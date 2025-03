The Surrey: Wiedereröffnung einer Hotel-Legende in New York

Fünf Jahre war The Surrey ge­schlos­sen. Nun hat das le­gen­däre Haus in der Up­per East Side in New York nach ei­ner auf­wän­di­gen Re­no­vie­rung als Teil der Co­rin­thia Ho­tels seine Wie­der­eröff­nung ge­fei­ert. Un­ter sei­nem iko­ni­schen Na­men, aber mit ei­nem neuen De­sign will es ein ul­tra­lu­xu­riö­ses Er­leb­nis an ei­ner der be­gehr­tes­ten Adres­sen von Man­hat­tan bie­ten.

Seit sei­ner Er­öff­nung im Jahr 1926 war The Surrey ein Leucht­turm der New Yor­ker Ho­tel­szene. Der her­aus­ra­gende Ser­vice und die per­fekte Lage in der Up­per East Side – nur we­nige Schritte von der Fifth Ave­nue und dem Cen­tral Park ent­fernt – zo­gen Stars, Royals und Prä­si­den­ten an. So nutzte die Schau­spie­le­rin Bette Da­vis das Lu­xus­ho­tel ebenso als Zu­fluchts­ort wie John F. Ken­nedy, der hier Ge­rüch­ten zu­folge eine Suite dau­er­haft für ro­man­ti­sche Tref­fen re­ser­viert hatte.

Ein klassisches Haus in der Upper East Side

Im Jahr 2020 wurde The Surrey ge­schlos­sen und von Reu­ben Brot­hers er­wor­ben. Der Im­mo­bi­li­en­ent­wick­ler in­ves­tierte stolze 150 Mil­lio­nen US-Dol­lar in die Re­no­vie­rung des 16-stö­cki­gen Ge­bäu­des. Die Zim­mer­an­zahl wurde von 198 auf 118 re­du­ziert. Als ers­ter Stand­ort der Co­rin­thia Ho­tels in Nord­ame­rika hat die Ho­tel-Ikone nun un­ter dem Na­men „The Surrey, A Co­rin­thia Ho­tel“ wie­der er­öff­net – recht­zei­tig zum 100-jäh­ri­gen Ju­bi­läum im Jahr 2026.

Un­ter der Füh­rung von Mar­tin Brud­nizki hat das New Yor­ker De­sign­team MBDS die 70 Zim­mer, 34 Sui­ten und 14 Re­si­den­zen neu ge­stal­tet. Die Räume sind in ver­schie­de­nen Farb­tö­nen ge­hal­ten, die von sanf­tem Blau über Früh­lings­grün bis zu sat­tem Ter­ra­kotta rei­chen. Die lu­xu­riöse Aus­stat­tung ver­bin­det die Ar­chi­tek­tur des Vier­tels mit mo­der­ner Ele­ganz. Von der ku­ra­tier­ten Kunst­samm­lung über hand­ge­fer­tigte Mu­rano-Kron­leuch­ter bis zu maß­ge­fer­tig­ten Mö­beln fängt sie das ge­ho­bene Am­bi­ente der Up­per East Side per­fekt ein.

Italienische Küche und französisches Spa

Die be­kannte Re­stau­rant­gruppe „Casa Tua” wurde als ex­klu­si­ver Part­ner für Spei­sen und Ge­tränke aus­ge­wählt und ist da­mit nach Lo­ca­ti­ons in Mi­ami, Aspen und Pa­ris erst­mals auch in New York prä­sent. Im täg­lich zum Früh­stück, Mit­tag- und Abend­essen ge­öff­ne­ten Re­stau­rant wird eine ita­lie­ni­sche und me­di­ter­rane Kü­che ser­viert. Leichte Snacks, Kaf­fee und Cock­tails war­ten in der „Lounge by Casa Tua”, die auch über ei­nen pri­va­ten Mem­bers Club ver­fügt.

Im „Surrey Spa” setzt Co­rin­thia Ho­tels auf eine Ko­ope­ra­tion mit der re­nom­mier­ten fran­zö­si­schen Life­style-Marke „Sis­ley”. Sie ist be­kannt für ihre Ex­per­tise in der Ver­wen­dung hoch­wer­ti­ger pflanz­li­cher In­halts­stoffe. Da­durch wer­den Be­hand­lun­gen an­ge­bo­ten, die auf Ver­jün­gung, Anti-Aging und Ent­span­nung ab­zie­len. Das Spa ist mit ei­ner pri­va­ten Ter­rasse ver­bun­den und um­fasst ein Dampf­bad, eine Sauna, ei­nen Salz-Ru­he­raum, eine Er­leb­nis­du­sche und ein Fit­ness­stu­dio.

Zimmer ab 1.100 US-Dollar pro Nacht

Co­rin­thia Ho­tels wurde 1968 in Malta ge­grün­det und be­treibt heute „Grand Bou­tique Ho­tels” in Malta, Lon­don, Lis­sa­bon, Bu­da­pest und Brüs­sel. Die Zim­mer­preise im The Surrey be­gin­nen je nach Sai­son bei 1.100 bis 1.500 US-Dol­lar pro Nacht – zu­züg­lich 15 Pro­zent Steu­ern und Ge­büh­ren. Die güns­tigste Suite kos­tet rund 3.300 US-Dol­lar pro Nacht, wäh­rend eine der Top-Sui­ten für rund 7.500 US-Dol­lar pro Nacht ge­bucht wer­den kann.

www.corinthia.com/en-gb/new-york

