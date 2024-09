Queen’s Wharf: Brisbane erhält neues Stadtviertel im Zentrum

Der Ho­tel- und Night­life-Kom­plex „The Star” macht den Auf­takt für die suk­zes­sive Eröffnung des neuen Quar­tiers „Queen’s Wharf” in Bris­bane im aus­tra­li­schen Bun­des­staat Queens­land, in das nicht we­ni­ger als 3,6 Mil­li­ar­den Aus­tra­li­sche Dol­lar in­ves­tiert wer­den.

Die bis dato be­deu­tendste städtebauliche Ent­wick­lung Queens­lands nimmt lang­sam Ge­stalt an: Mit „Queen’s Wharf” präsentiert sich ein bis­lang we­nig ge­nutz­tes, zwölf Hektar gro­ßes Areal am Bris­bane Ri­ver im Zen­trum von Bris­bane in neuer Auf­ma­chung als pul­sie­rende ur­bane Oase.

The Star Bris­bane /​ Queens Wharf (c) The Star En­ter­tain­ment Group

Das Kon­zept fei­ert das ein­la­dende sub­tro­pi­sche Klima von Bris­bane ge­nauso wie das in­di­gene und europäische Vermächtnis des Quar­tiers. Des­sen Herzstück bil­det „The Star Bris­bane”, das die Stadt als Aus­tra­gungs­ort der Olym­pi­schen und Pa­ra­lym­pi­schen Spiele 2032 um eine Reihe von Re­stau­rants, Bars und auf­re­gen­den Lo­ca­ti­ons so­wie das Fünf-Sterne-Hotel „The Star Grand” be­rei­chert.

Mondäne Gastroszene

The Star Bris­bane /​ Fat Noodle (c) The Star En­ter­tain­ment Group

Zu den pro­mi­nen­tes­ten ku­li­na­ri­schen Größen im „The Star” zählt der aus­tra­li­sche Star­koch und Best­stel­ler-Au­tor Luke Nguyen. Sein Re­stau­rant „Fat Noodle” gilt als In­be­griff feins­ter südostasiatischer Street­food-Krea­tio­nen. Für wei­te­ren fernöstlichen Gau­men- und Au­gen­schmaus sorgt Aus­tra­li­ens Sashimi-Künstler Alex Yu im „So­kyo Bris­bane”.

Die „Cu­cina Re­gina” ser­viert in­des eine au­then­tisch-ita­lie­ni­sche Küche für die ge­samte Fa­mi­lie, wäh­rend das „Az­teca” die Ge­schmacks­rich­tun­gen La­tein­ame­ri­kas ze­le­briert. Dazu kom­men meh­rere Bars, die bis zum Ende des Jah­res 2024 die Aus­wahl an Re­stau­rants ab­run­den – etwa die ke­cke Cock­tail­bar „Cherry” und die mit ei­ner 100 Qua­drat­me­ter gro­ßen Fläche an LED-Bild­schir­men aus­ge­stat­tete „Sports Bar”.

Brisbane aus neuer Perspektive

The Star Bris­bane /​ Sky Deck (c) The Star En­ter­tain­ment Group

Das schein­bar frei in 100 Me­tern Höhe über dem Bris­bane Ri­ver hängende „Sky Deck” im The Star Grand eröffnet eine neue Per­spek­tive auf die Haupt­stadt Queens­lands und zu­gleich die Möglichkeit, un­ter dem Ster­nen­him­mel zu di­nie­ren. Drei Lo­kale ste­hen hier oben zur Aus­wahl – dar­un­ter das Re­stau­rant „Alo­ria”, in dem ed­les Dry-Aged Rind und Queens­lands feinste und fri­scheste Meeresfrüchte in der Haupt­rolle auf­tre­ten.

Eine kleine Sen­sa­tion ver­spricht der „Cel­lar in the Sky“ im „Alo­ria” mit Bris­banes kost­bars­tem Wein­kel­ler in luf­ti­gen Höhen so­wie ei­ner ei­ge­nen Karte für Drinks auf Mar­tini-Ba­sis. Ne­ben dem „Sky Deck” bie­tet das neue Ho­tel mit dem „Lei­sure Deck” eine 12.000 Qua­drat­me­ter große öffentliche Fläche für frei zugängliche Ver­an­stal­tun­gen und Vergnügungen un­ter freiem Him­mel.

