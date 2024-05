Australien: Whitsundays als Whale Heritage Area ausgezeichnet

Die World Ceta­cean Al­li­ance (WCA) hat die Whits­un­days als „Whale He­ri­tage Area” aus­ge­zeich­net. Für Aus­tra­lien ist die In­sel­gruppe da­mit die zweite Re­gion mit die­sem Sta­tus nach der be­reits 2019 dazu ge­kür­ten Her­vey Bay an der Fraser Co­ast von Queens­land.

„Whale He­ri­tage Areas” sind ein Teil des um­fas­sen­de­ren Pro­gramms der „Wild­life He­ri­tage Areas”, die von der World Ceta­cean Al­li­ance und der World Ani­mal Pro­tec­tion ins Le­ben ge­ru­fen wur­den. Die Aus­zeich­nung hebt be­son­ders wild­tier­freund­li­che und um den Na­tur­schutz be­mühte Rei­se­ziele her­vor.

Bet­tysbeach /​ Whits­un­days Na­tio­nal Park (c) Tou­rism and Events Queens­land

Her­vey Bay – die welt­weit erste „Whale He­ri­tage Area” – macht vor al­lem als Aus­tra­li­ens „Whale Wat­ching Ca­pi­tal” und aus­tra­li­scher Sitz der Non-Pro­fit Or­ga­ni­sa­tion „Pa­ci­fic Whale Foun­da­tion” von sich re­den. Diese hat sich dem Schutz der Wale und Del­fine im ge­sam­ten Pa­zi­fik­raum ver­schrie­ben. In Her­vey Bay kön­nen die Be­su­cher auf der „Ul­ti­mate Whale Watch” an der Seite von For­schern der Foun­da­tion auf Wal­be­ob­ach­tungs­tour ge­hen.

Die Strände der Whits­un­days – dar­un­ter der welt­be­rühmte Whi­te­ha­ven Beach und das Pan­orama des Hill In­let – zäh­len zu den be­kann­tes­ten Post­kar­ten­mo­ti­ven der Welt. Da­bei bil­den die 74 In­seln im Great Bar­rier Reef mehr als nur ein tro­pi­sches Pa­ra­dies: Das Ge­biet gilt als be­deu­tende Ge­burts­stätte für Bu­ckel­wale. Von Juli bis Sep­tem­ber sind hier Mut­ter­wale mit ih­ren neu­ge­bo­re­nen Käl­bern zu se­hen, wäh­rend sie ih­nen das Schwim­men, Tau­chen und Spie­len bei­brin­gen.

(c) Tou­rism and Events Queens­land

Dar­über hin­aus fin­den in den Whits­un­days noch fünf wei­tere Wal- und vier Del­fin­ar­ten eine Zu­flucht. Ei­nige – wie der Kurz­flos­sen-Grind­wal – sind das ganze Jahr über zu se­hen, wäh­rend an­dere auf ih­rer Wan­de­rung hier vor­bei­zie­hen.

Heuer im Juni fei­ern die in­di­ge­nen Be­woh­ner der Re­gion, die Ngaro, erst­ma­lig die An­kunft der Wale mit dem Cul­tu­ral Wel­come Whale Event. Diese kul­tu­relle Ver­an­stal­tung mar­kiert den Be­ginn der Wal­sai­son und wid­met sich der tie­fen spi­ri­tu­el­len Ver­bin­dung zwi­schen den tra­di­tio­nel­len Be­sit­zern des Ge­bie­tes und den Wa­len.

Im Au­gust rückt das „Great Bar­rier Reef Fes­ti­val” die Schätze der ma­ri­nen Land­schaft vor Ort ins Ram­pen­licht. Vier Tage lang dreht sich dann al­les um die Wun­der der Ozeane und die Kul­tur der Küs­ten­re­gion – von Pa­ra­den und Märk­ten über Work­shops zum Riff bis zu spe­zi­el­len Tou­ren an der Seite von Mas­ter Reef Gui­des und Er­leb­nis­sen für die ganze Fa­mi­lie.

Air­lie Beach (c) Tou­rism and Events Queens­land

Um die kost­bare Wild­nis des Oze­ans zu schüt­zen, hat sich die In­itia­tive „Wha­les of the Whits­un­days” zum Ziel ge­setzt, Ein­hei­mi­sche und Tou­ris­ten glei­cher­ma­ßen über die Wale der Re­gion und die Be­dro­hun­gen, de­nen sie ge­gen­über­ste­hen, zu in­for­mie­ren. Das Pro­jekt sieht etwa die Ver­an­ke­rung der Richt­li­nien für den Boot­ab­stand und die Re­du­zie­rung der Lärm­be­las­tung vor und er­mu­tigt die Men­schen, sich an Ci­ti­zen Sci­ence Pro­gram­men zu be­tei­li­gen.

„Die Aus­zeich­nung ist ein gro­ßer Er­folg für die Whits­un­days und spie­gelt die harte Ar­beit und das En­ga­ge­ment der Ge­mein­schaft für den Mee­res­schutz und das kul­tu­relle Erbe wi­der.“ Eliza­beth Cue­vas Zim­brón, Lei­te­rin des Whale He­ri­tage Areas Pro­gramms der WCA

Die Aus­wei­sung der Re­gion als „Whale He­ri­tage Area” soll nun eben­falls zur För­de­rung von Bür­ger­for­schungs­pro­jek­ten bei­tra­gen, lau­tet die Hoff­nung des ört­li­chen „Whits­un­day Lo­cal Ma­rine Ad­vi­sory Com­mit­tee”. Da­bei wird das Be­wusst­sein für die ma­jes­tä­ti­sche Tier­welt der Whits­un­days ge­schärft und die Men­schen wer­den dazu in­spi­riert, sich ak­tiv daran zu be­tei­li­gen, sie bes­ser zu ver­ste­hen und zu schüt­zen.

Sai­ling Whits­un­days (c) Tou­rism and Events Queens­land

Zu den en­ga­gier­ten Ak­teu­ren der Re­gion zäh­len auch aus­ge­wählte Tou­ren­ver­an­stal­ter wie der Eco Tou­rism-zer­ti­fi­zierte „Whits­un­day Pa­ra­dise Ex­plo­rer”, die auf ei­nen nach­hal­ti­gen, re­spekt­vol­len Tou­ris­mus set­zen und spe­zi­elle Wal­be­ob­ach­tungs­tou­ren an­bie­ten.

Auch wer zur Wal­sai­son ei­nen Boots­aus­flug ans Great Bar­rier Reef mit ei­nem der an­de­ren, nicht auf Whale Wat­ching spe­zia­li­sier­ten An­bie­ter bucht – etwa den mehr­fach prä­mier­ten „Red Cat Ad­ven­tures” oder „Sai­ling Whits­un­days” – hat gute Chan­cen, Wale zu se­hen.

