Die besten Tipps für den Australien-Urlaub

Sind Sie be­reit für eine Reise nach Down Un­der? Aus­tra­lien ist ein fan­tas­ti­sches Rei­se­ziel, das für je­den et­was zu bie­ten hat. Von ei­ner ein­zig­ar­ti­gen Tier­welt über pul­sie­rende Städte bis hin zu atem­be­rau­ben­den Strän­den – es gibt kei­nen Man­gel an auf­re­gen­den Er­leb­nis­sen, die nur dar­auf war­ten, er­lebt zu wer­den.

Ganz gleich, ob Sie auf der Su­che nach ei­nem er­hol­sa­men oder aben­teu­er­li­chen Ur­laub sind – eine Reise nach Aus­tra­lien wird Ih­nen mit Si­cher­heit lange in Er­in­ne­rung blei­ben. In die­sem Ar­ti­kel ge­ben wir Ih­nen die bes­ten Tipps für die Pla­nung Ih­res Ur­laubs in Aus­tra­lien. Wir be­han­deln be­liebte Rei­se­ziele und Ak­ti­vi­tä­ten so­wie wich­tige In­for­ma­tio­nen zu Visa, Trans­port­mög­lich­kei­ten, Un­ter­künf­ten und vie­lem mehr! Mit die­sen Tipps in der Hand sind Sie be­reit, Down Un­der zu er­obern!

Eine Reise nach Aus­tra­lien er­mög­licht, viel­fäl­tige Land­schaf­ten und Kul­tu­ren zu er­le­ben. Von kos­mo­po­li­ti­schen Städ­ten über weite Wüs­ten und schroffe Berge bis hin zu tro­pi­schen Re­gen­wäl­dern ist für je­den Rei­sen­den et­was da­bei!

Be­liebte Ziele sind das Great Bar­rier Reef, Syd­ney, der Ul­uru-Kata Tjuta Na­tio­nal Park, Fraser Is­land und die Strände an der Gold Co­ast. Die Be­su­cher kön­nen die Sur­fer am Bondi Beach be­ob­ach­ten oder in den war­men Ge­wäs­sern vor Cairns schnor­cheln – von Tauch­kur­sen bis zu Fahr­ten mit dem Ge­län­de­wa­gen auf Fraser Is­land kann je­der Tag ein an­de­res Aben­teuer bie­ten.

Wer es et­was ru­hi­ger an­ge­hen las­sen möchte, kann die lo­kale Kü­che in Mel­bourne er­kun­den oder von Syd­ney aus Wale be­ob­ach­ten. Und ver­ges­sen Sie nicht die aus­tra­li­sche Tier­welt! Mit Kän­gu­rus, Koa­las und Kro­ko­di­len, die alle in die­sem er­staun­li­chen Land be­hei­ma­tet sind, wer­den Sie mit Si­cher­heit ein un­ver­gess­li­ches Öko­sys­tem ken­nen­ler­nen.

Den­ken Sie bei der Pla­nung Ih­rer Reise daran, dass für die Ein­reise nach Aus­tra­lien ein Vi­sum er­for­der­lich ist – be­rei­ten Sie sich also recht­zei­tig vor, da­mit es bei der Ein­reise keine Pro­bleme gibt. Nach Ih­rer An­kunft ste­hen Ih­nen zahl­rei­che Trans­port­mit­tel zur Ver­fü­gung, so­fern Ihr Bud­get dies zu­lässt.

Die Un­ter­kunfts­mög­lich­kei­ten rei­chen von Glam­ping-Hüt­ten im Busch­land bis hin zu ge­müt­li­chen Strand­bun­ga­lows mit herr­li­chem Meer­blick – je nach­dem, wie viel Lu­xus Sie sich in Ih­rem Ur­laub in Down Un­der wün­schen! Be­su­chen Sie Aus­tra­lien mit Tra­ve­l­Es­sence und er­hal­ten Sie im Vor­feld viele wich­tige und nütz­li­che Tipps zu Ih­rem Traum­ur­laub.

Great Ocean Road /​ Aus­tra­lien (c) pix­a­bay

Die Vor­be­rei­tung ei­ner Reise kann ziem­lich über­wäl­ti­gend sein, wenn es darum geht zu ent­schei­den, was man ein­pa­cken und was man nicht mit­neh­men soll. Es ist wich­tig, im Vor­aus zu pla­nen, zu re­cher­chie­ren, eine Pack­liste zu er­stel­len und mit der Wet­ter­vor­her­sage ab­zu­glei­chen.

Über­le­gen Sie, wel­che Dinge für Ih­ren Kom­fort und Ihre Si­cher­heit not­wen­dig sind – zum Bei­spiel ge­eig­nete Klei­dung für das Klima, in dem Sie rei­sen, Toi­let­ten­ar­ti­kel und grund­le­gende Me­di­ka­mente. Ver­ges­sen Sie na­tür­lich nicht Ih­ren Rei­se­pass und an­dere wich­tige Do­ku­mente, die Sie für Ihre Reise be­nö­ti­gen.

Ver­su­chen Sie au­ßer­dem, wie­der­ver­wend­bare Be­häl­ter wie Was­ser­fla­schen, Ge­schirr und even­tu­ell so­gar Be­häl­ter mit ein­ge­bau­tem Be­steck mit­zu­neh­men, um den Plas­tik­müll zu re­du­zie­ren und gleich­zei­tig Geld zu spa­ren, in­dem Sie keine Ein­weg-Plas­tik­ar­ti­kel auf Ih­ren Rei­sen kau­fen müs­sen.

Ins­ge­samt ist eine Reise nach Aus­tra­lien eine Mög­lich­keit, ei­nes der schöns­ten und viel­fäl­tigs­ten Län­der der Welt zu er­kun­den. Von der recht­zei­ti­gen Pla­nung und den Vi­sa­be­stim­mun­gen über die Re­cher­che nach be­lieb­ten Rei­se­zie­len und Ak­ti­vi­tä­ten, die Or­ga­ni­sa­tion von Trans­port­mit­teln und Un­ter­künf­ten, die am bes­ten zu Ih­rem Bud­get und Ih­ren Be­dürf­nis­sen pas­sen, bis hin zum Ein­pa­cken der wich­tigs­ten Dinge für Kom­fort und Si­cher­heit: Diese Tipps soll­ten dazu bei­tra­gen, dass Ihr Ur­laub ein Er­folg wird! Ver­ges­sen Sie also Ih­ren Rei­se­pass nicht, ma­chen Sie sich be­reit für ein tol­les Aben­teuer in Down Un­der und ge­nie­ßen Sie je­den Mo­ment da­von!