Innisfail: Nirgendwo in Australien gibt es mehr Art Déco als hier

Eine Zeit­reise in die gol­de­nen 1920er-Jahre war­tet in In­nis­fail in Tro­pi­cal North Queens­land. Die Klein­stadt ver­fügt über die höchste Dichte an Art-Déco-Ge­bäu­den in ganz Aus­tra­lien und stellt den Be­su­chern für die Er­kun­dung seit kur­zem auch ei­nen neu ge­schaf­fe­nen „Art Deco and His­to­ri­cal Self-Gui­ded Walk” zur Ver­fü­gung.

Der Weg zu allen Art-Déco-Stätten

In­nis­fail /​ Art Deco Ge­bäude (c) Tro­pi­cal North Queens­land

Der neue „Art Deco and His­to­ri­cal Self-Gui­ded Walk” führt zu al­len be­deu­ten­den Art-Déco-Stät­ten und Se­hens­wür­dig­kei­ten in In­nis­fail. Eine App bie­tet Weg­be­schrei­bun­gen, Fo­tos und In­for­ma­tio­nen zu den his­to­ri­schen Ge­bäu­den und Or­ten. Sie wurde in Zu­sam­men­ar­beit mit der 1984 ge­grün­de­ten In­nis­fail & Dis­trict His­to­ri­cal So­ciety ent­wi­ckelt. Al­ter­na­tiv lie­gen eine spe­zi­elle Bro­schüre, die den Self-Gui­ded Walk be­schreibt, so­wie ein pas­sen­der Stadt­plan im In­nis­fail Mu­seum auf. Die­ses hat täg­lich au­ßer sonn­tags ge­öff­net. Der Ein­tritt der frei.

Rundgang durch das historische Stadtzentrum

In­nis­fail /​ Art Deco (c) Tro­pi­cal North Queens­land

In In­nis­fail wer­den aber auch ge­führte Stadt­rund­gänge an­ge­bo­ten. Die Teil­neh­mer er­fah­ren da­bei viele De­tails über die ar­chi­tek­to­ni­schen Be­son­der­hei­ten der ein­zig­ar­ti­gen Ge­bäude in Aus­tra­li­ens Art-Déco-Haupt­stadt so­wie fes­selnde Ge­schich­ten von Men­schen und Er­eig­nis­sen aus der Ge­schichte. Die ein­stün­dige Tour fin­det je­den Don­ners­tag um 10 Uhr statt und kos­tet 20 Aus­tra­li­sche Dol­lar – um­ge­rech­net rund 12 Euro.

Am Anfang stand ein verheerender Zyklon

In­nis­fail Tem­pel (c) Tro­pi­cal North Queens­land

Die Ge­schichte der Art-Déco-Ar­chi­tek­tur in In­nis­fail geht zu­rück ins Jahr 1918, als ein Zy­klon die ganze Stadt ver­wüs­tete. Das Wich­tigste beim Wie­der­auf­bau des Ge­schäfts­vier­tels war, die Stadt si­che­rer vor Wir­bel­stür­men zu ma­chen. Die Er­rich­tung von mas­si­ven Stahl­be­ton­ge­bäu­den galt da­bei als beste Op­tion. Der an­ge­sagte Ar­chi­tek­tur­stil der da­ma­li­gen Zeit war Art Déco.

Die Hochphase des Art Déco

(c) The New York Pu­blic Li­brary via Un­s­plash

Als Art Déco wer­den die vi­su­el­len Stil- und De­sign­ele­mente in Ar­chi­tek­tur, Mode, Schmuck, Haus­halts­wa­ren, Gra­fik und Kunst in den Jah­ren zwi­schen dem Ers­ten und dem Zwei­ten Welt­krieg be­zeich­net. Der Stil ent­wi­ckelte sich als Hom­mage an den tech­no­lo­gi­schen Fort­schritt und zeich­nete sich durch klare, geo­me­tri­sche Li­nien, sym­me­tri­sche For­men und leuch­tende Far­ben aus, die da­mals die über­mä­ßige De­ko­ra­tion der vik­to­ria­ni­schen Epo­chen er­setz­ten. Ihre Ur­sprünge la­gen in der Gra­fik- und Pla­kat­ge­stal­tung kurz vor dem Ers­ten Welt­krieg in Frank­reich, ehe sich in den 1920er- und 1930er-Jah­ren eine welt­weite Be­we­gung ent­wi­ckelte.

In­nis­fail liegt 85 Ki­lo­me­ter süd­lich von Cairns bzw. 50 Ki­lo­me­ter nörd­lich von Mis­sion Beach und ist mit dem Auto je­weils in gut ei­ner Stunde zu er­rei­chen. Im Sep­tem­ber fei­ert die Stadt die gla­mou­röse De­sign-Epo­che all­jähr­lich mit dem „Tro­pi­cal Art Deco Fes­ti­val”. Zum Pro­gramm ge­hö­ren da­bei eine Mo­den­schau, Old­ti­mer-Aus­stel­lun­gen, Film­auf­füh­run­gen aus der Art-Déco-Zeit, Vin­tage-Märkte, ku­li­na­ri­sche Er­leb­nisse, Jazz­kon­zerte und Ka­ba­rett im Stil der 1920er-Jahre. Bei ei­ni­gen Ver­an­stal­tun­gen klei­den sich die Gäste so­gar in der Mode der da­ma­li­gen Zeit.

tropicalnorthqueensland.org.au