Neue Dimension urbaner Eleganz

The Star Grand Bris­bane /​ Ri­ver King Room (c) The Star En­ter­tain­ment Group

Die Eröffnung des Ho­tels The Star Grand mit sei­nen 340 Zim­mern und Sui­ten so­wie vier Pent­hou­ses mar­kiert aber erst den An­fang für eine Reihe wei­te­rer Lu­xus­ho­tels, mit de­nen die Po­si­tio­nie­rung von „Queen’s Wharf” als eine der ele­gan­tes­ten ur­ba­nen De­sti­na­tio­nen Aus­tra­li­ens un­ter­mau­ert wer­den soll.

In der zwei­ten Phase der mehr­stu­fi­gen Eröffnung des Quar­tiers be­tre­ten ein mo­der­nes Haus der Dor­sett Gruppe, Aus­tra­li­ens ers­tes Ro­se­wood Ho­tel und das Tre­asury Bris­bane als ei­nes der tra­di­ti­ons­reichs­ten Häuser der Stadt die Bühne der neuen Lu­xus­ho­tel­le­rie in Bris­bane.

Ein­mal fi­na­li­siert, wird „Queen’s Wharf” laut Schätzungen rund 1,4 Mil­lio­nen zu­sätz­li­che Be­su­cher in die Haupt­stadt von Queens­land brin­gen. Da­für ent­ste­hen hier auf 40.000 Qua­drat­me­tern ne­ben den Ho­tel­le­rie- und Gas­tro­no­mie-An­ge­bo­ten auch edle Shop­ping-Zo­nen und Bou­ti­quen, die das Beste aus Bris­bane und der Welt ver­ei­nen.

Verwandlung der Stadtsilhouette

The Star Bris­bane and Queen’s Wharf (c) The Star En­ter­tain­ment Group

Ne­ben „The Star” wird auch die Ne­ville Bon­ner Bridge im Rah­men der Neu­ent­wick­lung die Stadt­sil­hou­ette im Her­zen des Cen­tral Busi­ness Dis­trict von Bris­bane neu zeich­nen. Die zu Eh­ren des ers­ten in­di­ge­nen Ab­ge­ord­ne­ten im aus­tra­li­schen Par­la­ment be­nannte Fußgängerbrücke ver­bin­det künf­tig die zwei wich­tigs­ten Kul­tur- und Life­style-Stadt­teile – „Queen’s Wharf” und „South Bank”, wo die Queens­land Gal­lery of Mo­dern Art (GOMA), das Queens­land Per­forming Arts Centre (QPAC) und das Bris­bane Con­ven­tion & Ex­hi­bi­tion Centre an­ge­sie­delt sind.

Zeitgenössische Kunst und Kulturhistorisches

The Star Bris­bane /​ Wil­liam Street, Tre­asury Ho­tel (c) The Star En­ter­tain­ment Group

„Queen’s Wharf” steht nicht zu­letzt auch für eine der um­fas­sends­ten Kol­lek­tio­nen denkmalgeschützter Gebäude und Plätze in Aus­tra­lien, die im Zuge sorgfältiger Re­no­vie­run­gen neu in­ter­pre­tiert wer­den. Das i‑Tüpfelchen setzt schließ­lich die Kunst.

In ei­nem groß an­ge­leg­ten Be­schaf­fungs­pro­gramm ist es dem Bau­her­ren-Kon­sor­tium ge­lun­gen, „Queen’s Wharf” mit Wer­ken der be­gehr­tes­ten zeitgenössischen Künstler Aus­tra­li­ens in eine ur­bane Ga­le­rie zu ver­wan­deln. Ei­nen Blick­fang wird bei­spiels­weise eine acht Me­ter hohe und acht Ton­nen schwere Bron­ze­skulp­tur von Lindy Lee aus Bris­bane bil­den.

