Queensland: Cape Tribulation ist nach Unwettern wieder offen

Das be­liebte Cape Tri­bu­la­tion im Da­in­tree Na­tio­nal­park in Tro­pi­cal North Queens­land ist wie­der zu er­rei­chen. Drei Mo­nate nach den ver­hee­ren­den Über­schwem­mun­gen in der aus­tra­li­schen Re­gion wurde die Straße nörd­lich des Da­in­tree Ri­ver nun wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben.



Der Da­in­tree Ra­in­fo­rest ist mit 165 Mil­lio­nen Jah­ren ei­ner der äl­tes­ten tro­pi­schen Re­gen­wäl­der auf die­sem Pla­ne­ten. Kris­tall­klare Flüsse und jahr­hun­der­te­alte Bäume sind Le­bens­raum vie­ler en­de­mi­scher und be­droh­ter Tier- und Pflan­zen­ar­ten.

My­all Beach /​ Cape Tri­bu­la­tion (c) Tou­rism Tro­pi­cal North Queens­land

Ur­lau­ber kön­nen hier un­ter an­de­rem put­zi­gen Baum­kän­gu­rus, Le­mu­ren-Ring­beut­lern und Helm­ka­sua­ren be­geg­nen. Am Cape Tri­bu­la­tion tref­fen zu­dem mit dem tro­pi­schen Re­gen­wald und dem Great Bar­rier Reef zwei UNESCO-Welt­na­tur­erbe di­rekt auf­ein­an­der.

Der Da­in­tree Na­tio­nal­park be­ginnt bei Port Dou­glas und kann ge­führt oder in­di­vi­du­ell ent­deckt wer­den. Ur­lau­ber, die nur bis Cape Tri­bu­la­tion fah­ren, be­nö­ti­gen kei­nen All­rad­wa­gen, denn die Straße ist asphal­tiert, er­le­ben aber den­noch den Dschun­gel aus nächs­ter Nähe. Die Fähre über den Da­in­tree Ri­ver pen­delt im 20-Mi­nu­ten-Rhyth­mus. Von Cairns sind es gut 100 Ki­lo­me­ter bis zur Fähre – und von hier noch­mals 35 Ki­lo­me­ter bis zum Cape Tri­bu­la­tion.

Travel Planner in deutscher Sprache

(c) Tou­rism Tro­pi­cal North Queens­land

Erst­mals hat Tou­rism Tro­pi­cal North Queens­land eine ei­gene End­ver­brau­cher-Bro­schüre in deut­scher Spra­che ver­öf­fent­licht, die kos­ten­frei per E‑Mail un­ter europe@ttnq.org.au an­ge­for­dert wer­den kann. Auf 20 Sei­ten er­fährt der Le­ser al­les über Self Drive, Wild­life, Traum­strände und ‑in­seln, die Ur­ein­woh­ner, den tro­pi­schen Re­gen­wald, Was­ser­fälle, das Out­back und das Great Bar­rier Reef.

So­wohl erst­ma­lige Be­su­cher als auch Aus­tra­lien-Ken­ner kom­men da­bei auf ihre Kos­ten, da das Ma­ga­zin ne­ben den be­kann­ten At­trak­tio­nen auch viele In­si­der-Tipps und neue Rei­se­ideen be­reit­hält. Ei­nen Schwer­punkt nimmt die Nach­hal­tig­keit ein. Die Bro­schüre in­for­miert hier über jede Menge Öko-An­ge­bote, aber auch über Tou­ren, bei de­nen die Ur­lau­ber et­was Gu­tes tun kön­nen.

www.tropicalnorthqueensland.org.au