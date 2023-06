Wien: Neue Hotels zwischen der Ringstraße und den Grätzeln

Der Boom der Ho­tel­er­öff­nun­gen in Wien ist un­ge­bro­chen. Al­lein an der Ring­straße sind gleich drei neue Häu­ser an den Start ge­gan­gen, die Au­ßer­ge­wöhn­li­ches bie­ten. Aber auch in den Be­zir­ken Ma­ria­hilf und Land­straße wer­den in den nächs­ten Mo­na­ten be­son­dere Ho­tels er­öff­net.

The Amauris Vienna: Schön wie ein Schmetterling

Ho­tel The Amau­ris /​ Lobby (c) The Amau­ris GmbH

Be­reits im Fe­bruar 2023 er­öff­nete in pro­mi­nen­ter Ring­stra­ßen­lage das neue Bou­tique-Lu­xus­ho­tel The Amau­ris Vi­enna. Das kunst­sin­nige Haus ist das erste in Wien, das Teil von Re­lais & Cha­teaux ist. Der Name „Amau­ris” be­zieht sich auf eine Schmet­ter­lings­art, die in den Far­ben Schwarz und Weiß schil­lert und für ihre ele­gante Er­schei­nung be­kannt ist.

Dem­entspre­chend lu­xu­riös und ge­die­gen fällt die Ge­stal­tung des Ho­tels aus, das über 45 Zim­mer und 17 Sui­ten ver­fügt und nur we­nige Geh­mi­nu­ten von der Staats­oper und vom Mu­sik­ver­ein ent­fernt liegt. Holz und Mar­mor sind da­bei die be­stim­men­den Ma­te­ria­lien. In Summe wur­den al­lein 160 Ton­nen Mar­mor ver­baut.

Ei­ner der High­lights des Ho­tels ist die Gas­tro­no­mie. Im Re­stau­rant „Glass­wing” wird die Wie­ner Kü­chen­tra­di­tion hoch­ge­hal­ten und zeit­ge­mäß in­ter­pre­tiert. Für viel At­mo­sphäre sor­gen Ori­gi­nal­kunst­werke aus der Pri­vat­samm­lung der Ei­gen­tü­mer­fa­mi­lie des Ho­tels. Aber auch in den Zim­mern war­tet ne­ben groß­ar­ti­gem De­sign eine Samm­lung von ku­ra­tier­ten Kunst­wer­ken – ganz nach dem Motto „Ex­plore Be­auty“.

Almanac Palais Vienna: Palais-Feeling pur

Ho­tel Al­ma­nac Pa­lais Vi­enna /​ Zim­mer (c) Ma­rion Payr

Seit Mitte März 2023 trifft im Al­ma­nac Pa­lais Vi­enna am Park­ring zeit­ge­nös­si­sches De­sign auf die im­pe­riale Ge­schichte Wiens. Für das Ho­tel wur­den zwei ne­ben­ein­an­der lie­gende Pa­lais auf­wän­dig ad­ap­tiert, die beide 1872 in der Hoch­phase des Ring­stra­ßen­baus ent­stan­den sind – das Pa­lais Hen­kel von Don­ners­marck und das Pa­lais Lei­ten­ber­ger.

Auf die Gäste war­ten 31 Zim­mer und 80 Sui­ten – viele da­von mit Blick auf den Wie­ner Stadt­park. Im­po­sante Lus­ter und be­mer­kens­werte Ta­pis­se­rien schaf­fen eine be­son­dere At­mo­sphäre, die den Cha­rak­ter Wiens als Kunst- und Kul­tur­stadt un­ter­strei­chen.

Auch das ho­tel­ei­gene Re­stau­rant „Don­ners­markt” setzt auf das Au­ßer­ge­wöhn­li­che in Form der „Plant-For­ward-Kü­che“. Re­gio­na­les und sai­so­na­les Ge­müse ste­hen im Vor­der­grund, Fleisch und Fisch wer­den als köst­li­che Ne­ben­sa­che be­trach­tet. In der Mitte des Re­stau­rants lädt eine lange Ta­fel dazu ein, sich im tren­di­gen Ge­nuss­kon­zept des „Foodsha­rings” zu ver­su­chen.

O11 Boutique Hotel: Auf Musik gebaut

O11 Bou­tique Ho­tel /​ Zim­mer (c) O11 Bou­tique Ho­tel /​ Mato Jo­han­nik

Am Wie­ner Opern­ring – nur we­nige Schritte von Staats­oper und Burg­gar­ten ent­fernt – hat das O11 Bou­tique Ho­tel er­öff­net. Hier wer­den alle Re­gis­ter der zeit­ge­nös­si­schen Ho­tel­le­rie und des ur­ba­nen Life­styles ge­zo­gen. 52 lu­xu­riös ge­stal­tete Zim­mer und Sui­ten ver­spre­chen ein be­son­de­res Wien-Er­leb­nis mit viel Holz, Mar­mor und er­le­se­nen Kunst­wer­ken.

Der per­fekte Ort für Mu­sik­be­geis­terte ist da­bei die „Pre­si­dent Suite“, in der ein Mu­sik-Sound­sys­tem in­klu­sive DJ-Pult be­reit steht. Mu­sik bil­det aber auch das Fun­da­ment des Ring­stra­ßen-Ho­tels, denn im Sou­ter­rain be­fin­det sich der im Cha­let-Stil ge­stal­tete Club „Heidi“, der sich ins­be­son­dere an Lieb­ha­ber er­le­se­nen Perl­weins rich­tet.

