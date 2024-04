Brisbane: Neuigkeiten aus der bunten Hauptstadt von Queensland

Nicht von un­ge­fähr macht Bris­bane seit ge­rau­mer Zeit als am schnells­ten wach­sende aus­tra­li­sche Stadt von sich re­den. Als Aus­tra­gungs­ort der Olym­pi­schen und der Pa­ra­lym­pi­schen Spiele im Jahr 2032 er­lebt die Haupt­stadt von Queens­land eine ra­sante Ent­wick­lung.

Schon 2024 ver­spricht auf­re­gend zu wer­den. Ab April heißt es Bühne frei für Queen’s Wharf – das heiß­ersehnte neue Quar­tier, das als Mei­len­stein der Stadt­ent­wick­lung in Queens­land gilt. „Melt OPEN” – ein ful­mi­nan­tes Fes­ti­val für que­ere Kunst und Kul­tur – fei­ert im Ok­to­ber und No­vem­ber 2024 seine Pre­miere, wäh­rend di­verse ku­li­na­ri­sche Sen­sa­tio­nen am Ho­ri­zont be­reits jetzt für Auf­se­hen sor­gen.

Für eine Prise aus­tra­li­sche Wild­nis und Na­tur bei all dem städ­ti­schen Ver­gnü­gen sor­gen Aben­teuer wie die „Noc­turnal Night Tour” im Lone Pine Koala Sanc­tuary oder ein Ab­ste­cher ins grüne Hin­ter­land von Bris­bane in die neu er­öff­nete Maiala Park Lodge.

Eine neue Dimension der Urbanität

Queen’s Wharf /​ Bris­bane (c) Tou­rism and Events Queens­land

Ent­lang des Ufers des Bris­bane Ri­ver – di­rekt im Her­zen der Stadt – ent­steht der­zeit ein zwölf Hektar gro­ßes Areal, das nicht nur das Stadt­bild, son­dern auch den Tou­ris­mus und die Le­bens­qua­li­tät nach­hal­tig prä­gen wird. Queen’s Wharf geht mit 50 neuen Lo­ka­len, ei­nem Ca­sino, fünf Ho­tels – dar­un­ter ein Ritz-Carl­ton als ers­tes Sechs-Sterne-Haus in Queens­land – so­wie 1.500 neuen Woh­nun­gen ein­her.

Denk­mal­ge­schützte Ge­bäude fin­den da­bei ei­nen neuen Ver­wen­dungs­zweck, wäh­rend das Ho­tel The Star mit sei­nem Sky Deck – ei­ner gas­tro­no­mi­schen Aus­sichts­platt­form in 100 Me­tern Höhe – und die Ne­ville Bon­ner Bridge die Sil­hou­ette der Stadt neu zeich­nen. Mit dem „Velo Café” er­öff­net au­ßer­dem Bris­banes ers­tes Rad­ler­café ent­lang des be­lieb­ten „Bi­cen­ten­nial Bi­ke­way” am Fluss – in­klu­sive Dusch­an­la­gen, Um­klei­de­ka­bi­nen und Fahr­rad­werk­statt.

Zur großen Feier der Diversität

Sub­sta­tion Bunny (c) Ber­nie Ng

Neues gibt es auch aus der Fes­ti­val-Szene: Ab 2024 wird das „Melt OPEN” am Er­folg sei­nes Vor­gän­gers – dem „Melt Fes­ti­val” – im Bris­bane Power­house an­knüp­fen. An der Idee än­dert sich al­ler­dings nichts: Über Thea­ter, Kunst und Mu­sik soll die LTBTQIA+ Com­mu­nity ins Schein­wer­fer­licht ge­rückt, die In­klu­sion ge­för­dert und zum Den­ken an­ge­regt wer­den.

Tau­sende Be­su­cher wer­den an­läss­lich des „Open Ac­cess Events”, das an ver­schie­de­nen Lo­ca­ti­ons wie For­ti­tude Val­ley, News­tead, New Farm, Bris­bane City, West End und Woo­loon­gabba statt­fin­den wird, er­war­tet. Zu den spek­ta­ku­lärs­ten Wer­ken zählt eine Live-In­stal­la­tion des New Yor­ker Künst­lers Spen­cer Tu­nick an ei­nem der Wahr­zei­chen Bris­banes – der Story Bridge – zur Er­öff­nung des Fes­ti­vals am 27. Ok­to­ber 2024.

Auf der Höhe des Genusses

Vor sei­nen süd­li­chen Schwes­ter­städ­ten muss sich Bris­bane mit sei­ner Gas­tro­szene längst nicht mehr ver­ste­cken. In den ak­tu­ell 36 mit den aus­tra­li­schen „Chef-Hats” aus­ge­zeich­ne­ten Re­stau­rants mit Spit­zen­kü­chen kön­nen Fein­schme­cker die ge­samte Band­breite von ele­gant bis ent­spannt er­kun­den.

Fu­si­ons­kü­che, die un­ter freiem Him­mel kre­denzt wird, liegt da­bei im Trend und ent­spricht dem sub­tro­pi­schen Am­bi­ente der Stadt. Zu­neh­mend fol­gen auch re­nom­mierte Kö­che aus dem Sü­den dem ku­li­na­ri­schen Ruf von Queens­lands Haupt­stadt – wie etwa An­drew Mc­Con­nell, der 2024 eine De­pen­dance sei­nes ge­fei­er­ten Re­stau­rants „Su­per­nor­mal” in Mel­bourne nach Bris­bane bringt.

