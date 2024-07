Australien: Queensland erhält die erste permanente Lichtshow

Ab Sep­tem­ber 2024 er­leuch­tet in Queens­land die neue Licht- und La­ser-Show „Il­lu­mina“ die Na­tur­wun­der der größ­ten Sand­in­sel der Welt. Die Instal­la­tion auf dem Ge­lände des King­fi­sher Bay Re­sort im UNESCO-Welt­na­tur­erbe K’gari (ehe­mals Fraser Is­land) ist das Werk des Licht­künst­lers Bruce Ra­mus aus Mel­bourne.

Mit „Il­lu­mina“ schafft das Team des Öko-Re­sorts für seine Gäste ein vi­su­el­les Er­leb­nis der In­sel bei Nacht und ein No­vum für Queens­land. In den Feucht­ge­bie­ten der Wall­ums – ei­nem aus Sand und Sand­stein be­stehen­den Öko­sys­tem – lädt die Aus­stel­lung „Re­turn to Sky“ zu ei­ner ci­ne­as­tisch kon­zi­pierte n Ent­de­ckungs­reise der In­sel K’gari ein. In der Spra­che des dort be­hei­ma­te­ten in­di­ge­nen Vol­kes der But­chulla be­deu­tet „K’gari“ so viel wie das „Pa­ra­dies“.

Licht und Ton verschmelzen zur Kunstform

(c) Il­lu­mina & King­fi­sher Bay Re­sort

Für Bruce Ra­mus stellt K’gari die „ul­ti­ma­tive re­ge­ne­rier­bare Sphäre“ dar: „Die In­spi­ra­tion für mein Pro­jekt kommt vom Licht, das den ein­zig­ar­ti­gen Land­schaf­ten und dem pul­sie­ren­den Öko­sys­tem auf K’gari in­ne­wohnt. Der Sand in sei­ner ste­ti­gen Be­we­gung und Ver­än­de­rung, das na­tür­li­che Hei­lungs­ver­mö­gen und die un­glaub­li­che Fä­hig­keit der Na­tur, sich im­mer wie­der neu zu ent­fal­ten – all das soll ge­fei­ert wer­den.“

Der in Ka­nada ge­bo­rene Künst­ler lebt seit 2006 in Mel­bourne und ver­mag es wie kein an­de­rer, Licht und Ton zu ei­ner fas­zi­nie­ren­den Kom­mu­ni­ka­ti­ons­er­fah­rung zu ver­schmel­zen. Er und sein Team ha­ben be­reits un­zäh­lige Licht­shows für Bands und Mu­si­ker wie U2, R.E.M. und Da­vid Bo­wie pro­du­ziert.

Zu­letzt machte Ra­mus mit der Licht- und Sound­show „Wint­jiri Wiru“ am Ul­uru welt­weit von sich re­den – eine Sen­sa­tion und Pre­miere für Aus­tra­lien. Seine Ar­beit steht für eine neu­ar­tige Kunst­form, die als Platt­form so­wohl die Na­tur­ku­lisse als auch das Pu­bli­kum ein­be­zieht und da­bei tief be­rührt.

Im Gleichklang mit den Schwingungen der Insel

(c) Il­lu­mina & King­fi­sher Bay Re­sort

„Das Nar­ra­tiv die­ses Pro­jekts ent­spricht auf per­fekte Weise un­se­rem An­spruch, den Gäs­ten bei­spiel­lose Er­leb­nisse zu bie­ten und sie mit den Schwin­gun­gen, Struk­tu­ren und Far­ben von K’gari in Ver­bin­dung tre­ten zu las­sen“, er­klärt Kane Bas­sett, Group Ge­ne­ral Ma­na­ger des King­fi­sher Bay Re­sort.

Das seit 31 Jah­ren be­stehende Re­sort ist vor al­lem bei Fa­mi­lien be­liebt und hat ei­nen neuen Stan­dard für Ar­chi­tek­tur und Tou­ris­mus in höchst sen­si­blen Na­tur­schutz­ge­bie­ten ge­setzt. Ein­ge­bet­tet in die mit Bäu­men be­wach­se­nen Dü­nen an der ru­hi­gen West­küste von K’gari, ver­fügt es über drei Re­stau­rants, vier Bars, Swim­ming­pools und ein Day-Spa.

Die er­fah­re­nen Ran­ger des Öko-Re­sorts la­den täg­lich zu kos­ten­lo­sen Ent­de­ckungs­tou­ren ein. Als Ex­per­ten für das Öko­sys­tem der In­sel ma­chen sie die Be­su­cher da­bei auf die vie­len Be­son­der­hei­ten der Na­tur auf­merk­sam.

Unterwegs im Naturparadies auf Sand

K’­gari (c) Tou­rism and Events Queens­land

Auf den Tou­ren er­fah­ren die Be­su­cher zum Bei­spiel, dass die tür­kis­far­be­nen Süß­was­ser­seen auf der In­sel na­tür­li­ches Tee­baumöl ent­hal­ten und so die blauen Farb­töne des schnee­wei­ßen Kie­sel­sands re­flek­tie­ren. Bei ei­ner Fahrt mit dem Ge­län­de­wa­gen über den „75 Mile Beach” – dem be­rühm­tes­ten „High­way“ der In­sel, der tat­säch­lich auch mit Ver­kehrs­schil­dern ver­se­hen ist, steht auch ein Stopp am Eli Creek auf dem Pro­gramm. Die Strö­mung des Ba­ches bil­det eine na­tür­li­che Was­ser­rut­sche als er­fri­schen­des Aben­teuer.

K’gari ist 45 Mi­nu­ten mit der Fähre von der Her­vey Bay ent­fernt, die rund drei­ein­halb Stun­den nörd­lich von Bris­bane liegt. Mit 132 Ki­lo­me­tern Länge gilt K’gari als größte Sand­in­sel der Welt und als Na­tur­phä­no­men. Im Jahr 1992 wurde die In­sel, de­ren ur­zeit­li­ches Sand­dü­nen­sys­tem kon­ti­nu­ier­lich durch geo­lo­gi­sche Pro­zesse aus­ge­bil­det wird, als UNESCO-Welt­na­tur­erbe aus­ge­zeich­net.

K’­gari © Tou­rism & Events Queens­land

Die In­sel be­hei­ma­tet den ein­zi­gen Re­gen­wald der Welt, der auf Sand wächst. Mehr als 100 Süß­was­ser­seen ver­lei­hen K’gari sein ma­le­ri­sches Aus­se­hen. Die Din­gos, die hier le­ben, gel­ten als die rein­ras­sigs­ten der Welt. Mehr als 350 Vo­gel­ar­ten und 600 Pflan­zen­ar­ten – dar­un­ter be­ein­dru­ckende Eu­ka­lyp­tus­bäume und mehr als 1.000 Jahre alte Sa­tinay-Bäume – ma­chen die In­sel zu ei­nem ein­zig­ar­ti­gen Na­tur­wun­der im aus­tra­li­schen „Suns­hine State”.

Für seine Gäste hat das Team des King­fi­sher Bay Re­sort eine Reihe von „Il­lu­mina“- An­ge­bo­ten ge­schnürt, die ne­ben dem Ein­tritt zur Show und der Über­nach­tung auch die Über­fahrt mit der Fähre, das Früh­stück und je nach Package ein Din­ner so­wie eine 4WD-Tour über die In­sel be­inhal­ten.

www.queensland.com