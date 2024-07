Schweden: Coole Ideen für einen erfrischenden Sommer

Schwe­den be­geis­tert nicht nur mit sei­nem Charme, der atem­be­rau­ben­den Na­tur und ei­ner viel­fäl­ti­gen Kul­tur – es ist auch der per­fekte Ort für alle, die der drü­cken­den Hitze im eu­ro­päi­schen Som­mer ent­flie­hen möch­ten. Wir ha­ben ei­nige coole Ideen für ei­nen er­fri­schen­den Ur­laub in Schwe­den ge­sam­melt.

Mit dem Be­ginn des Som­mers hält dar­über hin­aus das end­lose Licht der Mit­ter­nachts­sonne sei­nen Ein­zug. Fast 100 Tage lang bie­tet diese Sai­son viel Zeit für Ur­laubs­ak­ti­vi­tä­ten, die auch mit­ten in der Nacht un­ter der Sonne ge­nos­sen wer­den kön­nen – wie ba­den, wan­dern, Golf spie­len oder so­gar eine Bä­ren­sa­fari un­ter­neh­men. Aber auch da­vor und da­nach war­tet Schwe­den auf­grund sei­ner geo­gra­fi­schen Lage mit deut­lich län­ge­ren Som­mer­ta­gen als süd­li­chere Län­der auf.

Volks­tanz in Schwe­den (c) pix­a­bay

Dank der ge­mä­ßig­ten Som­mer­tem­pe­ra­tu­ren und des na­tur­ver­bun­de­nen Le­bens­stils ist Schwe­den das be­vor­zugte Rei­se­ziel für alle, die sich er­fri­schende Fe­rien wün­schen. Die Som­mer­tem­pe­ra­tu­ren im Sü­den Schwe­dens lie­gen im Schnitt bei 20 bis 25 Grad Cel­sius. Der ge­ringste Nie­der­schlag fällt auf den In­seln in der Ost­see – wie Got­land, Öland und den Schä­ren ent­lang der Ost­küste Schwe­dens – so­wie in den von Ber­gen um­ge­be­nen Tä­lern.

Dichte Wäl­der, üp­pi­ges Grün, Fel­der mit leuch­ten­den Wild­blu­men, tau­sende Ki­lo­me­ter Küste und nicht we­ni­ger als 100.000 Seen bie­ten ein rie­si­ges Spiel­feld für Out­door-En­thu­si­as­ten – fernab von Men­schen­mas­sen und dich­tem Ver­kehr. Zu­dem ist Schwe­den ein Ort wei­ter Na­tur, die dank des Je­der­manns­rechts – auf Schwe­disch „al­lem­ans­rät­ten” – al­len of­fen­steht.

1 | Ein Sprung ins Meer mitten im Stadtzentrum

Die grüne Stadt Stock­holm (c) pix­a­bay

Stock­holm, Gö­te­borg und Malmö bie­ten ma­le­ri­sche Ba­de­plätze mit er­fri­schen­der Ab­küh­lung di­rekt im Stadt­zen­trum. In Stock­holm lädt Tan­to­lun­den mit ei­nem Sand­strand und Fel­sen zum Schwim­men ein. Gö­te­borgs Salt­hol­men be­geis­tert mit sei­nen schrof­fen Fel­sen und kla­rem Was­ser – ideal für ein er­fri­schen­des Bad. Mal­mös Ri­bers­borgs­stran­den – auch „Rib­ban” ge­nannt – bie­tet ei­nen lan­gen Sand­strand und das his­to­ri­sche Kall­bad­hus, wo man nach der Sauna di­rekt ins Meer sprin­gen kann.

2 | Im Icehotel übernachten

Ice­ho­tel (c) To­bias Fi­scher via Un­s­plash

Das welt­weit ein­zige ganz­jäh­rig ge­öff­nete Eis­ho­tel un­weit von Kiruna ist ein ech­tes High­light. Die atem­be­rau­ben­den Eis­kunst-Sui­ten, die sty­li­sche Eis­bar und das im­mersive Er­leb­nis­zim­mer sind de­fi­ni­tiv ei­nen Be­such wert – auch im Som­mer. Je­den­falls ist das Ice­ho­tel ein ab­so­lu­tes Muss für alle, die ei­nen Fri­sche­kick brau­chen. Seit die­sem Jahr gibt es auch Stell­plätze für Vans und Wohn­mo­bile.

