ri­dien Bar­ba­rons im Jahr 2015 an den Start ging, war es ei­nes der ers­ten Re­sorts der da­mals noch jun­gen Marke „Avani“. Die Mo­der­ni­sie­rung wurde erst­mals 2021 an­ge­kün­digt und sollte ei­gent­lich 2023 ab­ge­schlos­sen sein. Zwei Jahre spä­ter ist es jetzt tat­säch­lich so weit und das Avani+ Bar­ba­rons Sey­chel­les ist erst­mals so gut aus­ge­stat­tet, dass es sich zu den bes­se­ren Adres­sen auf den Sey­chel­len zäh­len darf.

Neue Zimmer und neue Kulinarik

Mit der Mo­der­ni­sie­rung er­folgte auch eine Er­wei­te­rung: Statt 124 ver­fügt das Re­sort künf­tig über 192 kom­plett neue oder frisch re­no­vierte Zim­mer und Sui­ten, zu de­nen un­ter an­de­rem die neue Ka­te­go­rie „Pool Ac­cess Room“ mit Zu­gang zum ver­grö­ßer­ten La­gu­n­en­pool und vier Pool-Sui­ten am Strand ge­hö­ren.

Das ku­li­na­ri­sche Kon­zept hat eben­falls ei­nen Re­launch er­fah­ren. Im Re­stau­rant „Pti-Ba­zar“ wer­den kreo­li­sche, afri­ka­ni­sche, asia­ti­sche, in­di­sche und me­di­ter­rane Spei­sen ser­viert, im „So­me­where“ sind Grill-Spe­zia­li­tä­ten und im „Sey­u­mai“ steht hans­ge­roll­tes Su­shi mit ei­ner Sey­chel­len-Note auf der Karte.

Schnorcheln, Natur und Kochkurse

Die „Zil Bar“ und die „La­gon Bar“ bie­ten Ge­tränke und Snacks am Pool, wäh­rend die „Ba­rons Bar“ ge­sunde Ge­richte und krea­tive Cock­tails kom­bi­niert. Für An­fang 2026 ist schließ­lich noch die Er­öff­nung der „Nowhere Bar“ mit Rum und Hän­ge­mat­ten un­ter den Pal­men und der Cham­pa­gner- und Ta­pas-Lounge „Up­per Deck“ mit Blick auf den Son­nen­un­ter­gang über der Bar­ba­rons Bay ge­plant.

Ab­seits des Stran­des ver­spricht das Avani Spa wohl­tu­ende Ent­span­nung. Al­ter­na­tiv kön­nen die Gäste im ru­hi­gen und kris­tall­kla­ren Meer schnor­cheln oder die um­lie­gen­den Na­tur­schutz­ge­biete mit ih­rer üp­pi­gen tro­pi­schen Flora und Fauna er­kun­den. Wer das kreo­li­sche Erbe der Sey­chel­len er­kun­den möchte, kann an be­glei­te­ten Markt­tou­ren oder in­ter­ak­ti­ven Koch­kur­sen im In­sel-Stil teil­neh­men.

Zimmer mit Frühstück ab 252 Euro

Das Avani+ Bar­ba­rons Sey­chel­les ist rund 30 Mi­nu­ten vom in­ter­na­tio­na­len Flug­ha­fen ent­fernt. Mit dem ak­tu­el­len Spe­cial zur Er­öff­nung be­gin­nen die Ra­ten für das güns­tigste Zim­mer mit Bal­kon und Gar­ten­blick bei 252 bis 320 Euro pro Zim­mer und Nacht in­klu­sive Früh­stück für zwei Per­so­nen, Steu­ern und Ge­büh­ren – gül­tig für Auf­ent­halte bis 31. März 2026. Ein Pool Ac­cess Room ist ab 522 Euro und eine Pool-Suite am Strand ab 1.187 Euro buch­bar.