Neue ku­li­na­ri­sche Hö­hen mit Ad­re­na­lin­kick bie­tet hin­ge­gen das erste ver­ti­kale Re­stau­rant in Bris­bane. Im „Ver­tigo” di­nie­ren die Gäste in schwin­del­erre­gen­den Hö­hen im Rah­men ei­ner Hän­ge­par­tie über der Fas­sade des Kul­tur- und Kunst­zen­trums Bris­bane Power­house in New Farm – mit Si­cher­heits­gurt, ver­steht sich.

Wilde Begegnungen bei Nacht

Noc­turnal Night Tour (c) Lone Pine Koala Sanc­tuary

Das Lone Pine Koala Sanc­tuary bei Bris­bane ist das äl­teste und größte Koala-Re­fu­gium der Welt und stellt nun erst­mals mit ei­ner „Noc­turnal Night Tour” seine vor­wie­gend nacht­ak­ti­ven Be­woh­ner vor. Grup­pen von bis zu 20 Per­so­nen be­ge­ben sich da­bei mit spe­zi­el­ler Nacht­sicht­aus­rüs­tung und in Be­glei­tung ei­nes Gui­des auf ei­nen ei­gens an­ge­leg­ten Holz­steg­weg durch eine Eu­ka­lyp­tus­plan­tage, in der die Tiere frei her­um­strei­fen dür­fen.

Nach Son­nen­un­ter­gang öff­nen sich da­mit die Pfor­ten zu ei­ner ge­heim­nis­vol­len, so noch nicht ge­se­he­nen Welt. Tas­ma­ni­sche Teu­fel, Haar­na­sen- und Nackt­na­sen­wom­bats, Amei­sen­igel, Koa­las und Baum­kän­gu­rus so­wie an­dere Ver­tre­ter der aus­tra­li­schen Wild­nis zäh­len zu den nächt­li­chen Ge­stal­ten, die sich in die­sem Tier­park her­um­trei­ben. Die Tour fin­det je­den Mitt­woch, Frei­tag und Sams­tag für Be­su­cher ab 13 Jah­ren statt.

Raus in die Natur der Moreton Bay

Du­gongs in der Mo­re­ton Bay (c) Tou­rism and Events Queens­land

Nur ei­nen Kat­zen­sprung ent­fernt war­tet nörd­lich von Bris­bane die Mo­re­ton Bay mit sei­nen idyl­li­schen Küs­ten­ort­schaf­ten und sei­nem satt­grü­nen Hin­ter­land. Es ist eine wahre Oase der Ruhe und Na­tur di­rekt vor den To­ren der Stadt.

Mit dem Tou­ren­ver­an­stal­ter Dol­phin Wild Is­land Crui­ses Scar­bo­rough kön­nen die Be­su­cher nun ab so­fort auf ei­ner Sun­set Cruise ent­spannt und hei­ter in den Son­nen­un­ter­gang glei­ten und mit ei­nem Will­kom­mens­drink auf die Schön­heit des Mo­re­ton Bay Ma­rine Park an­sto­ßen. Über­ra­schungs­gäste wie Du­gongs, Del­fine und Mee­res­schild­krö­ten sind un­ter­wegs nicht aus­ge­schlos­sen.

Maiala Park Lodge (c) Han­nah Puech­ma­rin

Ein­ge­bet­tet zwi­schen den Na­tio­nal­parks der D’Aguilar Range im Hin­ter­land der Mo­re­ton Bay mit ih­ren im­po­san­ten Eu­ka­lyp­tus- und sub­tro­pi­schen Re­gen­wäl­dern be­fin­det sich die Maiala Park Lodge. Im Jahr 2021 ha­ben Lucy und Joaben Thomp­son das Haus am Mount Glo­rious im Garum­ngar Coun­try – dem in­di­ge­nen Land der Ji­ni­bara – über­nom­men, um es in eine lu­xu­riöse Un­ter­kunft für Tou­ris­ten zu ver­wan­deln.

Joaben stammt von den Inningai/​Wakka Wakka First Na­ti­ons aus der Ge­gend um Bar­cal­dine im Out­back von Queens­land ab, wo er an der Seite sei­nes Va­ters die Kul­tur sei­nes Vol­kes ver­in­ner­lichte. In den fünf kunst­voll ge­stal­te­ten Zim­mern re­flek­tie­ren die Thomp­sons durch das Zu­sam­men­spiel tra­di­tio­nel­ler und in­di­ge­ner Ele­mente die lo­kale Ge­schichte und Kul­tur. Wan­de­rer, Vo­gel­be­ob­ach­ter und Na­tur­lieb­ha­ber fin­den hier den per­fek­ten Rück­zugs­ort.

Bris­bane ist un­ter an­de­rem mit Qa­tar Air­ways, Emi­ra­tes und Sin­ga­pore Air­lines er­reich­bar. Ab No­vem­ber 2024 wird Sin­ga­pore Air­lines mit vier Flü­gen pro Tag seine Ka­pa­zi­tä­ten auf wö­chent­lich ins­ge­samt 25 Flüge von Sin­ga­pur nach Bris­bane er­hö­hen.

www.queensland.com