Das sind die besten Destinationen für eine Workation in Europa

Die Kom­bi­na­tion von Ar­beit und Fe­rien er­freut sich wach­sen­der Be­liebt­heit – und das gilt nicht nur für di­gi­tale No­ma­den. Auch im­mer mehr Un­ter­neh­men bie­ten „Work­a­ti­ons” für ihre Mit­ar­bei­ten­den an. In­ter­home hat des­halb den „Work­a­tion In­dex” ent­wi­ckelt, um die bes­ten Städte da­für zu er­mit­teln.

Viele möch­ten nach der Ar­beit ein paar Züge im Pool schwim­men, ei­nen Se­gel­kurs am Meer ma­chen oder sich von neuen Ein­drü­cken in ei­ner frem­den Stadt in­spi­rie­ren las­sen. Da­für könnte eine „Work­a­tion” die per­fekte Lö­sung sein. In ei­nem Zeit­al­ter, in dem die Tech­no­lo­gie es uns er­mög­licht, von na­hezu je­dem Ort der Welt zu ar­bei­ten, bie­tet sie die ideale Kom­bi­na­tion aus un­ge­stör­tem Ar­bei­ten in ei­nem at­trak­ti­ven Um­feld und dem Reiz, eine neue Um­ge­bung zu ent­de­cken.

(c) An­nie Spratt via Un­s­plash

In­ter­home hat an­hand ver­schie­de­ner Fak­to­ren un­ter­sucht, wel­che Städte in Eu­ropa sich am bes­ten für eine Work­a­tion eig­nen. Zu den be­rück­sich­tig­ten Fak­to­ren ge­hö­ren da­bei un­ter an­de­rem die Qua­li­tät der Strom­ver­sor­gung, die Si­cher­heit, das Ge­sund­heits­sys­tem, die Le­bens­hal­tungs­kos­ten und die Kauf­kraft, Woh­nen, Ver­kehr, Um­welt­ver­schmut­zung und Klima.

Da es bei ei­ner Work­a­tion eben nicht nur um die Ar­beit geht, ist es aber ge­nauso wich­tig, auch die Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten zu be­rück­sich­ti­gen. Aus die­sem Grund hat In­ter­home zu­sätz­lich die Kos­ten für öf­fent­li­che Ver­kehrs­mit­tel für ei­nen Mo­nat, den Preis für ein Bier, eine Ki­no­karte und eine Mo­nats­mit­glied­schaft im Fit­ness­stu­dio un­ter­sucht. Nicht zu­letzt wur­den auch die An­zahl der Kunst­mu­seen, das Nacht­le­ben und die Mög­lich­keit von Ta­ges­aus­flü­gen in den In­dex auf­ge­nom­men.

Top-Workation-Destinationen in Europa

Platz 1: Lu­xem­burg. Die Stadt Lu­xem­burg ist eine per­fekte Work­a­tion-De­sti­na­tion. Sie bie­tet un­be­rührte Na­tur, schöne Orte zum Wan­dern und Rad­fah­ren und ein stim­mungs­vol­les Stadt­zen­trum. Ein gro­ßer Vor­teil ist, dass die öf­fent­li­chen Ver­kehrs­mit­tel kos­ten­los sind und man leicht von ei­nem Ort zum an­de­ren ge­langt. Von der Stadt las­sen sich auch in­ter­es­sante Ta­ges­aus­flüge in die Um­ge­bung bu­chen.

Platz 2: Va­len­cia. Ein High­light der spa­ni­schen Mit­tel­meer-Stadt ist der na­hezu ganz­jäh­rige Son­nen­schein. Au­ßer­dem ist sie keine teure De­sti­na­tion und man kann sich nach der Ar­beit ein­fach auf eine der vie­len Ter­ras­sen set­zen und eine San­gria ge­nie­ßen. Sollte das Wet­ter ein­mal nicht so gut sein, bie­tet sich der Be­such in ei­nem der sie­ben Kunst­mu­seen an.

Platz 3: Den Haag. Die Stadt in den Nie­der­lan­den schnei­det bei Si­cher­heit und Ge­sund­heit am bes­ten ab. Zu­dem lässt sich der Strand von Sche­ven­in­gen nach der Ar­beit zu Fuß er­rei­chen, um sich im Was­ser ab­zu­küh­len oder in ei­ner der Strand­bars ei­nen Mo­jito zu trin­ken. Den Haag punk­tet auch mit zahl­rei­chen Hos­pi­ta­lity-Be­trie­ben. Kunst­lieb­ha­ber dür­fen sich wie­derum auf zwölf Mu­seen freuen.

