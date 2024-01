Südaustralien: Wiedereröffnungen nach den Buschbränden

Das von Lo­nely Pla­net ge­rade erst als „Trend­ziel 2024” aus­ge­zeich­nete Kan­ga­roo Is­land in Süd­aus­tra­lien fei­erte im De­zem­ber zwei große Wie­der­eröff­nun­gen. Bei ver­hee­ren­den Busch­brän­den in den Jah­ren 2019 und 2020 wa­ren große Teile der tier- und na­tur­rei­chen In­sel ver­wüs­tet wor­den.

Nun lädt die le­gen­däre, neu auf­ge­baute Sou­thern Ocean Lodge wie­der zu au­ßer­ge­wöhn­li­chen Über­nach­tun­gen, Well­ness­er­leb­nis­sen und Pan­ora­ma­bli­cken über In­sel und Meer ein. Eben­falls wie­der für Ur­lau­ber zu­gäng­lich ist der „Kan­ga­roo Is­land Wil­der­ness Trail” – ei­ner der be­kann­tes­ten Wan­der­pfade des Lan­des, der durch den größ­ten Na­tio­nal­park Süd­aus­tra­li­ens führt und zu­letzt nur im Rah­men von ge­führ­ten Aus­flü­gen er­leb­bar war.

Southern Ocean Lodge 2.0

Sou­thern Ocean Lodge vor den Busch­brän­den (c) Bail­lie Lodges

Fast vier Jahre, nach­dem die an der Süd­küste von Kan­ga­roo Is­land ge­le­gene Sou­thern Ocean Lodge durch ein Busch­feuer kom­plett zer­stört wurde, er­öff­nete das Flagg­schiff der süd­aus­tra­li­schen Ho­tel­kette Bail­lie Lodges im De­zem­ber wie­der seine Pfor­ten.

Das neue An­we­sen weist na­hezu die glei­che Grund­flä­che wie das frü­here Re­sort auf und ver­fügt über 25 lu­xu­riöse Gäste-Sui­ten so­wie ei­nen neuen hoch­wer­ti­gen „Ocean Pa­vil­lon”. Die­ser er­war­tet an­spruchs­volle Ur­lau­ber mit ei­nem Wet-Edge-Pool, ei­ner Ter­rasse so­wie vier Schlaf­zim­mern und meh­re­ren Bä­dern.

Das neu er­rich­tete „Sou­thern Spa” bie­tet Platz für drei Be­hand­lungs­räume, ei­nen Fit­ness­raum, eine Sauna so­wie ein war­mes und ein kal­tes Tauch­be­cken. Re­gio­nale Ku­li­na­rik ge­nie­ßen die Gäste des Hau­ses in meh­re­ren Bars, ei­nem Re­stau­rant und dem „Walk-in“-Weinkeller, der eine Aus­wahl prä­mier­ter Trop­fen aus Süd­aus­tra­li­ens Wein­re­gio­nen be­wahrt.

Sou­thern Ocean Lodge /​ Ocean Pa­vi­lion (c) Bail­lie Lodges

Die öko­lo­gi­sche Nach­hal­tig­keit ist ein zen­tra­les Ele­ment des De­signs der Sou­thern Ocean Lodge, das auf den re­nom­mier­ten Ar­chi­tek­ten Max Prit­chard zu­rück­geht. Dazu ge­hö­ren un­ter an­de­rem eine aut­arke Was­ser­ge­win­nung und Strom­erzeu­gung über Son­nen­en­er­gie so­wie die ge­schickte Be­pflan­zung mit feu­er­hem­men­den ein­hei­mi­schen Pflan­zen, die ei­nen na­tür­li­chen Puf­fer zur Um­welt bil­den.

Wer ei­nen Auf­ent­halt in der Sou­thern Ocean Lodge bucht, kann di­rekt vom Ho­tel aus in die ein­zig­ar­tige Na­tur von Kan­ga­roo Is­land ein­tau­chen. Nur we­nige Ki­lo­me­ter trennt das Ho­tel von der Fels­for­ma­tion „Re­mar­kable Rocks” und dem „Ad­mi­rals Arch” – ei­ner zum Meer hin of­fe­nen Höhle, in der eine Pelz­rob­ben­ko­lo­nie hei­misch ist.

Koala-Watching und geheimnisvolle Buchten

The En­chan­ted Fig Tree (c) SATC /​ Andre Cas­tel­lucci

Be­ob­ach­tun­gen von Koa­las, Amei­sen­bä­ren oder Kän­gu­rus in der freien Wild­bahn, Be­geg­nun­gen mit See­lö­wen in der Seal Bay und fan­tas­ti­sche Weit­bli­cke auf sprin­gende Del­fine vom Steil­ufer: Auf Kan­ga­roo Is­land, das auf­grund sei­nes Na­tur- und Tier­reich­tums auch als „Ga­la­pa­gos Aus­tra­li­ens” be­zeich­net wird, ist das al­les mög­lich, wenn man auf dem „Kan­ga­roo Is­land Wil­der­ness Trail” un­ter­wegs ist.

Als ei­ner der „Great Walks of Aus­tra­lia“ konnte der Pfad zwi­schen­zeit­lich nur im Rah­men von ge­führ­ten Ex­kur­sio­nen als „Fire Re­co­very Ex­pe­ri­ence“ er­kun­det wer­den, da die In­fra­struk­tur des We­ges auf­grund der Busch­brände gro­ßen Scha­den ge­nom­men hatte. Ab so­fort kön­nen Wan­de­rer den Weg und da­mit die zer­klüf­tete und spek­ta­ku­läre Küs­ten­li­nie am süd­li­chen Ozean aber wie­der auf ei­gene Faust ge­nie­ßen.

Re­mar­kable Rocks (c) Ben Goode

Wer die ge­sam­ten 61 Ki­lo­me­ter ab­sol­vie­ren will, sollte sich für das Na­tur­er­leb­nis fünf Tage Zeit neh­men. Un­ter­wegs wer­den der 326 Qua­drat­ki­lo­me­ter große „Flin­ders Chase Na­tio­nal­park” pas­siert, in dem sel­tene Tier­ar­ten wie der Ro­sen­berg Wa­ran oder Kurz­schna­bel­igel hei­misch sind.

Zu­dem wer­den weite Eu­ka­lyp­tus­wäl­der durch­quert und ein­same Traum­strände er­reicht. Alle In­for­ma­tio­nen zum Wil­der­ness Trail und dem Na­tio­nal­park er­hal­ten ak­tive Ur­lau­ber schon bald auch wie­der im Flin­ders Chase Vi­si­tor Centre, das eben­falls den Busch­feu­ern zum Op­fer fiel und der­zeit für rund zehn Mil­lio­nen Euro wie­der auf­ge­baut wird.

