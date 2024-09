Riu Plaza eröffnet neues Hotel in der Innenstadt von Chicago

Die Er­öff­nung des Riu Plaza Chi­cago ist ein wei­te­rer Mei­len­stein für die Ex­pan­sion der RIU Ho­tels & Re­sorts in den USA. Das neue Vier-Sterne-Haus mit 390 Zim­mern punk­tet mit sei­ner stra­te­gi­schen Lage im be­rühm­ten Shop­ping-Vier­tel „Ma­gni­fi­cent Mile” mit­ten im Stadt­zen­trum von Chi­cago.

Als be­son­de­res Zu­ckerl bie­tet das Riu Plaza Chi­cago sei­nen Gäs­ten und Be­su­chern ei­nen fan­tas­ti­schen Pan­ora­ma­blick auf die Stadt vom glä­ser­nen Bal­kon der Bar „The Ro­of­top“ in der 27. Etage des Ge­bäu­des, die im Sep­tem­ber er­öff­net wird.

Der Stand­ort in der On­ta­rio Street ge­hört je­den­falls zu den Spit­zen­la­gen in der Stadt: Durch die her­vor­ra­gende Ver­kehrs­an­bin­dung sind alle Se­hens­wür­dig­kei­ten leicht zu er­rei­chen. Das Ge­bäude selbst kann seine An­klänge an die Chi­ca­goer Schule nicht ver­leug­nen. Zur Aus­stat­tung ge­hö­ren un­ter an­de­rem ein kom­plett aus­ge­stat­te­ter Fit­ness­raum, ein Re­stau­rant und eine Lobby-Bar.

Bei der In­nen­ein­rich­tung sticht be­son­ders die im­po­sante Wand­ge­stal­tung in der Lobby her­vor. Das aus Mar­mor, Holz und Re­cy­cling­pro­duk­ten ge­stal­tete Fries wurde vom le­gen­dä­ren Art déco in­spi­riert. Die 390 Zim­mer sind mit hel­len Mö­beln, Ei­sen­struk­tu­ren und be­geh­ba­ren Du­schen aus­ge­stat­tet und wer­den von na­tür­li­chem Licht durch­flu­tet – vom Schlaf­be­reich bis ins Ba­de­zim­mer.

Im klas­sisch ge­stal­te­ten Re­stau­rant wurde eben­falls viel Wert auf Ta­ges­licht ge­legt. Hier er­war­tet den Gast ein gut be­stück­tes Früh­stücks­buf­fet, das im Zim­mer­preis ent­hal­ten ist. Zu­sätz­lich bie­tet die Lobby-Bar ei­nen Grab&Go-Service mit ei­ner gro­ßen Aus­wahl an Snacks, Kaf­fee und Ge­trän­ken für Gäste, die mög­lichst schnell zum Sight­see­ing auf­bre­chen möch­ten.

Das Riu Plaza Chi­cago ist das fünfte Ho­tel der Marke „RIU Plaza” in den USA. Welt­weit ver­fügt RIU in­zwi­schen über elf Stadt­ho­tels – je­weils ei­nes in Pa­nama City, Gua­d­a­la­jara, Ma­drid, Ber­lin, Lon­don, Dub­lin, Mi­ami und San Fran­cisco so­wie zwei in New York. Ein wei­te­res RIU Plaza ent­steht der­zeit in To­ronto. Au­ßer­dem ist ein drit­tes Ho­tel in New York ge­plant, wo kürz­lich ein Grund­stück am Broad­way er­wor­ben wurde.