Die bes­ten Städte für eine Work­a­tion in Eu­ropa

Lu­xem­burg Va­len­cia Den Haag Tal­linn Brünn Porto Ma­drid Prag Split Wien

Rahmenbedingungen

(c) Stand­some Work-Life­style via Un­s­plash

Die Sonne im Ge­sicht. Man­che zie­hen heiße Som­mer vor, wäh­rend an­dere lie­ber in ei­nem ku­sche­li­gen Pull­over auf dem Sofa ent­span­nen. Wenn es um Son­nen­stun­den geht, liegt es nahe, diese im Sü­den Eu­ro­pas zu su­chen – etwa in Por­tu­gal oder Spa­nien. Wer eine küh­lere De­sti­na­tion be­vor­zugt, sollte Oslo in Be­tracht zie­hen. Hier sind Som­mer­tem­pe­ra­tu­ren über 25 Grad eher sel­ten. Im Win­ter hin­ge­gen kann die Queck­sil­ber­säule auf bis zu mi­nus 15 Grad oder so­gar dar­un­ter fal­len.

Gu­tes Preis-Leis­tungs­ver­hält­nis. Wenn bei der Wahl der per­fek­ten Work­a­tion die Kos­ten ent­schei­dend sind, emp­feh­len sich War­schau oder So­fia als preis­werte De­sti­na­tio­nen. Sport-Freaks soll­ten sich eben­falls für eine der bei­den Städte ent­schei­den, denn hier sind die Mit­glied­schaf­ten in den Fit­ness­stu­dios am güns­tigs­ten. Die teu­ers­ten Fit­ness­stu­dios hin­ge­gen fin­det man in Lon­don. Auch die Ki­nos sind in War­schau und So­fia am güns­tigs­ten.

Per­sön­li­che Si­cher­heit. Den Haag in den Nie­der­lan­den ist laut Num­beo-Si­cher­heits­in­dex die si­cherste Stadt in Eu­ropa. Mün­chen und Ljubljana tei­len sich den zwei­ten Platz. Dicht dar­auf fol­gen Za­greb, Eind­ho­ven und Zü­rich, die gleich­auf auf dem vier­ten Platz lie­gen.

Freizeitmöglichkeiten

(c) Quan Nguyen via Un­s­plash

Un­ter­wegs. Wer auf den Stra­ßen gerne freie Fahrt hat, sollte Ko­pen­ha­gen oder So­fia als De­sti­na­tion für eine Work­a­tion in Be­tracht zie­hen. Denn in bei­den Städ­ten gibt es fast keine Staus. Das ist für Pend­ler glei­cher­ma­ßen ent­span­nend wie für Ur­laubs­gäste und die­je­ni­gen, die Work­a­tion ma­chen.

Bars und Clubs. Wer nach der Ar­beit gerne ins Nacht­le­ben ab­taucht, sollte Lon­don oder Prag als Work­a­tion-De­sti­na­tion in Be­tracht zie­hen. Denn in die­sen bei­den Städ­ten gibt es die meis­ten Bars und Clubs. Auch in Spa­nien wird das Le­ben mit Mu­sik und Drinks ge­fei­ert. Ma­drid und Bar­ce­lona lie­gen auf den Plät­zen drei und vier.

Kunst­ge­nuss. Wenn man ei­nen Mu­se­ums­be­such vor­zieht, sollte man sich für Rom oder Pa­ris ent­schei­den. Das sind die Städte mit den meis­ten Kunst­mu­seen in Eu­ropa. Lon­don folgt auf dem drit­ten Platz. Wäh­rend der Ar­beit zwi­schen­durch ein­mal die schöns­ten Ge­mälde zu be­wun­dern, ist auch in zahl­rei­chen Mu­seen in Ber­lin und Mai­land mög­lich. Diese bei­den Städte ver­voll­stän­di­gen die Top Five.

Die zehn bes­ten Städte für die Frei­zeit

Lu­xem­burg Bir­ming­ham Stutt­gart Po­sen Eind­ho­ven Brünn Timiso­ara Varna Man­ches­ter Cluj-Na­poca

Unterkünfte für eine Workation

Ne­ben ei­ner ge­eig­ne­ten Um­ge­bung ist auch eine zweck­mä­ßig ein­ge­rich­tete Un­ter­kunft wich­tig. In­ter­home bie­tet eine um­fas­sende Aus­wahl an ge­eig­ne­ten Fe­ri­en­häu­sern und ‑woh­nun­gen für eine Work­a­tion. Das größte An­ge­bot fin­det man da­bei in Spa­nien. Die Un­ter­künfte wur­den spe­zi­ell im Hin­blick auf ein gu­tes Ar­beits­um­feld aus­ge­wählt. Dazu ge­hö­ren schnel­les In­ter­net so­wie eine ru­hige Ar­beits­um­ge­bung mit Schreib­tisch und ei­ner be­que­men Sitz­ge­le­gen­heit.

Die zehn De­sti­na­tio­nen mit dem größ­ten Work­a­tion-An­ge­bot

Spa­nien Schweiz Frank­reich Tsche­chi­sche Re­pu­blik Ita­lien Deutsch­land Por­tu­gal Ös­ter­reich Nie­der­lande Kroa­tien

www.interhome.ch