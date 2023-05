Kvarner Bucht lädt zum Erdbeerfest an der Riviera von Crikvenica

Ende Mai ver­wan­delt sich Crik­ve­nica in der kroa­ti­schen Re­gion Kvar­ner beim tra­di­tio­nel­len Erd­beer­fest wie­der in ein wah­res Pa­ra­dies für Ge­nie­ßer der fruch­tig-sü­ßen Köst­lich­keit. Im Ram­pen­licht steht da­bei eine Fülle an ori­gi­nel­len, sü­ßen und pi­kan­ten Spe­zia­li­tä­ten.

Ob in Tor­ten oder Creme­ku­chen, im Er­fri­schungs­ge­tränk oder als Zu­tat in ei­nem krea­ti­ven Ge­richt: Am letz­ten Wo­chen­ende im Mai steht beim Erd­beer­fest an der Ri­viera von Crik­ve­nica ein­fach al­les im Zei­chen die­ser köst­li­chen Frucht.

Erd­beer­des­sert (c) Kvar­ner Pa­lace /​ Petr Blaha

So zieht ein un­wi­der­steh­li­cher Duft durch die Gas­sen, Ho­tels, Bars und Re­stau­rants von Dr­a­malj, Ja­dra­novo, Crik­ve­nica und Selce, dem man sich nicht ent­zie­hen möchte – und dazu wer­den bei­spiels­weise die haus­ge­mach­ten Nu­deln „šur­lice” mit Gar­ne­len und Erd­bee­ren in Pro­secco, ein Zahn­bras­sen-Fi­let mit fei­nen Kräu­tern, Ru­cola und Erd­bee­ren oder wei­ßes Scho­ko­la­den­mousse mit Erd­bee­ren in Ama­retto ser­viert.

Stim­mungs­volle Live-Mu­sik und ein un­ter­halt­sa­mes Rah­men­pro­gramm run­den das ori­gi­nelle Erd­beer­fest im Ha­fen von Selce ab, das von Sams­tag, 27. Mai, bis Sonn­tag, 28. Mai 2023, je­weils von 9 bis 20 Uhr über die Bühne geht.

Unterhaltungsprogramm zum Fest

Blick vom Meer auf die Alt­stadt von Crik­ve­nica (c) TVB Crik­ve­nica

Sams­tag, 27. Mai 2023:

09.30 Uhr: Ver­kaufs­aus­stel­lung von fri­schen Erd­bee­ren, Ku­chen, Ge­bäck und Sou­ve­nirs

09:45 Uhr: Auf­tritt des Kin­der­cho­res und der Kin­der-Tanz­gruppe

10:00 Uhr: Auf­tritt des Cho­res „Neven„

10:15 Uhr: Kin­der-Work­shop

10:30 Uhr: Mu­sik­pro­gramm

19:00 Uhr: Son­der­an­ge­bot von Ge­trän­ken und Cock­tails mit Erd­bee­ren

20:00 Uhr: Mu­sik­pro­gramm mit der Gruppe „Ge­lato Sis­ters”

Sonn­tag, 28. Mai 2023

10:00 Uhr: Ver­kaufs­aus­stel­lung mit Erd­bee­ren, Ku­chen, Ge­bäck und Sou­ve­nirs

10:00 Uhr: Mu­sik­pro­gramm mit dem „Trio Crik­ve­nica”

Hotel-Tipp: Kvarner Palace in Crikvenica

Kvar­ner Pa­lace /​ Gro­ßer Pool (c) Kvar­ner Pa­lace

Das Kvar­ner Pa­lace ist kein Ho­tel wie je­des an­dere: Im Stil der Belle Epo­que er­baut, ver­setzt das Tra­di­ti­ons­haus un­ter ös­ter­rei­chi­scher Lei­tung seine Be­su­cher be­reits beim ers­ten Be­tre­ten in eine an­dere Zeit. Stil­volle Zim­mer und Sui­ten ver­ei­nen da­bei den mon­dä­nen Chic aus der Zeit der k.u.k.-Monarchie mit mo­der­nem Vier-Sterne Kom­fort.

Well­be­e­ing der Ex­tra­klasse war­tet drin­nen wie drau­ßen: Der Spa-Be­reich bie­tet ne­ben zwei Sau­nen, ei­nem Dampf­bad, Ru­he­räu­men und ei­ner ex­klu­si­ven Aus­wahl an Tre­at­ments auch ei­nen In­door-Pool und ei­nen Fit­ness­raum. Drau­ßen blickt man beim Schwim­men im be­heiz­ten Salz­was­ser-Pool auf das end­lose Tief­blau der Adria. Abends wer­den Gour­mets von der aus­ge­zeich­ne­ten Kü­che ver­wöhnt.

www.tzg-crikvenice.hr