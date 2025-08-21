Modernisierung: Anantara Siam Bangkok startet in eine neue Ära

Das An­ant­ara Siam Bang­kok un­ter­zieht sich in den nächs­ten zwölf Mo­na­ten bei lau­fen­dem Be­trieb ei­ner um­fas­sen­den Mo­der­ni­sie­rung im Wert von 50 Mil­lio­nen US-Dol­lar. Nach dem Ab­schluss im Sep­tem­ber 2026 dür­fen sich die Gäste auf ein kom­plett neu kon­zi­pier­tes Ho­tel in ei­nem zeit­ge­nös­si­schen De­sign freuen.

Im Jahr 1983 im ex­klu­si­ven Rat­cha­damri-Vier­tel er­öff­net, gilt das vom re­nom­mier­ten Ar­chi­tek­ten Ge­orge Wim­ber­ley ent­wor­fene An­ant­ara Siam nun schon seit fast fünf Jahr­zehn­ten als Sym­bol für klas­si­schen thai­län­di­schen Lu­xus und als eine der be­gehr­tes­ten Adres­sen in ganz Asien – ein lu­xu­riö­ses Fünf-Sterne-Haus, in dem Kron­leuch­ter, von Hand be­malte Wände und opu­lente Gär­ten eine Wohl­fühl­oase im Zen­trum von Bang­kok schaf­fen.

Umgestaltung in zwei Phasen

Die Um­ge­stal­tung ist in zwei Pha­sen ge­plant. Zu­nächst wer­den bis No­vem­ber 2025 die Gäs­te­zim­mer und Sui­ten im Montat­hip und Kan­nika Court, die Gar­den Ter­race Zim­mer, die Ka­sara Lounge, der Pool mit Ter­rasse und das Fit­ness­cen­ter neu ge­stal­tet. In der zwei­ten Phase von Mai bis Sep­tem­ber 2026 fol­gen die Gar­den Pool Vil­las, die Gäs­te­zim­mer im Pa­rich­art Court, das le­gen­däre Re­stau­rant „Spice Mar­ket”, der Kids’ Club und die Lobby.

Im Rah­men der Mo­der­ni­sie­rung ent­ste­hen dar­über hin­aus sechs neue Gar­ten­sui­ten mit pri­va­ten Tauch­be­cken und eine „Jim Thomp­son Suite”, die in Zu­sam­men­ar­beit mit Thai­lands be­kann­tes­ter Sei­den­marke ent­wi­ckelt wird. Der Pool­be­reich ver­wan­delt sich in ei­nen ru­hi­gen Rück­zugs­ort mit ele­gan­ten Ca­ba­nas, wäh­rend das Well­ness­cen­ter mit mo­derns­ten Tech­no­gym-Ge­rä­ten, ei­ner In­fra­rot­sauna und ei­nem Pi­la­tes-Stu­dio aus­ge­stat­tet wird.

Exklusive thailändische Erlebnisse

An­ant­ara Siam Bang­kok (c) Mi­nor Ho­tels

Im Mit­tel­punkt der Um­ge­stal­tung steht al­ler­dings das ver­stärkte En­ga­ge­ment des Ho­tels für ex­klu­sive Er­leb­nisse der thai­län­di­schen Kul­tur. Ein täg­li­ches Pro­gramm wird die Gäste dazu ein­la­den, sich in­ten­siv mit den lo­ka­len Tra­di­tio­nen aus­ein­an­der­zu­set­zen. Dazu ge­hö­ren bei­spiels­weise mor­gend­li­che Al­mo­sen­ri­tuale und thai­län­di­sche Cock­tail-Stun­den, aber auch spi­ri­tu­elle Sak-Yant-Ze­re­mo­nien, Work­shops zur Her­stel­lung von Khon-Mas­ken und An­ant­aras ein­zig­ar­tige „Spice Spoons”-Kochkurse.

Wäh­rend der Re­no­vie­rungs­ar­bei­ten blei­ben alle Re­stau­rants im Ober­ge­schoss ge­öff­net. Die Gäste der Ka­sara-Ka­te­go­rie wer­den mit Re­stau­rant-Gut­schei­nen, täg­li­chen Ca­na­pés und ei­ner er­wei­ter­ten Mi­ni­bar ent­schä­digt, bis die Lounge wie­der öff­net. Spa-Be­hand­lun­gen wer­den in um­ge­bau­ten Sui­ten an­ge­bo­ten, die das ru­hige Am­bi­ente des An­ant­ara Spa wi­der­spie­geln. Für Fit­ness und Schwim­men er­hal­ten die Gäste Zu­gang zu den Well­ness- und Poo­lein­rich­tun­gen des nur 20 Me­ter ent­fern­ten St. Re­gis Bang­kok.

