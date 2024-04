Australien: Der beste Strand der Welt versteckt sich in Queensland

Die Re­dak­tion des „Condé Nast Tra­vel­ler“ hat zwei Strände in Queens­land zu den bes­ten der Welt ge­kürt. Palm Cove im tro­pi­schen Nor­den des aus­tra­li­schen Bun­des­staa­tes be­legt in der ak­tu­el­len Rang­liste „The 34 best be­a­ches in the world“ so­gar Platz 1. Auch der Sü­den ist mit No­osa Main Beach an der Suns­hine Co­ast auf Platz 8 in der Aus­wahl ver­tre­ten.

Tat­säch­lich reiht sich an der 7.000 Ki­lo­me­ter lan­gen Küste Queens­lands eine Strand­perle an die nächste. Der Bo­gen spannt sich da­bei von der Gold Co­ast und Bris­banes vor­ge­la­ger­ten In­seln über die Suns­hine Co­ast und das süd­li­che Great Bar­rier Reef bis zu den Whits­un­days und den Na­tur­wun­dern im Nor­den. Dort ge­hen die äl­tes­ten Re­gen­wäl­der des Pla­ne­ten in mei­len­weite, von Pal­men ge­säumte Pu­der­zu­cker­strände über.

Palm Cove /​ Tropical North Queensland

Palm Cove (c) Tou­rism Tro­pi­cal North Queens­land

Hohe Pal­men und Jahr­hun­derte alte Myr­ten­hei­den um­ge­ben den wei­ßen fei­nen Sand der Palm Cove. Nur 20 Au­to­mi­nu­ten nörd­lich von Cairns war­tet das tro­pi­sche Pa­ra­dies des gleich­na­mi­gen Städt­chens mit sei­nen le­dig­lich 2.000 Ein­woh­nern. Vom An­le­ge­steg er­ha­schen Spa­zier­gän­ger mit et­was Glück so­gar ei­nen Blick auf Del­fine oder Wale und schlen­dern ent­lang der mit Ca­fés und Re­stau­rants ge­spick­ten Ufer­pro­me­nade.

Hier lässt es sich le­ger und ge­las­sen in den Tag hin­ein le­ben. Nur bei ei­nem Be­such im „Nu Nu” – dem preis­ge­krön­ten asia­ti­schen Fu­sion-Re­stau­rant von Nick Hol­lo­way – sollte die Ba­de­hose lie­ber im Ho­tel blei­ben. Trotz­dem kön­nen die Gäste auch beim Gour­met-Din­ner un­ter dem Ster­nen­him­mel ihre Ze­hen in den wei­chen Sand ste­cken.

Noosa Main Beach /​ Sunshine Coast

No­osa (c) Tou­rism and Events Queens­land

No­osa ist der wohl be­lieb­teste Strand­ort un­weit von Bris­bane und be­sticht nicht nur mit ei­nem der schöns­ten Strände Queens­lands, son­dern auch mit sei­ner Gas­tro-Szene und der be­gehr­ten Shop­ping­meile an der Has­tings Street. Fast nir­gendwo wird die ent­spannte und gut ge­launte Art der Aus­tra­lier mehr ge­lebt als hier.

Wäh­rend das süd­li­che Ende des No­osa Main Beach in der Re­gel ru­hige und si­chere Be­din­gun­gen zum Schwim­men und Plan­schen bie­tet, ver­läuft der nörd­li­che, wil­dere Teil ent­lang des No­osa Na­tio­nal Park mit sei­nen Eu­ka­lyp­tus­wäl­dern und Koa­las. Kein Wun­der also, dass No­osa je­des Jahr mehr als zwei Mil­lio­nen Be­su­cher an­zieht.

Geheimtipps abseits der Touristenströme

Town of 1770 (c) Tou­rism and Events Queens­land

Wer Ruhe und schönste Küs­ten ab­seits der aus­ge­tre­te­nen Pfade sucht, hat in Queens­land aber eben­falls die Qual der Wahl. Fün­dig wer­den die Gäste etwa in und um die klei­nen Ort­schaf­ten Agnes Wa­ter und Town of 1770 an der Küste von Glad­stone – eine fünf­stün­dige Au­to­fahrt von Bris­bane oder ei­nen Stein­wurf von den Flug­hä­fen in Bundaberg und Glad­stone ent­fernt.

Hier war­ten lange, gol­dene Strände mit idea­len Be­din­gun­gen für Surf-An­fän­ger und die un­be­rühr­ten aqua­ma­rin-blauen Ge­wäs­ser des süd­li­chen Great Bar­rier Reef. Der „1770 Head­land Trail” – ein kur­zer, auch für Fa­mi­lien ge­eig­ne­ter Wan­der­weg – führt zu ei­nem Aus­sichts­punkt, der all die Reize die­ses un­auf­ge­reg­ten Küs­ten­ab­schnitts of­fen­bart. Mit et­was Glück taucht von Juni bis Sep­tem­ber auch die Fon­täne ei­nes vor­bei­zie­hen­den Wales am Ho­ri­zont auf.

Cy­lin­der Beach (c) Tou­rism and Events Queens­land

Ein wei­te­rer hei­ßer Tipp für jene, die von Bris­bane aus schnell und un­kom­pli­ziert eine Aus­zeit am Traum­strand ein­le­gen wol­len, ist Min­jer­ri­bah auf North Strad­broke Is­land. Die­ser in­spi­rie­rende Ort ist reich an in­di­ge­ner Kul­tur, wun­der­schö­nen Strän­den und Krea­ti­vi­tät, blieb aber bis­her trotz­dem weit­ge­hend un­ter dem Ra­dar, ob­wohl er nur eine 75-mi­nü­tige Fähr­fahrt von Queens­lands Haupt­stadt ent­fernt liegt.

Da­bei hal­ten Min­jer­ri­bahs Strände für je­den Ge­schmack et­was be­reit – sei es zum Ba­den in ru­hi­ger Bran­dung oder die Chance auf Sur­fen in rich­tig gro­ßen Wel­len. Der Cy­lin­der Beach zählt da­bei zu den un­an­ge­foch­te­nen Lieb­lings­or­ten für Strand-Fans je­den Al­ters und an­ge­hende Sur­fer. Nur we­nige Schritte vom Strand ent­fernt be­fin­det sich üb­ri­gens ein Cam­ping­platz.

www.queensland.com