Baden auf Teneriffa: Strände, Pools und Naturschwimmbecken

Das Meer von Te­ne­riffa ist et­was ganz Be­son­de­res. Nicht zu­fäl­lig wid­mete ihm Ed Sheeran den Song „Te­ne­rife Sea“, in dem er die Farbe der Au­gen der Per­son, die er liebt, mit dem un­ver­wech­sel­ba­ren Blau ver­gleicht, das die In­sel um­gibt. Die Viel­sei­tig­keit von Te­ne­riffa lässt sich auch an den Strän­den mit gol­de­nem oder schwar­zem Vul­kan­sand, den Na­tur­pools und den un­glaub­li­chen Na­tur­schwimm­be­cken ent­de­cken.

Die schönsten Strände

Playa del Du­que /​ Te­ne­riffa (c) Ja­vier Mar­ti­nez via un­s­plash

Der Strand von Bol­lullo liegt im Nor­den Te­ne­rif­fas und ist von schwar­zem Sand und ei­ner wil­den Land­schaft ge­prägt. Die­ser Strand ist ideal, um ab­zu­schal­ten und mit dem Rau­schen der Wel­len zu ent­span­nen. Hier kön­nen Rei­sende die Na­tur ge­nie­ßen und sich völ­lig ab­son­dern.

Be­nijo Orilla Pa­reja (c) Tu­rismo de Te­ne­rife

Der Playa Jar­dín mit sei­nem schwar­zen Vul­kan­sand liegt in Pu­erto de la Cruz – um­ge­ben von Grün­an­la­gen und Pro­me­na­den, die vom be­rühm­ten ka­na­ri­schen Ar­chi­tek­ten Cé­sar Man­ri­que ent­wor­fen wur­den.

Die Küste Te­ne­rif­fas bie­tet ih­ren Be­su­chern auch Na­tur­pools, in de­nen das Meer­was­ser in ge­schütz­ter Um­ge­bung ge­nos­sen wer­den kann. Die Gäste er­le­ben da­bei ein er­fri­schen­des Bad in ei­ner ab­so­lut na­tür­li­chen Um­ge­bung.

Die schönsten Naturpools

Pi­sci­nas de Ba­ja­mar (c) Tu­rismo de Te­ne­rife

La Ja­quita er­mög­licht ei­nen Blick auf den Ozean und die Sil­hou­ette der In­sel La Go­mera am Ho­ri­zont. Diese Aus­sicht lädt zu ei­nem ru­hi­gen Bad ganz in der Nähe der Steil­küste von Los Gi­gan­tes ein.

Ne­ben die­sen herr­li­chen Strän­den und Na­tur­pools gibt es auf Te­ne­riffa auch na­tür­li­che Meer­was­ser­be­cken. Diese Fels­for­ma­tio­nen vul­ka­ni­schen Ur­sprungs ver­ei­nen über­schwäng­li­che Na­tur­schön­hei­ten mit kris­tall­kla­rem Was­ser, in dem sich Gäste ver­gnü­gen kön­nen.

Die schönsten Meerwasserbecken

Charco La Laja /​ San Juan de la Ram­bla (c) Tu­rismo de Te­ne­rife

El Ca­le­tón in Ga­ra­chico be­steht aus ei­ner Reihe na­tür­li­cher Be­cken, die durch Vul­kan­aus­brü­che ent­stan­den sind und eine si­chere Um­ge­bung für die ganze Fa­mi­lie bie­ten.

www.webtenerife.de