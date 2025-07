Wasserkraftorte in Osttirol inmitten von 266 Dreitausendern

Was­ser ist ein ur­altes Sym­bol für Er­neue­rung, Ge­sund­heit und Stärke – und wohl ei­ner der kost­bars­ten Schätze der Al­pen, den die zahl­rei­chen Was­ser­kraf­torte in Ost­ti­rol er­leb­bar ma­chen. Denn in der ar­chai­schen Berg­welt ent­sprin­gen zahl­rei­che Quel­len, die für ihre kris­tall­klare Rein­heit be­kannt sind und Berg­seen so­wie Bä­che spei­sen.

Viele ma­gi­sche Orte am Was­ser sind nicht nur ele­men­ta­rer Teil der Land­schaft süd­lich des Al­pen­haupt­kamms, son­dern la­den auch zum Ver­wei­len, zum Fin­den von in­ne­rer Ruhe und zum Tan­ken von neuer En­er­gie ein. Wer Er­ho­lung sucht, er­lebt hier die Ur­kraft des Was­sers haut­nah und pro­fi­tiert von höchs­ter Trink­was­ser­qua­li­tät in der ös­ter­rei­chi­schen Fe­ri­en­re­gion.

Flüssiges Glück

Schlei­er­was­ser­fall in Kals (c) Pe­ter Maier

Im „Haus des Was­sers” in St. Ja­kob im De­fer­eg­gen­tal – ei­nem be­lieb­ten Be­su­cher- und For­schungs­zen­trum im Na­tio­nal­park Hohe Tau­ern – wird die Be­deu­tung des Le­bens­eli­xiers auf in­no­va­tive Weise ver­mit­telt. Die in­ter­ak­ti­ven Pro­gramme der Was­ser­schule für Groß und Klein wol­len die Wich­tig­keit für Um­welt und Ge­sund­heit ver­deut­li­chen.

„Was­ser trägt maß­geb­lich zur Le­bens­qua­li­tät bei. Bei uns ler­nen die Teil­neh­mer, warum es solch ein kost­ba­res Gut ist und dass ohne die­ses Wun­der­mit­tel tat­säch­lich gar nichts geht. Mit Kin­dern füh­ren wir gern Ana­ly­sen, Durch­fluss­mes­sun­gen und Ex­pe­ri­mente durch. Für Er­wach­sene gibt’s bei uns in Zu­sam­men­ar­beit mit der Na­tio­nal­park Aka­de­mie zahl­rei­che span­nende Vor­träge, Work­shops und Se­mi­nare.“ Bri­gitte Eckle, Di­plom Bio­lo­gin und Lei­te­rin des Hau­ses

Für die Gesundheit

Ge­birgs­bä­che mit Trink­was­ser­qua­li­tät (c) Jo­han­nes Geyer

Das Trink­was­ser in Ost­ti­rol zählt zu den sau­bers­ten in Eu­ropa. Die Was­ser­härte be­trägt etwa drei Grad, gilt da­her als weich und reicht so­mit bei­nahe an die Rein­heit von de­stil­lier­tem Was­ser heran. Der Durch­schnitt in Deutsch­land be­trägt ver­gleichs­weise 16 Grad, was sich auf­grund des ho­hen Ge­halts an Cal­cium- und Ma­gne­si­um­io­nen ne­ga­tiv auf Haut wie Haare aus­wir­ken kann und Kalk­ab­la­ge­run­gen an den Roh­ren ver­ur­sacht.

„Das hoch­wer­tige Trink­was­ser in Ost­ti­rol ver­dankt seine Qua­li­tät dem so­ge­nann­ten Tau­ern­fens­ter. In die­sem geo­lo­gi­schen Be­reich kom­men Ge­steins­schich­ten ans Licht, die in den Al­pen nor­ma­ler­weise viel tie­fer ver­bor­gen sind. Sie ent­hal­ten Mi­ne­ra­lien, die das Quell­was­ser auf ganz na­tür­li­che Weise fil­tern und rei­ni­gen.“ Bri­gitte Eckle vom Haus des Was­sers

