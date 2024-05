Westaustralien: Diese Strände gehören zu den schönsten der Welt

Un­be­rührt, men­schen­leer und weiß wie Pu­der­zu­cker: So er­le­ben die Be­su­cher die Strände in West­aus­tra­lien. Bei 12.000 Ki­lo­me­tern Küs­ten­li­nie la­den un­zäh­lige Traum­buch­ten zu ro­man­ti­schen Strand­spa­zier­gän­gen, ei­nem er­fri­schen­den Bad im In­di­schen Ozean oder ei­nem Schnor­chel­aus­flug durch bunte Ko­ral­len­gär­ten ein.

Da­her ver­wun­dert es auch nicht, dass die west­aus­tra­li­schen Strände re­gel­mä­ßig zu den schöns­ten der Welt ge­kürt wer­den. Wir stel­len hier fünf be­son­dere Ju­wele vor, die beim nächs­ten Road­trip durch den wil­den Wes­ten Aus­tra­li­ens nicht feh­len soll­ten.

Lucky Bay /​ Esperance

Lu­cky Bay /​ Cape Le Grand Na­tio­nal­park (c) Tou­rism Wes­tern Aus­tra­lia

Wie ein ver­bor­ge­nes Pa­ra­dies liegt die Lu­cky Bay ver­steckt an der schier end­lo­sen Küste im Sü­den von West­aus­tra­lien. Was sie so be­son­ders macht, ist der fünf Ki­lo­me­ter lange, ma­kel­lose Sand­strand mit­ten im Cape Le Grand Na­tio­nal­park bei Es­pe­rance, der aus dem be­wie­se­ner­ma­ßen reins­ten Sand Aus­tra­li­ens be­steht und auch bei vier­bei­ni­gen Ein­hei­mi­schen be­liebt ist.

Lu­cky Bay /​ Cape Le Grand Na­tio­nal­park (c) Tou­rism Wes­tern Aus­tra­lia

Die Be­su­cher kön­nen sich hier Seite an Seite mit den ört­li­chen Kän­gu­rus in der Sonne rä­keln, den ein­zi­gen „Kang­acino” Aus­tra­li­ens am Food­truck „Lu­cky Bean Café” ge­nie­ßen und das un­end­li­che Tür­kis­blau des sanft rau­schen­den Oze­ans in sich auf­sau­gen. 2023 wurde der Strand von der Web­seite „The World’s 50 Best Be­a­ches“ zum schöns­ten Strand der Welt ge­kürt – noch vor der welt­be­rühm­ten Anse Source d’Argent auf den Sey­chel­len.

Rund um Es­pe­rance gibt es mit Hell­fire Bay und Twi­light Bay üb­ri­gens noch zwei wei­tere Traum­strände, an de­nen Sie bei ei­nem Road­trip auf der Route „South West Edge” durch den Süd­wes­ten des fünf­ten Kon­ti­nents nicht vor­bei­fah­ren dür­fen.

Turquoise Bay /​ Exmouth

Tur­quoise Bay /​ Cape Range Na­tio­nal­park (c) Tou­rism Wes­tern Aus­tra­lia

Die Tur­quoise Bay, die schon mehr­fach un­ter den Top 3 der schöns­ten Strände Aus­tra­li­ens ran­giert hat, ge­hört zu den High­lights im Cape Range Na­tio­nal­park bei Ex­mouth. Sand – weiß wie Pu­der­zu­cker – ver­schmilzt hier naht­los mit dem glas­kla­ren, tür­kis­blauen Was­ser des In­di­schen Oze­ans. Di­rekt der Küste vor­ge­la­gert ist das Nin­ga­loo Reef – UNESCO-Welt­na­tur­erbe und ei­nes der längs­ten Saum­riffe der Erde.

Tur­quoise Bay /​ Cape Range Na­tio­nal­park (c)Tourism Wes­tern Aus­tra­lia

Nur we­nige Schritte vom Ufer ent­fernt, er­le­ben Schnorch­ler hier eine un­be­rührte Un­ter­was­ser­welt. Von der Strö­mung las­sen sie sich von ei­nem Ende der Bucht ganz ent­spannt bis zum an­de­ren Ende durch die bun­ten Ko­ral­len­gär­ten tra­gen, be­ob­ach­ten tro­pi­sche Fi­sche und be­geg­nen mit et­was Glück auch Schild­krö­ten und Ro­chen.

Der Co­ral Co­ast High­way führt Be­su­cher, die diese Traum­bucht er­le­ben möch­ten, di­rekt von Perth nach Ex­mouth. Auch eine Tour zum Schwim­men mit Wal­haien und Bu­ckel­wa­len soll­ten Sie sich in Ex­mouth nicht ent­ge­hen las­sen.

