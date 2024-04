Neues aus der Kulinarik-Szene im südschwedischen Skåne

Vom Street­food bis zum Zwei-Sterne-Re­stau­rant: Die gas­tro­no­mi­sche Szene in der Graf­schaft Skåne im Sü­den von Schwe­den ist so ab­wechs­lungs­reich wie die zu­meist re­gio­na­len Zu­ta­ten, die für die tra­di­tio­nelle und mo­derne Kü­che ver­wen­det wer­den.

Die wich­tigste Nach­richt vor­weg: Nach der Schlie­ßung des Zwei-Sterne-Re­stau­rants „Da­niel Ber­lin Krog” im schwe­di­schen Sim­ris­hamn im Sep­tem­ber 2020 hat sich Da­niel Ber­lin ganz sei­nem neuen Pro­jekt VYN ge­wid­met. Im Ok­to­ber 2023 fei­erte das Re­stau­rant seine Er­öff­nung und be­scherte der Re­gion so­wohl eine neue „tra­vel for food“-Destination als auch ein neues Bou­tique-Ho­tel.

VYN – Das neue Restaurant von Daniel Berlin

(c) VYN

Auf mehr als sie­ben Hektar ei­nes ehe­ma­li­gen Farm­ge­län­des in­mit­ten der be­zau­bern­den Land­schaft von Ös­ter­len und mit Blick auf das Bal­ti­sche Meer bie­tet VYN-Re­stau­rant le­dig­lich 30 ex­klu­sive Plätze und ei­nen Pri­vate Di­ning Room. Das ku­li­na­ri­sche Er­leb­nis wird durch die le­gere „Food & Wine Bar” in ei­nem se­pa­ra­ten Ge­bäude und ein Bou­tique-Ho­tel mit 15 Zim­mern er­gänzt.

VYN wurde da­bei von Da­niel Ber­lin als ein Ort der Ent­span­nung ge­schaf­fen, an dem die Gäste die skan­di­na­vi­sche Kü­che in Ver­bin­dung mit der um­ge­ben­den Na­tur und ei­ner Aus­zeit vom All­tag ge­nie­ßen kön­nen. Ber­lin un­ter­streicht seine Me­nüs mit au­ßer­ge­wöhn­li­cher Krea­ti­vi­tät und der Fä­hig­keit, ein­fa­che Zu­ta­ten in ku­li­na­ri­sche Meis­ter­werke zu ver­wan­deln. Viele der sai­so­na­len Pro­dukte wer­den von ihm selbst an­ge­baut, ge­sam­melt oder ge­jagt, um höchste Qua­li­tät und Nach­hal­tig­keit si­cher­zu­stel­len. Alle wei­te­ren Zu­ta­ten wer­den lo­kal be­zo­gen.

Ein be­mer­kens­wer­ter Aspekt von VYN ist die Rück­sicht­nahme auf die Ar­beits­be­las­tung des Teams und die För­de­rung ei­ner aus­ge­wo­ge­nen Work-Life-Ba­lance. Das Haupt­re­stau­rant hat da­her spe­zi­elle Öff­nungs­zei­ten und emp­fängt seine Gäste nur von Mon­tag bis Frei­tag so­wie sams­tags bis zum Mit­tag­essen.

Malmö – Sterne und Streetfood

Seit 2011 grei­fen die Brü­der Ebbe und Mats Voll­mers das re­gio­nale ku­li­na­ri­sche Erbe in Form un­er­war­te­ter Kom­bi­na­tio­nen und Tech­ni­ken auf. Da­für er­hielt das Voll­mers zwei Mi­che­lin-Sterne. Das Re­stau­rant be­fin­det sich in ei­nem char­man­ten Stadt­haus im Her­zen von Malmö und hat sich ei­nen Na­men für seine raf­fi­nierte Kü­che ge­macht, die cha­rak­te­ris­ti­sche Aro­men aus­ar­bei­tet, aber den Ge­schmack nicht ver­kom­pli­ziert.

Die leb­hafte, herz­li­che At­mo­sphäre, mo­derne Koch­kunst und die viel­fäl­tige Karte, die 30 kleine Ge­richte um­fasst, zeich­net das Mu­tan­tur von Alex­an­der Sjögren aus. Der Spit­zen­koch ge­wann 2016 den drit­ten Platz beim Bo­cuse D’or Eu­rope und ent­wi­ckelte eine au­ßer­ge­wöhn­li­che Spei­se­karte, die nicht nur ge­schmack­lich, son­dern auch äs­the­tisch über­zeugt.

Im „Mu­tan­tur” gibt es keine fes­ten Re­geln für die Be­stel­lung. Die Gäste kön­nen ihre per­sön­li­che Kom­bi­na­tion ganz nach Stim­mung und Vor­lie­ben wäh­len. Alex­an­der Sjögren lässt sich da­bei von Street­food in­spi­rie­ren und hat so­gar seine ei­gene In­ter­pre­ta­tion des Na­tio­nal­ge­richts von Malmö – den Fa­l­a­fel – kre­iert. Auch das Wohl der Mit­ar­bei­ter liegt ihm am Her­zen, wes­halb das Re­stau­rant nur wo­chen­tags ge­öff­net ist.

Helsingborg & Ystad – Fusion unter Freunden

(c) JH Mat­bar

Seit 2016 öff­net das Re­stau­rant Creo im Her­zen von Hel­sing­borg mit­tags und abends seine Tü­ren. Die mo­derne Fu­si­ons­kü­che wird in Vor­spei­sen­größe ser­viert. So ha­ben die Gäste die Mög­lich­keit, zahl­rei­che sai­so­nale Krea­tio­nen mit in­no­va­ti­ven Aro­men ver­kos­ten zu kön­nen. Die klas­si­schen Ge­richte mit au­ßer­ge­wöhn­li­chem Twist sind von der in­ter­na­tio­na­len Cui­sine in­spi­riert und wer­den in ei­nem ehe­ma­li­gen gro­ßen Apart­ment ser­viert.

Eine ent­spannte At­mo­sphäre und ein preis­wer­tes re­gio­na­les Fine-Di­ning-Er­leb­nis bie­tet das „Credo” von Ma­lin und Chris­toffer Je­dens­tam Herbst in der JH mat­bar in Ystad. Mal­ins und Chris­toff­ers Phi­lo­so­phie, die bes­ten lo­ka­len, sai­so­na­len Zu­ta­ten zu ver­wen­den, be­deu­tet, dass fast nichts über weite Ent­fer­nun­gen trans­por­tiert wird. Zu den lo­ka­len Pro­du­zen­ten ge­hört auch Chris­toff­ers Mut­ter, die alle Kräu­ter und ei­nige der an­ge­bo­te­nen Ge­mü­se­sor­ten selbst an­baut.

