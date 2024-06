Cocktails mit Ausblick: Die schönsten Rooftop-Bars in Wien

Hoch über den Dä­chern von Wien fin­den sich zahl­rei­che lu­xu­riöse Ro­of­top-Bars, in de­nen sich Ge­nuss und atem­be­rau­bende Aus­sich­ten per­fekt ver­bin­den las­sen. Als Al­ter­na­tive bie­ten sich aber auch char­mante Plätze in­mit­ten von idyl­li­schen Wein­gärten an, um die Stadt aus ei­ner neuen Per­spek­tive zu er­le­ben.

The Hoxton Vienna /​ Cayo Coco

Cayo Coco © Ju­lius Hirtz­ber­ger

Das Flair von Ha­vanna ver­strömt die erst im April er­öff­nete Bar „Cayo Coco” auf dem Dach des Ho­tel The Hox­ton Vi­enna – ei­nem be­ein­dru­cken­den, mit Mar­mor be­klei­de­ten Ge­bäude aus den 1950er-Jah­ren, das im mo­der­nen De­sign re­stau­riert wurde. In die­ser exo­ti­schen Oase kön­nen die Gäste ku­ba­nisch in­spi­rierte Spei­sen und Cock­tails zu ei­nem atem­be­rau­ben­den 360-Grad-Blick ge­nie­ßen. Si­cher­lich eine der schöns­ten Ro­of­top-Bars in Wien.

Zoku Vienna /​ Kindred Spirits

Kind­red Spi­rits Ro­of­top Bar (c) Zoku Wien

Seit ih­rer Er­öff­nung ist die Kind­red Spi­rits Ro­of­top Bar im Ho­tel Zoku Vi­enna ein be­lieb­ter An­lauf­punkt für Gäste, die ei­nen un­ver­gess­li­chen Blick über Wien be­stau­nen möch­ten. Hoch oben auf dem Dach ge­le­gen, bie­tet sie ei­nen be­ein­dru­cken­den 360-Grad-Blick auf die Stadt. Be­son­ders am Abend taucht der nahe ge­le­gene Wie­ner Wurs­tel­pra­ter die Um­ge­bung in ein Meer aus bun­ten Lich­tern und schafft eine ein­zig­ar­tige At­mo­sphäre.

Rosewood Vienna /​ Rooftop-Bar

Ne­ben ex­qui­si­ten Zim­mern und Sui­ten bie­tet das Ro­se­wood Vi­enna seit sei­ner Er­öff­nung im Som­mer 2022 auch eine atem­be­rau­bende Ro­of­top-Bar. In ei­nem ele­gan­ten Am­bi­ente, das his­to­ri­schen Charme mit mo­der­nem Lu­xus ver­eint, er­le­ben die Gäste ei­nen un­ver­gleich­li­chen Aus­blick über die Dä­cher der Stadt. Dazu wer­den erst­klas­sige Cock­tails ser­viert und im stil­vol­len Gar­ten­re­stau­rant war­tet eine feine eu­ro­päi­sche Kü­che.

MOOONS Rooftop Bar

MOOONS Vi­enna Ro­of­top-Bar (c) MOOONS Vi­enna

Die MOOONS Ro­of­top Bar bie­tet ih­ren Gäs­ten das Ge­fühl, den Ster­nen ganz nah zu sein. Seit ih­rer Er­öff­nung im Herbst 2021 hat sich diese ein­zig­ar­tige Bar als ei­ner der Hot­spots für stil­volle Abende in Wien eta­bliert. Bei gu­tem Wet­ter ist sie je­den­falls die per­fekte Lo­ca­tion, um den Tag bei küh­len Drinks in ei­ner ent­spann­ten Stim­mung mit ei­nem spek­ta­ku­lä­ren Blick auf die Dä­cher Wiens aus­klin­gen zu las­sen.

Aurora /​ Andaz Vienna Am Belvedere

Ro­of­top-Bar „Au­rora“ (c) An­daz Vi­enna Am Bel­ve­dere

In ei­nem skan­di­na­vi­schen De­sign prä­sen­tiert sich die Ro­of­top-Bar „Au­rora“ auf 60 Me­tern Höhe über den Dä­chern von Wien. Das High­light des 2019 er­öff­ne­ten Ho­tels An­daz Vi­enna Am Bel­ve­dere be­fin­det sich im 16. Stock ei­nes mo­der­nen Ge­bäu­des, das vom ita­lie­ni­schen Star-Ar­chi­tek­ten Renzo Piano ent­wor­fen wurde, und setzt die Ver­bin­dung zu Skan­di­na­vien auch in den au­ßer­ge­wöhn­li­chen Cock­tail-Krea­tio­nen fort. So wurde zum Bei­spiel ein Drink nach den Wi­kin­ger-Schlacht­ruf „HU! The Call of the Vi­king“ be­nannt.

