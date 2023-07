Neu in Westschweden: „Klimafreundlicher Urlaub“ für ein gutes Gewissen

Das Frem­den­ver­kehrs­amt von West­schwe­den hat eine neue In­itia­tive na­mens „Cli­mate Smart Ho­li­days“ ge­star­tet – über­setzt „Kli­ma­freund­li­cher Ur­laub“. Das Ziel: nach­hal­tige und er­leb­nis­rei­che Rei­sen mit mi­ni­ma­len CO2-Emis­sio­nen.

Ge­mein­sam mit fünf Un­ter­künf­ten in West­schwe­den will das Frem­den­ver­kehrs­amt zei­gen, dass es mög­lich ist, lo­kal zu rei­sen, kom­for­ta­bel zu le­ben und gleich­zei­tig kli­ma­freund­lich zu sein. Für in­ter­es­sierte Ur­lau­ber ste­hen fer­tige Pau­schal­an­ge­bote für ei­nen nach­hal­ti­gen und er­leb­nis­rei­chen Ur­laub be­reit, den sie mit gu­tem Ge­wis­sen ge­nie­ßen kön­nen.

Hütte in Schwe­den (c) pix­a­bay

Die fünf Un­ter­künfte in West­schwe­den, die an der In­itia­tive teil­neh­men, sind Swe­dish Coun­try Li­ving, das Erik­son Cot­tage, das Lug­nås­ber­get Eko­ho­tell, In­fo­rest und Dals­lands Ak­ti­vi­te­ter. Bei al­len han­delt es sich um kleine Fa­mi­li­en­be­triebe, bei de­nen al­les nach­hal­tig ist – von der Un­ter­kunft über das Es­sen und die Ak­ti­vi­tä­ten bis zum Trans­port.

Die Koh­len­di­oxid-Emis­sio­nen der Un­ter­künfte wur­den mit dem Kli­ma­rech­ner er­mit­telt. Bei al­len fünf lie­gen sie zwi­schen 0,2 und 1,4 Ki­lo­gramm Koh­len­di­oxid-Äqui­va­len­ten pro Über­nach­tung – im Ver­gleich zu 6,8 Ki­lo­gramm bei ei­nem durch­schnitt­li­chen schwe­di­schen Ho­tel.

Kin­ne­kulle (c) Viggo Lund­berg /​ westsweden.com

Teil des Kon­zepts ist auch die An­reise: Die Gäste kom­men mit dem Zug und wer­den am Bahn­hof ab­ge­holt, um auf der letz­ten Etappe mit ei­nem Elek­tro­auto wei­ter­zu­fah­ren. Der lo­gi­sche Grund: Bei ei­ner Zug­fahrt von Stock­holm zu ei­ner der fünf Un­ter­künfte fal­len je nach Ziel­ort nur 6 bis 9 Ki­lo­gramm Koh­len­di­oxid-Äqui­va­len­ten an.

Auch im Ur­laub selbst kann der Gast der Um­welt ei­nen Ge­fal­len tun, in­dem er ge­le­gent­lich auf seine ei­ge­nen Res­sour­cen setzt. Das nutzt letz­ten En­des auch sei­ner Ge­sund­heit. Zum Wan­dern, Rad­fah­ren, Pad­deln bie­ten die wei­ten Land­schaf­ten Schwe­dens je­den­falls ideale Be­din­gun­gen – und das auch noch mit reich­lich Platz.

Swedish Country Living

Swe­dish Coun­try Li­ving (c) Jo­nas Ingma /​ westsweden.com

Im fa­mi­li­en­ge­führ­ten Swe­dish Coun­try Li­ving ste­hen ge­müt­li­che Ein­sied­ler­hüt­ten zur Ver­fü­gung, in de­nen die Gäste lu­xu­riös, aber ohne Strom und flie­ßen­des Was­ser woh­nen. Um­ge­ben von Wald mit Blick auf das Was­ser kön­nen sie hier ent­span­nen, sich wohl­füh­len und die Ruhe in­mit­ten der Na­tur von Dals­land ge­nie­ßen. Kein Wun­der also, dass die Ein­sied­ler­hüt­ten als „Schwe­dens nach­hal­tigs­tes Er­leb­nis” im Jahr 2022 aus­ge­zeich­net wur­den.

Pau­schal­an­ge­bot:

Un­ter­kunft für zwei Nächte in ei­ner der Ein­sied­ler­hüt­ten

Zwei­mal Früh­stück, ein Lunch­pa­ket, zwei Abend­essen

Ei­ge­nes Ba­de­zim­mer mit Fuß­bo­den­hei­zung, Du­sche und Toi­lette in ei­nem se­pa­ra­ten Ge­bäude

Feu­er­stelle in der Hütte und Gar­ten­mö­bel und Grill vor der Hütte

Tee, Kaf­fee und Trink­was­ser in der Hütte

Zu­gang zu ei­nem Kanu oder Ka­jak mit Schwimm­weste

Ab­ho­lung am Bahn­hof in Mel­le­rud mit dem Elek­tro­auto oder Auf­la­den des ei­ge­nen Elek­tro­au­tos

Buch­bar von April bis Sep­tem­ber

Preis: ab 5.000 SEK (ca. 430 Euro) pro Per­son

Erikson Cottage

Im kli­ma­freund­li­chen Erik­son Cot­tage im süd­li­chen Väs­ter­göt­land über­nach­ten die Gäste in Glas­häu­sern im Wald – eine idyl­li­sche Fe­ri­en­un­ter­kunft, die lu­xu­riös, ein­fach und na­tur­nah zu­gleich ist. Strom gibt es nicht, aber abends sorgt eine ge­müt­li­che Pe­tro­le­um­lampe für Licht und die Dau­nen­de­cken spen­den viel Wärme. Tags­über kön­nen die Be­su­cher pad­deln und wan­dern. Zu­dem ver­fügt das Erik­son Cot­tage über eine ei­gene Hof­bä­cke­rei.