Wie Wasser Wunder wirkt

Stotz­bach­was­ser­fall am Weit­wan­der­weg Glock­ner­krone (c) Pe­ter Maier

Die hei­lende Wir­kung des Was­sers rückt zu­neh­mend auch ins Be­wusst­sein von The­ra­peu­ten. Sie be­to­nen die re­ge­ne­ra­ti­ven Ei­gen­schaf­ten al­pi­ner Quel­len, die sich po­si­tiv auf Kör­per und Geist aus­wir­ken. Be­son­ders das De­fer­eg­ger Heil­was­ser un­ter­stützt mit sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Mi­ne­ra­lien-Zu­sam­men­set­zung bei der Be­hand­lung ver­schie­dens­ter Be­schwer­den.

Da­her wird es so­wohl in der tra­di­tio­nel­len Ge­sund­heits­lehre als auch bei mo­der­nen Well­ness­an­ge­bo­ten ge­nutzt. Eu­ro­pas äl­tes­ter Heil­was­ser-Schatz ent­springt da­bei in ei­ner Tiefe von 1.850 Me­tern. Mil­lio­nen Jahre reifte das kost­bare fos­sile Kon­zen­trat in den Tau­ern, be­vor es erst 2004 ent­deckt wurde. Die jod­hal­tige Na­trium-Chlo­rid-Sole-Therme wirkt er­folg­reich ge­gen Haut‑, Bron­chien- und Ge­lenks­pro­bleme.

Wasser-Kraftorte in Osttirol

Karls­ba­der Hütte mit La­serz­see (c) Leisch­ner

21 Glet­scher mit ei­ner Größe von über ei­nem Qua­drat­ki­lo­me­ter und Ös­ter­reichs höchste Berge mit wert­vol­len Schnee­re­ser­ven: Kaum eine an­dere Re­gion der Al­pen bie­tet so viele Genuss‑, Er­leb­nis- und Er­ho­lungs­mög­lich­kei­ten am Was­ser wie Ost­ti­rol. Die Ur­lau­ber kön­nen die hei­lende Land­schaft da­bei auf ih­ren Streif­zü­gen durch un­be­rührte Na­tur haut­nah er­le­ben.

Quel­len bei­spiels­weise ste­hen für Wan­del, Rei­ni­gung und Er­neue­rung. Dort­hin geht, wer et­was los­wer­den, et­was ab­schüt­teln und sich frei für Neues ma­chen möchte. Was­ser­fälle – wie der 80 Me­ter hohe Hass­la­cher Schlei­er­was­ser­fall in Kals am Groß­glock­ner oder der Stei­ner Was­ser­fall mit Blick auf die 2024 in Ma­trei er­öff­nete Proß­egg­klamm – pul­sie­ren hin­ge­gen, ver­mit­teln En­er­gie und be­freien. Wis­sen­schaft­li­che Stu­dien be­le­gen ihre po­si­tive Wir­kung auf Stress und Burn­out.

Was­ser­rei­che Wan­de­rung ent­lang des Isel­trails in Ost­ti­rol © TVB Ost­ti­rol /​ Ra­mona Wald­ner

An Berg­seen wie­derum er­lebt man Stille, Weite und Klar­heit. Der Al­kuser See in Ma­trei, der Obstan­ser­see in Kar­titsch oder der La­serz­see an der Karls­ba­der Hütte auf 2.260 Me­tern Höhe gel­ten als ma­gi­sche Ru­he­pole. Eine ähn­li­che Wir­kung ha­ben Berg­tüm­pel. Es heißt, an Kraft­or­ten wie dem Pfau­en­auge in St. Ja­kob im De­fer­eg­gen­tal be­rüh­ren sich Him­mel und Erde. Der Blick ins un­be­wegte Nass lei­tet den Be­trach­ter in sein In­ne­res.

Last but not least ste­hen Ge­birgs­bä­che für Ver­än­de­rung – die ein­zige Kon­stante im Le­ben. Wer ent­lang der Isel wan­dert – dem längs­ten noch frei flie­ßen­den Glet­scher­fluss in den Al­pen – sollte sich die Zeit neh­men, die Füße ins kalte Was­ser zu tau­chen, zu be­ob­ach­ten und ein­fach ein­mal zu spü­ren.