57 Restaurant & Lounge /​ Meliá Vienna

Mit Wiens schnells­tem Lift geht es in 40 Se­kun­den 220 Me­ter in die Höhe. Denn das De­sign- & Life­style-Ho­tel Me­liá Vi­enna be­fin­det sich im höchs­ten Wol­ken­krat­zer des Lan­des. Dem­entspre­chend spek­ta­ku­lär fällt auch der 360-Grad-Blick aus, der ge­mein­sam mit ku­li­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten und ex­qui­si­ten Drinks im „57 Re­stau­rant & Lounge” auf der 57. Etage war­tet. Ge­toppt wird das nur noch durch die höchste al­ler Ro­of­top-Bars in Wien, die eine Etage dar­über liegt – mit Ter­rasse für som­mer­li­che Drinks an der fri­schen Luft und DJ-Ses­si­ons an den Wo­chen­en­den.

Limón /​ Grand Ferdinand

Limón Ter­rasse (c) Flo­rian Weit­zer Ho­tels & Re­stau­rants

Mit dem „Limón” hat das Ring­stra­ßen-Ho­tel Grand Fer­di­nand zum Be­ginn die­ses Jah­res eine ganz be­son­dere Ro­of­top-Lo­ca­tion im ach­ten Stock er­öff­net. Wäh­rend im me­di­ter­ra­nen Am­bi­ente des Re­stau­rants eine hoch­ka­rä­tige Kü­che aus Ita­lien, Frank­reich und Spa­nien ser­viert wird, steht die Bar auf der Ter­rasse mit ei­nem spek­ta­ku­lä­ren Blick über die Dä­cher der Stadt im Zei­chen der Ape­ri­tivo-Kul­tur. Eine Ko­ope­ra­tion mit Cam­pari macht es mög­lich.

Holen Sie sich unseren Newsletter! News und Tipps – bis zu zwei­mal pro Wo­che kos­ten­los in Ih­rem Post­fach Wir ha­ben Ih­nen ein E‑Mail ge­schickt. Bitte be­stä­ti­gen Sie darin Ihre An­mel­dung! Ei­nige Fel­der sind feh­ler­haft oder wur­den nicht aus­ge­füllt! E‑Mail Ich ak­zep­tiere die Da­ten­schutz-Be­stim­mun­gen Fol­gen Sie uns auf So­cial Me­dia: Facebook Instagram Threads

Naturnahe Hotspots hoch über Wien

Wein­gut Reimitz Nuss­berg © Wien Tou­ris­mus /​ Ma­falda Ra­kos

Ro­of­top-Bars bie­ten zwei­fel­los fas­zi­nie­rende Stadt­an­sich­ten, doch auch in Wiens Na­tur gibt es ein­zig­ar­tige Orte, die mit atem­be­rau­ben­den Pan­ora­ma­bli­cken be­ein­dru­cken. Das „Häu­serl am Roan” – ein tra­di­tio­nel­les Aus­flugs­gast­haus an der Wie­ner Hö­hen­straße – wurde bei­spiels­weise erst kürz­lich als „Am Roan” wie­der er­öff­net. Hier kön­nen die Be­su­cher eine hoch­wer­tige ös­ter­rei­chi­sche und Wie­ner Kü­che in idyl­li­scher Na­tur­ku­lisse ge­nie­ßen und da­bei ei­nen groß­ar­ti­gen Blick auf Wien er­le­ben.

Auch Wein­lieb­ha­ber kom­men auf ihre Kos­ten, denn von Mitte April bis Ende Ok­to­ber öff­nen zahl­rei­che Win­zer di­rekt in den Wie­ner Wein­ber­gen ihre Pfor­ten und la­den dazu ein, den Wie­ner Wein zu ver­kos­ten. Bei ei­ni­gen die­ser ge­müt­li­chen Heu­ri­gen kön­nen die Gäste nicht nur ex­zel­lente Weine pro­bie­ren, son­dern auch ei­nen traum­haf­ten Aus­blick über die Stadt be­wun­dern. Ei­nes da­von ist bei­spiels­weise das Wein­gut Reimitz in Nuss­berg.

www.wien.info