Pau­schal­an­ge­bot:

Un­ter­kunft für zwei Nächte in ei­nem Glas­haus

An­kunfts­kaf­fee, Früh­stück und Abend­essen

Zu­gang zu Ka­jak und SUP

Buch­bar von 1. Mai bis 15. Ok­to­ber

Preis für zwei Per­so­nen ab 7.300 SEK (ca. 628 Euro)

Für die Ab­ho­lung vom Zug wird ein Zu­schlag von 500 SEK (ca. 43 Euro) er­ho­ben.

Inforest

In den Wäl­dern et­was au­ßer­halb von Hjo bie­tet In­fo­rest ein­zig­ar­tige Un­ter­künfte in vier so­ge­nann­ten „Tiny Hou­ses” – klei­nen Häu­sern auf Rä­dern mit Kü­chen, Du­schen und Toi­let­ten. Wer hier näch­tigt, muss sich zwar selbst ver­sor­gen, ge­nießt da­für aber Ruhe und Ab­ge­schie­den­heit mit der Na­tur als ein­zi­gem Nach­barn. Den Strom be­zie­hen die Häu­ser über So­lar­pa­neele auf dem Dach. Diese En­er­gie wird dann in Bat­te­rien ge­spei­chert, falls die Sonne ge­rade nicht scheint.

Pau­schal­an­ge­bot:

Un­ter­kunft für zwei Nächte – ein­schließ­lich Bett­wä­sche, Hand­tü­cher, Brenn­holz und End­rei­ni­gung

Trans­port zum und vom Bus­bahn­hof Hjo

Buch­bar von April bis Ok­to­ber

Preis: ab 4.980 SEK (ca. 428 Euro) pro Per­son

Ökohotel Lugnåsberget

Im fa­mi­li­en­ge­führ­ten Öko­ho­tel Lug­nås­ber­get im Her­zen von West­schwe­den kön­nen die Gäste fernab vom All­tags­stress in ih­rer ei­ge­nen klei­nen Oase ent­span­nen, zu his­to­ri­schen Or­ten spa­zie­ren, mit Ka­nus pad­deln oder ein­fach an der Feu­er­stelle ent­span­nen. Auf dem Hof gibt es Hüh­ner und im Som­mer kann man Bee­ren pflü­cken und die Schafe strei­cheln, die im Gar­ten wei­den.

Pau­schal­an­ge­bot:

Un­ter­kunft für zwei Nächte in ei­nem Ein­zel- oder Zwei­bett­zim­mer – ein­schließ­lich Bett­wä­sche und End­rei­ni­gung

Bio-Früh­stück, Mit­tags­korb und Abend­essens­korb

Zu­gang zur Sauna und Kar­ten­ma­te­rial über das Ge­biet

Preis: ab 1.895 SEK (ca. 163 Euro) pro Per­son, Ein­zel­zim­mer ab 2.695 SEK (ca. 232 Euro)

Zu­sätz­li­che Nacht: 800 SEK (ca. 68 Euro) für Ein­zel­zim­mer und 1.000 SEK (ca. 86 Euro) für Zwei­bett­zim­mer.

Dalslands Aktiviteter

Dals­lands Ak­ti­vi­te­ter (c) Lau­rence Ogiela /​ westsweden.com

Eine ab­ge­schie­dene und um­welt­freund­li­che Un­ter­kunft bie­tet Dals­lands Ak­ti­vi­te­ter in von Ar­chi­tek­ten ent­wor­fe­nen Glas­hüt­ten in­mit­ten der atem­be­rau­ben­den Na­tur von Dals­land. Die Hüt­ten lie­gen auf ei­nem Hü­gel mit spek­ta­ku­lä­rem Blick auf den Iväg-See. Die Gäste kön­nen an­geln, El­che strei­cheln und im Freien ko­chen – und wenn das Licht schwin­det, kön­nen sie den Ge­räu­schen der Na­tur lau­schen.

Pau­schal­an­ge­bot:

Un­ter­kunft für drei Nächte in ei­nem Glas­haus am See

Will­kom­mens­kaf­fee, Früh­stück, Mit­tag- und Abend­essen

Zu­gang zu Ru­der­boot, An­gel­ru­ten, Schwimm­be­reich, Grill­platz und Fa­ckel

Au­ßen­toi­let­ten in der Nähe des Glas­hau­ses, Du­schen und Toi­let­ten sind im 800 Me­ter ent­fern­ten Er­leb­nis­zen­trum vor­han­den

Buch­bar von April bis Ok­to­ber

Preis: ab 5.645 SEK (ca. 486 Euro) pro Per­son

www.vastsverige.com /​ visitsweden.de