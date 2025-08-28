Bessere Flugverbindungen: Mit nur einem Stopp auf die Philippinen

Gleich meh­rere Air­lines ha­ben in die­sem Jahr ihre Flug­ver­bin­dun­gen mit nur ei­nem Stopp auf die Phil­ip­pi­nen aus­ge­baut und er­öff­nen da­mit at­trak­ti­vere Rei­se­mög­lich­kei­ten. Gleich­zei­tig spie­gelt diese Ent­wick­lung auch die wach­sende Be­deu­tung des Lan­des als Top-De­sti­na­tion in Süd­ost­asien wi­der.

Mit nur ei­nem Zwi­schen­stopp zu ver­schie­de­nen Rei­se­zie­len auf den Phil­ip­pi­nen – das ist seit die­sem Jahr mit noch mehr Air­lines mög­lich. Sie er­gän­zen die be­reits exis­tie­ren­den Flüge wie zum Bei­spiel von Air France und KLM, die täg­lich ab­wech­selnd von Pa­ris bzw. Ams­ter­dam nach Ma­nila ab­he­ben. Die neuen Ver­bin­dun­gen ver­ein­fa­chen aber nicht nur die An­reise in die phil­ip­pi­ni­sche Haupt­stadt, son­dern auch zu wei­te­ren Flug­hä­fen wie zum Bei­spiel Cebu.

Via Hongkong nach Manila und Cebu

Ma­nila /​ San Au­gus­tin (c) travel4news /​ Eli­sa­beth Ka­pral

Be­son­ders at­trak­tiv ist die neue Di­rekt­ver­bin­dung von Ca­thay Pa­ci­fic zwi­schen Mün­chen und Hong­kong, die seit dem 16. Juni vier­mal pro Wo­che mit ei­nem mo­der­nen Air­bus A350 an­ge­bo­ten wird. Für grö­ße­ren Kom­fort sor­gen da­bei ne­ben der Busi­ness Class auch die Sitze in der Pre­mium Eco­nomy Class.

Die neue Route er­gänzt die be­stehende täg­li­che Ver­bin­dung der Air­line zwi­schen Frank­furt und Hong­kong und er­leich­tert zu­gleich die Wei­ter­reise zu be­lieb­ten phil­ip­pi­ni­schen Zie­len, denn Ca­thay Pa­ci­fic un­ter­hält täg­li­che An­schluss­flüge nach Ma­nila und nach Cebu mit kur­zen Um­stei­ge­zei­ten am Flug­ha­fen in Hong­kong.

One-Stopp-Verbindungen mit EVA Air

A321 von EVA Air (c) EVA Air

Auch die pri­vate tai­wa­ne­si­sche Flug­ge­sell­schaft EVA Air hat ihr Stre­cken­netz er­wei­tert und bie­tet nun eine Ver­bin­dung zwi­schen Mün­chen und Cebu mit Zwi­schen­stopp in Tai­peh, die die be­stehen­den Op­tio­nen nach Ma­nila und An­ge­les City er­gänzt. Da­mit er­hal­ten die Rei­sen­den eine wei­tere be­queme Mög­lich­keit, die zen­tra­len und süd­li­chen Re­gio­nen der Phil­ip­pi­nen zu ent­de­cken. Rei­sende aus Ös­ter­reich kön­nen wie­derum die täg­li­chen Flüge von Wien nach Tai­peh (drei­mal pro Wo­che non­stop und vier­mal via Bang­kok) nut­zen, um nach Cebu zu ge­lan­gen.

Thai Airways und Turkish Airlines

Crys­tal Busi­ness Class Suite (c) Tur­kish Air­lines

Dar­über hin­aus sind be­reits seit dem Jän­ner 2025 Code­share-Flüge von Luft­hansa und Thai Air­ways ver­füg­bar. Die Rei­sen­den pro­fi­tie­ren da­mit von op­ti­mier­ten Bu­chungs­mög­lich­kei­ten für Flüge nach Ma­nila via Bang­kok ab Frank­furt und Mün­chen.

Schließ­lich ver­stärkt auch Tur­kish Air­lines ihr En­ga­ge­ment für Rei­sen auf die Phil­ip­pi­nen und bie­tet re­gel­mä­ßige Ver­bin­dun­gen zwi­schen Is­tan­bul und Ma­nila an. Be­son­ders at­trak­tiv sind die viel­fäl­ti­gen An­schluss­mög­lich­kei­ten aus zahl­rei­chen mit­tel­eu­ro­päi­schen Städ­ten, die eine ef­fi­zi­ente und stress­freie Reise mit nur ei­nem Zwi­schen­stopp er­mög­li­chen.

