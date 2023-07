Südafrika: Einzigartige Unterkünfte mit einem besonderen Flair

Süd­afrika steht für un­ver­gess­li­che Er­leb­nisse, die be­reits mit der Wahl der Un­ter­künfte be­gin­nen kön­nen. Über­nach­tun­gen in Baum­häu­sern, in Höh­len, in ei­nem aus­ge­dien­ten Flug­zeug oder in ei­nem Zug mit­ten im Tier­re­ser­vat schaf­fen zu­sätz­lich ein be­son­de­res Flair.

Viele Rei­sende zieht es nach Süd­afrika we­gen der atem­be­rau­ben­den Land­schaf­ten und der ein­zig­ar­ti­gen Tier­welt. Diese las­sen sich be­son­ders gut von ei­nem er­höh­ten Aus­sichts­punkt be­ob­ach­ten – und das passt wie­derum her­vor­ra­gend zu ei­nem Baum­haus.

Baumhäuser mitten in der Natur

Na­tur­lieb­ha­ber fin­den diese Un­ter­künfte in ver­schie­de­nen Pro­vin­zen – wie etwa die Pe­zulu Tree House Lodge in Lim­popo, die Sy­ca­more Ave­nue Tree­hou­ses in Kwa­Zulu-Na­tal oder die Lu­xury Tree Hou­ses von Nehema Manor in North-West oder das lu­xu­riöse and­Bey­ond Ngala Tree­house an der Grenze zum Kru­ger Na­tio­nal Park.

Bis auf die er­höhte Lage ha­ben die Baum­häu­ser al­ler­dings nichts mehr ge­mein­sam mit dem aus ein paar Bret­tern zu­sam­men­ge­na­gel­ten Un­ter­schlupf der Kind­heit. Viel­mehr bie­ten sie höchs­ten Kom­fort mit ge­müt­li­chen Schlaf­zim­mern, Bad und Wohn­be­rei­chen. Un­ver­gess­lich sind die ab­ge­schie­dene Lage und die Aus­sicht – in­klu­sive der Chance, ei­ner Gi­raffe auf Au­gen­höhe zu be­geg­nen.

Höhlen- und Felsen-Suiten

Ebenso in der Na­tur, aber aus Stein und nicht aus Holz sind Un­ter­künfte, wie sie einst von Höh­len­men­schen ge­nutzt wur­den. Die Kagga Kamma Cave Sui­tes im Wes­tern Cape be­fin­den sich in­ner­halb ei­nes Fel­sens mit ei­ner gro­ßen Glas­front für wun­der­bare Aus­sich­ten. Auch hier muss dank ge­müt­li­chem Schlaf­zim­mer und Bad auf kei­ner­lei Kom­fort ver­zich­tet wer­den.

Wem dies zu stei­nig ist, der fin­det in den Open Air Sui­tes am sel­ben Ort ge­nau das Ge­gen­teil. Wie die Na­men „Star Suite” und „Sky Suite” ver­spre­chen, schla­fen die Gäste auf ei­nem Fels­pla­teau un­ter dem Ster­nen­him­mel in der stil­len Ab­ge­schie­den­heit des Kagga Kamma Na­tur­re­ser­vats.

Schlafen im Zug oder Flugzeug

In Mpu­malanga im Krü­ger Na­tio­nal­park be­fin­det sich der Kru­ger Sha­lati – the train on the bridge. Da­bei han­delt es sich um ei­nen auf der 1912 er­bau­ten Sel­ati-Brü­cke fest ge­park­ten Zug mit 24 Wa­gons, der ein­zig­ar­tige Über­nach­tun­gen mit al­lem Kom­fort er­mög­licht. Auch hier ist die ein­ma­lige Lage auf der Brü­cke der Grund für eine spek­ta­ku­läre Aus­sicht auf den Sa­bie Ri­ver, der ganz­jäh­ri­ger An­lauf­punkt und Was­ser­stelle für die ver­schie­dens­ten Tier­ar­ten ist.

Wer lie­ber in ei­nem Flug­zeug näch­ti­gen möchte, kommt im Ae­ro­tel in Lim­popo auf seine Kos­ten. Ein pas­sio­nier­ter Pi­lot und seine Frau ver­wirk­lich­ten 2019 ih­ren Traum und bau­ten eine aus­ran­gierte Boe­ing 737 zu ei­nem Bou­tique-Ho­tel mit zwölf Bet­ten in sechs Zim­mern um. Flug­zeugses­sel und ‑ti­sche wur­den ebenso in die Ein­rich­tung in­te­griert wie zum Bei­spiel Toi­let­ten­sitze mit der Auf­schrift: „In case of emer­gency – lift lid“. Eine an­ge­baute Ter­rasse eig­net sich als per­fek­ter Ort für den Sun­dow­ner.

Ae­ro­tel (c) South Af­ri­can Tou­rism

Baum­häu­ser, Höh­len, Zug und Flug­zeug sind al­ler­dings noch lange nicht alle Bei­spiele für au­ßer­ge­wöhn­li­che Un­ter­künfte in Süd­afrika. Viele wei­tere span­nende Orte er­mög­li­chen ganz be­son­dere Nächte – wie zum Bei­spiel ein Silo in Mal­mes­burg in der Pro­vinz Wes­tern Cape, die Schin­del­wa­gen von Tree­dom Vil­las oder die No­ma­den­zelte Sou­thern Yurts in Bo­tri­vier.

