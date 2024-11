La Palma: Die schönsten Wanderungen in der neuen Vulkanlandschaft

Der Aus­bruch des Vul­kans Cumbre Vieja im Jahr 2021 hat Teile der Ka­na­ren­in­sel La Palma ver­än­dert und ei­nen be­mer­kens­wer­ten Kon­trast zwi­schen der grü­nen Na­tur und den ge­schwärz­ten La­va­fel­dern ge­schaf­fen. Auf ver­schie­de­nen Wan­der- und Rad­we­gen lässt sich die neue, ab­so­lut fas­zi­nie­rende Land­schaft der In­sel er­kun­den.

Die Route der Vulkane

La Palma /​ Route der Vul­kane (c) Ro­berto Mar­tín

Die „Route der Vul­kane” er­streckt sich über mehr als 20 Ki­lo­me­ter quer durch La Palma und ver­bin­det die Ge­mein­den El Paso, Mazo und Fuen­ca­li­ente im Na­tur­park Cumbre Vieja. Der gut ge­kenn­zeich­nete Wan­der­weg weist an­spruchs­volle Stei­gun­gen und eine spär­li­che Ve­ge­ta­tion auf und hat ei­nen Ge­samt­hö­hen­un­ter­schied von 1.207 Me­tern.

Die Route reicht von 725 Me­tern in Fuen­ca­li­ente bis zu ei­ner ma­xi­ma­len Höhe von 1.932 Me­tern auf dem Gip­fel und führt über Pfade, Wald­wege und Stra­ßen. Sie gibt Aus­bli­cke auf die viel­fäl­ti­gen Land­schaf­ten der In­sel frei – und die Chance, ein­hei­mi­sche Ar­ten wie Saat­krähe und Turm­falke zu be­ob­ach­ten.

Der neue Vulkan von La Palma

La Palma /​ Volcán Taio­gaite (c) Da­vid Ro­sa­rio

Nach dem Aus­bruch ent­stand in nur we­ni­gen Mo­na­ten der neue Vul­kan Taio­gaite. Zu­nächst lange Zeit ein Sperr­ge­biet, wird mitt­ler­weile eine neue ge­führte Wan­de­rung von 5,2 Ki­lo­me­ter Länge an­ge­bo­ten, die in zwei bis 2,5 Stun­den zu be­wäl­ti­gen ist. Sie führt kleine Grup­pen zu Aus­sichts­punk­ten mit be­ein­dru­cken­den Bli­cken auf den Kra­ter und die La­va­ströme im Ari­dane-Tal und er­öff­net eine Per­spek­tive, die bis­her nur Vul­ka­no­lo­gen zu­gäng­lich war.

Das Naturjuwel von Cumbre Vieja

La Palma /​ Dos Aguas P.N. (c) Da­vid Ro­sa­rio

Das Na­tur­re­ser­vat Cumbre Vieja hat eine ein­zig­ar­tige Land­schaft, die durch die jüngs­ten Vul­kan­aus­brü­che ge­formt wurde und so­wohl mit dem Fahr­rad als auch zu Fuß er­kun­det wer­den kann. Das Ge­biet ist durch zahl­rei­che Vul­kan­ke­gel ge­kenn­zeich­net, die durch die in­ten­sive Ak­ti­vi­tät im Laufe von Mil­lio­nen von Jah­ren ent­stan­den sind, und be­her­bergt auch eine be­mer­kens­werte Fauna. Gleich­zei­tig er­mög­licht der Park atem­be­rau­bende Aus­bli­cke auf er­kal­tete Lava und er­hal­tene Ve­ge­ta­tion, die ein fas­zi­nie­ren­des, gast un­wirk­li­ches Bild er­ge­ben.

Fahrradroute entlang der Vulkane

Neuer Vul­kan /​ La Palma (c) tra­vel by tropf

Eine nur we­nige Ki­lo­me­ter lange, aber gut aus­ge­baute Vul­kan­route, die über Wald­wege führt und für Fahr­rä­der ge­eig­net ist, be­ginnt am Pick­nick­platz im Er­ho­lungs­ge­biet in der Re­fu­gio del Pi­lar im Zen­trum von La Palma. Von hier nä­hert sich eine Rund­tour auf We­gen aus vul­ka­ni­schem Sand der Cumbre Vieja. Der Be­su­cher hat da­bei gute Chan­cen, ein be­ein­dru­cken­des Wol­ken­meer zu be­ob­ach­ten, das sich an den Hän­gen bil­det – ein ein­zig­ar­ti­ger An­blick in die­sem Na­tur­park, der die Süd­hälfte der In­sel teilt.

Radtour um die Cumbre Vieja

La Palma /​ Wan­de­rung (c) Alex Díaz

Diese 35 Ki­lo­me­ter lange Route star­tet am West­rand der Cumbre Vieja, de­ren sanf­tere Stei­gun­gen dem Rad­fah­rer ei­nen leich­ten Ein­stieg er­mög­li­chen, wäh­rend er auf der ei­nen Seite das Meer und auf der an­de­ren die ma­jes­tä­tisch auf­ge­reih­ten Vul­kan­ke­gel be­staunt. Zu­rück geht es auf der öst­li­chen Seite des Hangs, wo die Ge­län­de­kon­tur stei­ler ist und ein 14 Ki­lo­me­ter lan­ger An­stieg be­vor­steht.

Nationalpark Caldera de Taburiente

La Palma /​ Wan­de­rung (c) Alex Díaz

La Palma ist ge­prägt von der Cal­dera de Ta­bu­ri­ente. Mit ih­ren ho­hen Ber­gen, den stei­len Klip­pen und der üp­pi­gen Ve­ge­ta­tion er­in­nert sie fast an eine Szene aus „Ju­ras­sic Park”. Der Na­tio­nal­park ist der beste Ort, um die Schön­heit der In­sel zu er­le­ben. Auf den Wan­der­we­gen las­sen sich die mar­kan­ten Kon­traste zwi­schen ro­tem und schwar­zem Vul­kan­ge­stein und den grü­nen Kie­fern­wäl­dern ent­de­cken.

Caños de Fuego Interpretation Center

La Palma /​ Volcán Taio­gaite (c) Alex Díaz

Im Ca­ños de Fuego In­ter­pre­ta­tion Cen­ter kön­nen die Be­su­cher die Ent­wick­lung des Vul­kans Cumbre Vieja an­hand von In­for­ma­ti­ons­vi­deos und Schau­ta­feln er­kun­den. Das Zen­trum bie­tet zwei Haupt­er­leb­nisse – das Be­tre­ten ei­nes Vul­kan­ke­gels, um er­starrte Lava zu be­ob­ach­ten, und ei­nen Spa­zier­gang zur Höhle Las Pa­lo­mas, die ei­nen Blick auf den La­va­strom frei­gibt.