Cable Beach /​ Broome

Ca­ble Beach /​ Broome (c) Tou­rism Wes­tern Aus­tra­lia

22 Ki­lo­me­ter son­nen­ver­wöhn­ter Traum­strand mit strah­lend wei­ßem Sand, auf den der tür­kis­blaue Ozean schwappt, er­war­tet die Be­su­cher am Ca­ble Beach in Broome. Kein Wun­der, dass er von Tri­p­Ad­vi­sor zum dritt­schöns­ten Stand der Welt ge­kürt wurde. In der Re­gion Süd­pa­zi­fik liegt er so­gar auf Platz 1.

Ca­ble Beach /​ Broome (c) Tou­rism Wes­tern Aus­tra­lia

Le­gen­där sind hier die Son­nen­un­ter­gänge, die sich auch auf dem Rü­cken ei­nes Ka­mels er­le­ben las­sen. Wie in ei­nem Mär­chen aus Tau­send­und­ei­ner Nacht füh­len sich die Be­su­cher, wenn die un­ter­ge­hende Sonne den Strand in Rosa‑, Orange- und Vio­lett­töne taucht und die kleine Ka­mel­ka­ra­wane vor­bei­zieht. Broome ist der ideale Aus­gangs­punkt für ei­nen Road­trip auf dem „Kim­ber­ley Wil­der­ness Loop” oder über die Gibb Ri­ver Road.

Greens Pool /​ Denmark

Greens Pool /​ Wil­liam Bay Na­tio­nal Park (c) Tou­rism Wes­tern Aus­tra­lia

Auch die Bucht „Greens Pool” im Wil­liam Bay Na­tio­nal­park bei Den­mark liegt ganz weit vorne im Ran­king der zehn schöns­ten Strände im Süd­pa­zi­fik, die 2022 von Tri­p­Ad­vi­sor mit dem re­nom­mier­ten „Traveller’s Choice Award” ge­kürt wur­den.

Die Bucht mit ih­rem kla­ren, sma­ragd­grü­nen Was­ser und dem un­be­rühr­ten, wei­ßen Sand­strand ist ein Pa­ra­dies für Ba­de­ur­lau­ber, Schnorch­ler und Tau­cher. Mut­ter Na­tur hat hier ei­nen wun­der­schö­nen na­tür­li­chen Pool ge­schaf­fen. Große Gra­nit­fel­sen schüt­zen die Bucht vor stür­mi­schen Wel­len.

Greens Pool /​ Wil­liam Bay Na­tio­nal Park (c) Tou­rism Wes­tern Aus­tra­lia

Die na­he­ge­le­ge­nen Ele­phant Rocks – rie­sige Fels­bro­cken, die in ih­rer Form an Ele­fan­ten­skulp­tu­ren er­in­nern und mit­ten im kris­tall­kla­ren Was­ser lie­gen – loh­nen eben­falls ei­nen Be­such. Wer ab Perth ei­nen Road­trip auf der „South West Edge” un­ter­nimmt, er­reicht die Bucht nach we­ni­gen Ta­gen.

Meelup Beach /​ Dunsborough

Mee­lup Beach /​ Mar­ga­ret Ri­ver Re­gion (c) Tou­rism Wes­tern Aus­tra­lia

Zu den schöns­ten Strän­den im Süd­wes­ten Aus­tra­li­ens ge­hört nicht zu­letzt auch der Mee­lup Beach bei Duns­bo­rough in der Mar­ga­ret Ri­ver Re­gion. Der bei Ba­de­gäs­ten be­liebte Post­kar­ten­strand mit schnee­wei­ßem, fei­nem Sand und sanf­ter Bran­dung liegt in ei­ner ge­schütz­ten Bucht und wird von Schat­ten spen­den­den Eu­ka­lyp­tus­bäu­men ge­säumt.

Aber auch Ang­ler und SUP-be­geis­terte Be­su­cher kom­men hier auf ihre Kos­ten. Auf Küs­ten­wan­der­we­gen im Busch­land rund um die Bucht bie­tet sich ein herr­li­cher Pan­ora­ma­blick auf das leuch­tende Tür­kis­blau des Oze­ans und mit et­was Glück las­sen sich Wale be­ob­ach­ten, die im Früh­jahr auf ih­rem jähr­li­chen Zug die Küste pas­sie­ren.

Mee­lup Beach /​ Mar­ga­ret Ri­ver Re­gion (c) Tou­rism Wes­tern Aus­tra­lia

Ken­ner zieht es an lauen Som­mer­aben­den an den Strand – kann man hier doch be­son­ders schön den Mond am Ho­ri­zont über dem In­di­schen Ozean auf­ge­hen se­hen. Im Rah­men ei­ner Tour auf dem „South West Na­ture & Wine Drive” er­le­ben die Rei­sen­den die­sen Strand haut­nah.

www.westernaustralia.com