Sicheres Reisen nach der Pandemie

Viele kön­nen es kaum er­war­ten, die Kof­fer zu pa­cken und in den war­men Sü­den zu rei­sen. Nach den her­aus­for­dern­den Zei­ten der Pan­de­mie ste­hen vor al­lem Er­ho­lung und Ge­nuss ganz oben im Ran­king.

Da­mit der erste Ur­laub seit Lan­gem zu ei­nem un­ver­gess­li­chen Er­leb­nis wird, soll­ten eine zeit­ge­rechte Rei­se­pla­nung und die Klä­rung ei­ni­ger Fra­gen in puncto Si­cher­heit und Hy­giene die ers­ten Punkte auf der To-do-List sein. Ge­rade vor, wäh­rend und nach ei­nem Flug ist es wich­tig, auf eine re­gel­mä­ßige Des­in­fek­tion zu ach­ten. Ins­be­son­dere, wenn man mit der Fa­mi­lie ver­reist.

Daheim Urlaub machen oder fliegen?

Da­bei ist es gar nicht so ein­fach, das rich­tige Ur­laubs­ziel zu fin­den. Schon aus Kos­ten­grün­den über­le­gen viele, lie­ber in Eu­ropa oder so­gar im ei­ge­nen Land zu blei­ben. 41 Pro­zent blei­ben in Eu­ropa, 16 Pro­zent ha­ben sich für eine Fern­reise ent­schie­den. Und tat­säch­lich ist der An­teil je­ner, die da­heim Ur­laub ma­chen, hoch: 28 Pro­zent ent­de­cken das ei­gene Land.

Da­für freuen sich an­dere auf idyl­li­sche De­sti­na­tio­nen wie die Sey­chel­len und sa­gen sich, wenn schon Ur­laub, dann aber so rich­tig. Recht­zei­tig Flüge bu­chen, spart wert­vol­les Geld. Hier das Ran­king je­ner eu­ro­päi­schen Län­der, die er­folg­reich um die Gunst der Be­su­cher ge­buhlt ha­ben:

Spa­nien – 8 Pro­zent

Ita­lien – 7 Pro­zent

Tür­kei, Grie­chen­land – 4 Pro­zent

Frank­reich – 3 Pro­zent

Ös­ter­reich, Kroa­tien – 2 Pro­zent

Checkliste für den Urlaub

Auch wenn es manch­mal läs­tig scheint, ist es durch­aus sinn­voll, zu über­prü­fen, ob der Rei­se­pass noch nicht ab­ge­lau­fen ist. Nach­dem er mit­un­ter län­ger nicht ge­braucht wurde, wäre es trau­rig, wenn die ge­plante Reise an der nächs­ten Grenze vor­bei wäre. Je nach Rei­se­land ist eine Kon­trolle der be­stehen­den Imp­fun­gen rat­sam. Sind ge­nü­gend Me­di­ka­mente vor­han­den oder braucht man even­tu­ell noch Nach­schub?

Imp­fun­gen ge­gen Schar­lach, Te­ta­nus und Di­ph­te­rie sind im eu­ro­päi­schen Aus­land Stan­dard. He­pa­ti­tis sollte man bei ei­ner Reise in den Sü­den oder Os­ten Eu­ro­pas durch­aus er­wä­gen, um auf Num­mer si­cher zu ge­hen. Spe­zi­ell bei ei­nem län­ge­ren Auf­ent­halt in Por­tu­gal oder Grie­chen­land emp­feh­len Kin­der­ärzte eine Me­nin­go­kok­ken-Imp­fung. Bei Rei­sen nach Süd- und Mit­tel­ame­rika, Süd­ost­asien, Nord­afrika oder die Ka­ri­bik ist ein Be­such beim Haus­arzt oder dem Impf­zen­trum rat­sam.

Gestylt am Strand

Für ei­nen chil­li­gen Ur­laub am Strand braucht es nicht viel, aber spä­tes­tens beim Son­nen­schutz für Au­gen und Haar ist Qua­li­tät an­ge­sagt. Die UV-Strah­lung ist in den süd­li­chen Ur­laubs­län­dern selbst im Juni nicht zu un­ter­schät­zen. Prak­tisch sind Strand­tü­cher, die viel­sei­tig ver­wen­det wer­den kön­nen – als Pareo, Son­nen­tuch, Son­nen­se­gel oder als Schutz für die Strand­liege. Ganz Pfif­fige ver­wan­deln die mo­di­schen Tü­cher in ei­nen Strand­bag.

Die som­mer­li­che Kos­me­tik ist in­zwi­schen im Ho­tel­zim­mer bes­ser auf­ge­ho­ben, denn Hitze und Sand mö­gen die Lip­pen­stifte ebenso we­nig wie das Rouge. Wer in den Ur­laub fliegt, spart gern am Ge­wicht des Kof­fer­in­halts. Al­ler­dings ist selbst für ei­nen Abend in Grie­chen­land eine leichte Ja­cke oder eine lange Hose kein Feh­ler. Die kühle Brise tags­über am Strand kann herr­lich sein, am Abend mit Son­nen­brand viel­leicht we­ni­ger.

Verkehrsmittel im Überblick

Fa­mi­lien be­vor­zu­gen oft­mals das ei­gene Auto. Vor al­lem, wenn kleine Kin­der mit­kom­men, ist es prak­ti­scher. So ist si­cher­ge­stellt, dass Git­ter­bett und Hoch­stuhl in ge­wohn­ter Art und Weise ver­wen­det wer­den kön­nen und das Fress­ge­schirr für den Vier­bei­ner auch.

Die Bahn steht an zwei­ter Stelle. Der Trend, mit dem Flug­zeug zu ver­rei­sen, er­freut sich nach der Pan­de­mie gro­ßen Zu­spruchs. Im Ver­gleich zu 2021 gab es ei­nen Zu­wachs von 111 Pro­zent. Die Rei­se­lust ist un­ge­bro­chen.