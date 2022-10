Kvarner Bucht: Gourmet-Herbst im Designhotel Navis

Nicht zu ver­ges­sen sind die schon zu Zei­ten der ös­ter­rei­chisch-un­ga­ri­schen Mon­ar­chie le­gen­dä­ren Ma­roni, die auf tra­di­tio­nel­len Dorf­fes­ten mit jun­gem Wein und rus­ti­ka­len Spei­sen ge­fei­ert wer­den. Was es sonst noch al­les an herbst­li­chen Früch­ten und ku­li­na­ri­schen Schät­zen gibt, lässt sich am bes­ten in den Ju­gend­stil-Markt­hal­len von Ri­jeka be­stau­nen, die als „Bauch des Kvar­ner” gel­ten.