Urbanauts Studios Fillgrader: Theatralisch wohnen

Ur­ba­nauts Stu­dios Fill­gra­der /​ Mai­so­nette (c) Büro KLK

Woh­nen in ei­nem ehe­ma­li­gen Thea­ter ist seit Juni 2023 in den Ur­ba­nauts Stu­dios Fill­gra­der mög­lich. Das Ge­bäude im tren­di­gen Wie­ner Be­zirk Ma­ria­hilf be­her­bergte einst das In­ter­kult­thea­ter. Nun kön­nen die Wien-Be­su­cher aus 14 ver­schie­de­nen Apart­ments in drei ver­schie­de­nen Grö­ßen wäh­len.

Das „Cozy Stu­dio” ist 25 Qua­drat­me­ter groß, das „Clomfy Stu­dio” 30 Qua­drat­me­ter und das „Spacy Stu­dio” 35 Qua­drat­me­ter. An­ge­bo­ten wer­den so­wohl ein­ge­schos­sige Stu­dios als auch Mai­so­netten – alle in ei­nem ge­müt­li­chen Am­bi­ente mit zeit­lo­ser Ein­rich­tung und groß­zü­gi­ger Aus­stat­tung in­klu­sive Kü­chen­zeile.

Auch die ur­sprüng­li­che Nut­zung des Ge­bäu­des ist in die Ge­stal­tung der Ur­ba­nauts Stu­dios Fill­gra­der mit­ein­ge­flos­sen: Thea­ter­re­qui­si­ten schmü­cken die Gänge, die da­mit un­will­kür­lich an Thea­ter-Back­stage-Be­rei­che er­in­nern. Auch in den Zim­mern war­ten Ac­ces­soires, die im Zu­sam­men­hang mit Thea­ter­be­ru­fen ste­hen. Bal­lett­schuhe von Tän­zern sind hier ebenso zu fin­den wie Ma­nu­skript­samm­lun­gen von Re­gis­seu­ren.

Moxy Vienna City East: Wiens Osten entdecken

Moxy Vi­enna City East /​ Zim­mer (c) Tris­tar

Mit dem Moxy Vi­enna City East wird Mar­riott im Sep­tem­ber 2023 den zwei­ten Wie­ner Stand­ort der jun­gen ur­ba­nen Bud­get­ho­tel-Marke er­öff­nen. Ein ers­tes Moxy Ho­tel exis­tiert be­reits am Wie­ner Flug­ha­fen. Be­kannt sind die Moxy Ho­tels für ihre hippe Ge­stal­tung. Hier ist der Zeit­geist zu Hause, was sich auch in der ge­teil­ten Nut­zung des Ge­bäu­des zeigt: Im Moxy Vi­enna City East war­ten ne­ben den 203 Zim­mern auch 43 Long­stay-Apart­ments, die von Re­si­dence Inn by Mar­riott be­trie­ben wer­den.

Be­hei­ma­tet ist das Moxy Vi­enna City East in Neu Marx – ei­nem Stadt­ent­wick­lungs­ge­biet, in dem sich auch die Marx-Halle be­fin­det – einst eine im­po­sante Rin­der­halle und heute ein wich­ti­ger, denk­mal­ge­schütz­ter Ver­an­stal­tungs­ort. In un­mit­tel­ba­rer Nähe zum Ho­tel ent­steht in den kom­men­den Jah­ren zu­dem eine neue Event-Arena für Kon­zerte und Sport­ver­an­stal­tun­gen mit ei­nem Fas­sungs­ver­mö­gen von 20.000 Per­so­nen.

The Hoxton Vienna: Lebendiges Haus mit Weitblick

The Hox­ton Vi­enna /​ Lobby (c) Vi­sua­li­sie­run­gen JP Im­mo­bi­lien

Au­ßer­ge­wöhn­li­ches er­war­tet Wiens Ho­tel­land­schaft ab dem Win­ter 2023, wenn die Hox­ton Gruppe mit The Hox­ton Vi­enna ihr ers­tes Ho­tel in Wien er­öff­net. Mit ih­rem Open-House-Kon­zept ver­ste­hen sich die Hox­ton Ho­tels als Spie­gel­bild ih­rer Nach­bar­schaft – in­spi­riert von der Viel­falt und der Ein­zig­ar­tig­keit der Stadt­vier­tel, die sie um­ge­ben. Wiens Be­woh­ner sind da­her aus­drück­lich dazu auf­ge­for­dert, die all­ge­mein zu­gäng­li­chen Be­rei­che zu be­nut­zen.

Für den Wie­ner Stand­ort, der knapp 200 Zim­mer bie­ten wird, hat sich die Gruppe für ein Ju­wel der Mid-Cen­tury-Ar­chi­tek­tur ent­schie­den. Das acht­stö­ckige Ge­bäude mit denk­mal­ge­schütz­ter Fas­sade stammt aus den 1950er-Jah­ren und liegt nur we­nige Schritte vom Wie­ner Stadt­park ent­fernt.

Dass es hier sehr le­ben­dig zu­ge­hen wird, steht je­den­falls schon jetzt fest: The Hox­ton Vi­enna wird eine Ba­se­ment-Bar im Un­ter­ge­schoss, ein Re­stau­rant mit Gast­gar­ten, ei­nen Sand­wich-Shop und eine Ro­of­top-Bar mit Blick über die his­to­ri­sche In­nen­stadt um­fas­sen. Zu­dem la­den meh­rere Mee­ting­räume und ein ei­ge­ner Event-Space dazu ein, Ver­an­stal­tun­gen al­ler Art in ei­ner be­son­de­ren Um­ge­bung ab­zu­hal­ten.