3 | Bergschnorcheln im kristallklaren Wasser

(c) Granö Beck­a­sin /​ Schwe­den

Ab­so­lut ein­zig­ar­tig und er­fri­schend ist das Schnor­cheln in den glas­kla­ren, küh­len Berg­seen von Bor­gaf­jäll in Nord­schwe­den. Per­fekt für alle, die die Schön­heit der schwe­di­schen Berg­welt haut­nah er­le­ben möch­ten. Et­was wei­ter süd­lich war­ten die ro­sa­far­be­nen Gra­nit­küs­ten von West­schwe­den mit zahl­rei­chen be­schil­der­ten Schnor­chel­pfa­den. Hier kann man in den Tang­wäl­dern und See­gras­wie­sen eine rei­che Un­ter­was­ser­welt er­kun­den. Schwe­dens ers­ter Mee­res­na­tio­nal­park „Kos­ter­ha­vet” be­sitzt das ein­zige Kalt­was­ser-Ko­ral­len­riff des Lan­des mit Le­bens­raum für Hun­derte von Tier­ar­ten, von de­nen gut 200 nir­gendwo sonst in Schwe­den vor­kom­men.

4 | Sommer-Skiabenteuer im Tunnel

Win­ter in Schwe­disch-Lapp­land (c) pix­a­bay

Ski fah­ren mit­ten im Som­mer geht im „Torsby Skid­tun­nel” in Värm­land, wo täg­lich kna­ckige mi­nus drei Grad Cel­sius herr­schen – und da­mit per­fekte Be­din­gun­gen für Schnee­s­port-En­thu­si­as­ten, die auch in der war­men Jah­res­zeit nicht auf ihre Lieb­lings­ak­ti­vi­tät ver­zich­ten wol­len. Nicht sel­ten glei­tet man hier Seite an Seite mit in­ter­na­tio­na­len Pro­fis durch die Loi­pen. Was­ser­rat­ten kom­bi­nie­ren die Reise am bes­ten mit ei­nem Holz­floß-Aben­teuer auf dem Fluß Kla­räl­ven.

5 | Abtauchen in Schwedens tiefsten Seen

(c) Granö Beck­a­sin /​ Schwe­den

Die Seen Schwe­dens sind per­fekt für ein er­fri­schen­des Bad. Der Horna­van in Nord­schwe­den ist mit 221 Me­tern der tiefste See und be­sticht zu­dem mit un­ge­fähr 400 In­seln. Ein geo­lo­gi­sches Wun­der ist der 134 Me­ter tiefe Sil­jan­see im ma­le­ri­schen Da­larna, denn er ist durch ei­nen As­te­ro­iden­ein­schlag ent­stan­den. Und na­tür­lich darf der ma­jes­tä­ti­sche Vät­tern­see mit sei­nen 120 Me­tern Tiefe nicht feh­len. Er ist nicht nur Schwe­dens zweit­größ­ter See, son­dern auch Na­mens­ge­ber für eine Bad­mö­bel-Se­rie von IKEA.

6 | 356 Eiscremesorten probieren

Visby /​ Got­land (c) Vi­sit Swe­den /​ Jer­ker An­ders­son

Die Schwe­den sind be­kannt für ihre Vor­liebe für Eis, wo­bei pro Per­son durch­schnitt­lich zwölf Li­ter pro Jahr kon­su­miert wer­den. Ein Pa­ra­dies für Schle­cker­mäu­ler ist im „Glass­ma­gasi­net” auf der Ost­see­insel Got­land zu fin­den, wo nicht we­ni­ger als 356 Eis­creme-Sor­ten dar­auf war­ten, pro­biert zu wer­den. Es ist ein per­fek­ter Ort, um sich an ei­nem war­men Som­mer­tag eine kühle Er­fri­schung zu gön­nen und neue Ge­schmacks­wel­ten zu ent­de­cken. Bei „Snickare­tor­pet Ved­ugn & Bu­tik” in Ös­ter­göt­land gibt es wie­derum die sü­ßen Er­fri­schun­gen des am­tie­ren­den schwe­di­schen Eis­creme-Meis­ters Staf­fan Pehrs­son.

7 | In den Bergwerken abkühlen

Hütte in Schwe­den (c) pix­a­bay

Ein auf­re­gen­des Er­leb­nis war­tet in der „Ad­ven­ture Mine” in Bor­länge in Da­larna. Bei kon­stan­ten plus vier Grad Cel­sius bie­tet die ge­führte Tour span­nende Ak­ti­vi­tä­ten wie eine „Via Fer­rata”. Nach dem Ad­re­na­lin­kick ent­spannt man sich in der Sauna un­ter Tage und taucht in kris­tall­kla­res, küh­les Was­ser ein. Ein Aben­teuer mit Wohl­fühl­fak­tor.

8 | Erfrischung in Stockholms Icebar

(c) Ice­bar Stock­holm by Ice­ho­tel

Die „Ice­bar by Ice­ho­tel” in Stock­holm ist ein wei­te­res ech­tes High­light. Hier be­steht al­les aus Eis – vom De­kor bis zu den Glä­sern. Mit mi­nus fünf Grad Cel­sius ist diese Bar im Som­mer zu­gleich der coolste Ort der Stadt. Hier kann man sich bei ei­nem krea­ti­ven Drink in ei­si­ger At­mo­sphäre er­fri­schen.

