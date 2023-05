Wien: Das legendäre Hotel Imperial feiert seinen 150. Geburtstag

Ur­sprüng­lich als Pri­vat­re­si­denz des Her­zogs Phil­ipp von Würt­tem­berg und sei­ner Ge­mah­lin Erz­her­zo­gin Ma­rie The­rese er­baut, wurde das Pa­lais an der Ring­straße im Her­zen von Wien an­läss­lich der Wie­ner Welt­aus­stel­lung am 28. April 1873 als Ho­tel Im­pe­rial er­öff­net und fei­ert da­mit in die­sem Jahr sei­nen 150. Ge­burts­tag.

Zum run­den Ju­bi­läum wurde ein Ju­bi­lä­ums­ma­ga­zin mit viel Lei­den­schaft und Liebe zum De­tail kre­iert. Auf ei­ner Zeit­reise durch 150 Jahre Ho­tel Im­pe­rial er­war­ten die Le­ser his­to­ri­sche High­lights, span­nende Ge­schich­ten und ein­zig­ar­tige Fo­to­stre­cken, die auf be­son­dere Weise durch das glanz­volle Haus füh­ren.

Historisches Jubiläumsmenü

Ho­tel Im­pe­rial /​ GD Ma­rio Ha­bi­cher und sein Team (c) pic­tures­born

Auch Chef de Cui­sine Wer­ner Pichl­maier ließ sich von der im­pe­ria­len His­to­rie in­spi­rie­ren und vom Ar­chiv his­to­ri­sche Spei­se­kar­ten aus­he­ben. Aus die­ser wah­ren ku­li­na­ri­schen Fund­grube schöpfte er Ideen und In­spi­ra­tio­nen für ein de­li­ka­tes Ju­bi­lä­ums­menü, das der­zeit im Café Im­pe­rial Wien ser­viert wird.

Aus ei­nem Pot­pourri von ex­qui­si­ten Zu­ta­ten kom­po­nierte Pichl­maier vier köst­li­che Ge­richte mit his­to­ri­schen Wur­zeln, die mit ei­nem be­son­de­ren Twist in die Jetzt­zeit ge­holt wer­den. Da frü­her vor­ran­gig fran­zö­si­sche Kü­che zu­be­rei­tet wurde, ist es ein sehr fran­ko­phi­les Menü mit er­le­se­ner Wie­ner Wein­be­glei­tung ge­wor­den.

Unvergesslicher Aufenthalt

Ne­ben Ku­li­na­rik vom Feins­ten wird zum Ge­burts­tag des Ho­tel Im­pe­rial auch al­les dar­an­ge­setzt, den Gäs­ten un­ver­gess­li­che Wien-Auf­ent­halte in aus­ge­zeich­ne­ter Lage ge­gen­über dem Mu­sik­ver­ein zu be­rei­ten und ih­nen gleich­zei­tig die Ge­le­gen­heit zu bie­ten, sich vom Ho­tel – ei­nem Ju­wel aus dem Port­fo­lio der „The Lu­xury Coll­ec­tion” – ver­zau­bern zu las­sen.

„Es ist eine Ehre, die­ses au­ßer­ge­wöhn­li­che Ju­bi­lä­ums­jahr ze­le­brie­ren zu dür­fen. Bei die­ser Ge­le­gen­heit danke ich un­se­ren Gäs­ten, Part­nern und Lie­fe­ran­ten für ihre Treue und Loya­li­tät und un­se­ren Mit­ar­bei­tern für den ex­zel­len­ten Ser­vice, den sie Tag für Tag leis­ten. Dank ih­nen gilt un­ser Ho­tel als Ga­rant für höchste Qua­li­tät, in dem sich Gäste aus Po­li­tik, Kunst und Kul­tur seit je­her zu Hause füh­len.“ Ma­rio Ha­bi­cher, Ge­ne­ral­di­rek­tor des Ho­tel Im­pe­rial

So sind der­zeit at­trak­tive Ju­bi­lä­ums-Packa­ges mit au­ßer­ge­wöhn­li­chen An­nehm­lich­kei­ten buch­bar – un­ter an­de­rem auch zu ei­nem spe­zi­el­len Über­nach­tungs­preis in der Höhe des Ge­burts­tags­al­ters, der zu aus­ge­wähl­ten Ter­mi­nen buch­bar ist.

Die Imperial-Torte

Doch was wäre ein Ge­burts­tag ohne Torte? Das Ju­bi­lä­ums­jahr wird na­tür­lich auch mit ei­ner ganz spe­zi­el­len „Im­pe­rial Torte” ver­süßt, die laut Le­gende an­läss­lich der Ho­tel­er­öff­nung für Kai­ser Franz Jo­seph I. kre­iert wurde.

Sie prä­sen­tiert sich voll­endet mit ei­nem an­lass­be­ding­ten Scho­ko­plätt­chen und wird auf Wunsch von ei­ner ed­len Fla­sche Moët & Chan­don Im­pe­rial im ver­sand­be­rei­ten Ge­schenk­set be­glei­tet. So­mit kön­nen auch Gour­mets au­ßer­halb Wiens je­der­zeit das be­son­dere Ju­bi­lä­ums­jahr des Ho­tel Im­pe­rial ex­qui­sit ge­nie­ßen.

www.imperialvienna.com