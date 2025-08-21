Modernisierung: Anantara Siam Bangkok startet in eine neue Ära

Das Anantara Siam Bangkok unterzieht sich in den nächsten zwölf Monaten bei laufendem Betrieb einer umfassenden Modernisierung im Wert von 50 Millionen US-Dollar. Nach dem Abschluss im September 2026 dürfen sich die Gäste auf ein komplett neu konzipiertes Hotel in einem zeitgenössischen Design freuen.
Im Jahr 1983 im exklusiven Ratchadamri-Viertel eröffnet, gilt das vom renommierten Architekten George Wimberley entworfene Anantara Siam nun schon seit fast fünf Jahrzehnten als Symbol für klassischen thailändischen Luxus und als eine der begehrtesten Adressen in ganz Asien – ein luxuriöses Fünf-Sterne-Haus, in dem Kronleuchter, von Hand bemalte Wände und opulente Gärten eine Wohlfühloase im Zentrum von Bangkok schaffen.
Umgestaltung in zwei Phasen
Die Umgestaltung ist in zwei Phasen geplant. Zunächst werden bis November 2025 die Gästezimmer und Suiten im Montathip und Kannika Court, die Garden Terrace Zimmer, die Kasara Lounge, der Pool mit Terrasse und das Fitnesscenter neu gestaltet. In der zweiten Phase von Mai bis September 2026 folgen die Garden Pool Villas, die Gästezimmer im Parichart Court, das legendäre Restaurant „Spice Market”, der Kids’ Club und die Lobby.
Im Rahmen der Modernisierung entstehen darüber hinaus sechs neue Gartensuiten mit privaten Tauchbecken und eine „Jim Thompson Suite”, die in Zusammenarbeit mit Thailands bekanntester Seidenmarke entwickelt wird. Der Poolbereich verwandelt sich in einen ruhigen Rückzugsort mit eleganten Cabanas, während das Wellnesscenter mit modernsten Technogym-Geräten, einer Infrarotsauna und einem Pilates-Studio ausgestattet wird.
Exklusive thailändische Erlebnisse
Im Mittelpunkt der Umgestaltung steht allerdings das verstärkte Engagement des Hotels für exklusive Erlebnisse der thailändischen Kultur. Ein tägliches Programm wird die Gäste dazu einladen, sich intensiv mit den lokalen Traditionen auseinanderzusetzen. Dazu gehören beispielsweise morgendliche Almosenrituale und thailändische Cocktail-Stunden, aber auch spirituelle Sak-Yant-Zeremonien, Workshops zur Herstellung von Khon-Masken und Anantaras einzigartige „Spice Spoons”-Kochkurse.
Während der Renovierungsarbeiten bleiben alle Restaurants im Obergeschoss geöffnet. Die Gäste der Kasara-Kategorie werden mit Restaurant-Gutscheinen, täglichen Canapés und einer erweiterten Minibar entschädigt, bis die Lounge wieder öffnet. Spa-Behandlungen werden in umgebauten Suiten angeboten, die das ruhige Ambiente des Anantara Spa widerspiegeln. Für Fitness und Schwimmen erhalten die Gäste Zugang zu den Wellness- und Pooleinrichtungen des nur 20 Meter entfernten St. Regis Bangkok.
www.anantara.com/de/siam-bangkok
Autor: Wolfgang Tropf
Wolfgang ist seit 26 Jahren als Reisejournalist tätig. In dieser Zeit hat er 118 der 193 in der UNO vertretenen Länder besucht – die meisten davon mehrfach. Worüber er hier auf travel4news schreibt, kennt er daher fast immer aus eigenen Erfahrungen.