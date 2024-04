Kroatien: Kvarner Palace öffnet wieder mit Musik und Tanz

Das Ho­tel Kvar­ner Pa­lace an Kroa­ti­ens Crik­ve­nica-Ri­viera öff­net nach der Win­ter­pause am 24. April wie­der seine Pfor­ten. Das alt­ehr­wür­dige Grand Ho­tel im Be­sitz des Salz­bur­ger Ho­te­liers Wil­fried Hol­leis lädt zu Be­ginn der zehn­ten Sai­son zum Tanz und bie­tet viele neue Ak­ti­vi­tä­ten für Be­we­gungs­hung­rige.

Seit 1895 emp­fängt die­ses Grand Ho­tel an der heil­kli­ma­ti­schen Ri­viera von Crik­ve­nica seine Gäste in stol­zer, er­ha­be­ner Küs­ten­lage mit ma­le­ri­schem Pan­orama und ei­nem 30.000 Qua­drat­me­ter gro­ßen me­di­ter­ra­nen Park. Im Stil der Belle Epo­que er­baut, ver­setzt es seine Be­su­cher be­reits beim Be­tre­ten in eine an­dere Zeit und bie­tet zu­gleich al­les, was ei­nen ent­spann­ten Ur­laub im Hier und Heute aus­macht.

Mit ei­nem neuen Schwer­punkt wer­den ab so­fort Gäste an­ge­spro­chen, die gerne das Tanz­bein schwin­gen und ihre Lei­den­schaft mit Ur­laub am Meer ver­bin­den wol­len. Im 95 Qua­drat­me­ter gro­ßen Tanz­saal mit Meer­blick gas­tie­ren Ös­ter­reichs Dancing-Stars Andy und Kelly Kainz und leh­ren Wal­zer, Cha Cha Cha, Fox­trott & Co. Beim „Tango Ar­gen­tino Kurs” für Fort­ge­schrit­tene mit An­drea Tie­ber und Sig­rid Mark steht das Üben und Fes­ti­gen be­kann­ter Schritte und Be­we­gungs­ab­läufe im Vor­der­grund.

Früh­som­mer­li­che Tem­pe­ra­tu­ren er­lau­ben be­reits im Mai den ers­ten Sprung ins Meer. Der herr­li­che Sand­strand „Pa­lace Beach” lädt zum Plant­schen, zu Boots­tou­ren, Stand-up-Pad­de­ling oder Pa­ra­sai­ling ein. Gleich­zei­tig bie­ten 2.500 Son­nen­stun­den im Jahr per­fekte Be­din­gun­gen für Rad­fah­ren, Bi­ken und Wan­dern in der Na­tur. Das ho­tel­ei­gene Ak­tiv- und Ent­span­nungs­pro­gramm sorgt für kurz­wei­lige Ur­laubs­tage.

Er­gän­zend ent­steht der­zeit ne­ben dem Kvar­ner Pa­lace ein neuer Ho­tel­kom­plex, in dem be­reits ab dem Früh­som­mer ins­ge­samt 36 neue Zim­mer ein be­que­mes Quar­tier bie­ten. Die Un­ter­künfte ver­fü­gen alle über ei­nen traum­haf­ten Meer­blick und eine Log­gia, die im Früh­ling, Herbst und Win­ter schützt und im Som­mer Schat­ten spen­det.

Ebenso steht eine neue Tief­ga­rage zur Ver­fü­gung. Die ope­ra­tive Di­rek­tion des alt­ehr­wür­di­gen Grand Ho­tels über­nimmt Kris­tina Bu­ko­vac. Die Kärnt­ne­rin Mar­tina Riedl – be­reits seit 2004 als Gast­ge­be­rin des Adria-Re­lax-Re­sorts Mi­ra­mar in Opa­tija be­kannt – un­ter­stützt das Ma­nage­ment als Ge­ne­ral­di­rek­to­rin im Hin­ter­grund.

Er­öff­nungs­an­ge­bot: Vier Nächte zum Preis von drei ab 360 Euro pro Per­son im Dop­pel­zim­mer in­klu­sive Gour­met-Abend­buf­fet und 20 Pro­zent Er­mä­ßi­gung auf Well­ness­be­hand­lun­gen. Zeit­raum: 24. April bis 1. Mai und 5. bis 19. Mai 2024.

Vier Nächte zum Preis von drei ab 360 Euro pro Per­son im Dop­pel­zim­mer in­klu­sive Gour­met-Abend­buf­fet und 20 Pro­zent Er­mä­ßi­gung auf Well­ness­be­hand­lun­gen. Zeit­raum: 24. April bis 1. Mai und 5. bis 19. Mai 2024. Tan­zen mit Andy und Kelly Kainz: Drei oder vier Näch­ti­gun­gen in­klu­sive Gour­met-Abend­buf­fet und Tanz­kurs mit Andy und Kelly Kainz (fünf Stun­den), ab 575 Euro pro Per­son . Ter­min: 9. bis 12. Mai 2024.

Drei oder vier Näch­ti­gun­gen in­klu­sive Gour­met-Abend­buf­fet und Tanz­kurs mit Andy und Kelly Kainz (fünf Stun­den), ab 575 Euro pro Per­son . Ter­min: 9. bis 12. Mai 2024. Tango Ar­gen­tino Prac­tica mit An­drea Tie­ber und Sig­rid Mark: Sie­ben Nächte in­klu­sive Halb­pen­sion zum Preis von sechs, Be­grü­ßungs­cock­tail, ge­führ­ter Stadt­rund­gang in Crik­ve­nica, sechs­tä­gige Tango Ar­gen­tino-Prac­tica, pro Per­son ab 750 Euro. Ter­min: 12. bis 19. Mai 2024.

